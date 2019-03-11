РосВВС возобновили бомбардировку остатков Идлибского "халифата"

17:09 12.03.2019

Ракетно-бомбовые удары желают остаться неизвестными

Российская авиация атаковала цели в сирийской провинции Идлиб



ВКС России нанесли точечные удары по целям в провинции Идлиб - в ответ на нарушение террористами режима деэскалации, сообщили "Ъ" российские военные источники. Как утверждается, эти действия были согласованы с Анкарой. Пока о крупномасштабной операции в последней остающейся в Сирии зоне деэскалации речи не идет. Москва по-прежнему надеется на реализацию соглашений по Идлибу, подписанных в середине сентября прошлого года в Сочи в присутствии президентов России и Турции. Через полгода после сочинского саммита российские и турецкие военные наконец приступили к совместному патрулированию в Идлибе.



9 марта российская авиация, дислоцирующаяся на 555-й авиабазе Хмеймим (провинция Латакия), нанесла точечные авиаудары по объектам боевиков в провинции Идлиб. Об этом "Ъ" рассказали два военных источника. По их словам, удары были нанесены по северо-западной части Идлиба в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур (располагается примерно в 55 км от Хмеймима). Непосредственным поводом для ударов, по словам источников, стало нарушение находящимися там исламистами режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб. По информации военных собеседников "Ъ", об осуществлении авиационного прикрытия правительственных войск турецкая сторона была уведомлена заранее.



Официально об ударах в Минобороны РФ не сообщали. Однако в ведомственном бюллетене от 10 марта говорится, что и российской, и турецкой частью представительства совместной комиссии по перемирию были зафиксированы случаи стрельбы в ряде провинций, в том числе в Идлибе. На середину дня 10 марта Россия в рамках работы совместной комиссии зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня за сутки, в том числе два в Идлибе, Турция - 33. В сообщениях Минобороны от 9 марта говорится, что боевики в течение суток обстреливали населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб (все эти провинции частично входят в зону деэскалации Идлиб).



Как Москва и Анкара договариваются о сирийском урегулировании после ухода США

По словам источников "Ъ", непростая обстановка складывается и в районе Абу-Духур на границе между провинциями Идлиб и Алеппо, где в ответ на огонь со стороны исламистов правительственные войска были вынуждены нанести ракетно-артиллерийские удары по их пунктам управления. По информации портала "Сурия аль-Эн", регулярная сирийская армия ведет бои с группировкой "Хорас ад-Дин", которая считается одним из филиалов "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии, и другими отрядами, состоящими из наемников. 8 марта, по данным государственных СМИ Сирии, армия нанесла удары по позициям террористов на юге провинции Идлиб - в ответ на атаки боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра" - обе запрещены в РФ).



Примечательно, что к середине дня воскресенья об ударах российских ВКС по Идлибу не сообщало не только Минобороны РФ, но и близкая к оппозиции сирийская "Обсерватория по правам человека в Сирии", которая старается фиксировать все происходящее в стране. При этом на ее сайте есть данные о росте числа бомбардировок в районе "российско-турецких соглашений правительственной армией и ее союзниками", а также о нарушении этих соглашений с обеих сторон конфликта. В частности, речь идет об авиаударах 9 марта в районе Джиср-эш-Шугур, а также в районе между Маарет-эн-Нууман и Абу-Духур, от которых, как утверждается, пострадали две больницы, банк крови, хлебозавод и центр гражданской обороны. Сообщается о погибших и раненых. Всего, по информации "Обсерватории", с момента заключения в Сочи по Идлибу в этой зоне деэскалации в результате действий правительственных сил и их союзников, а также различных группировок погибли 409 человек, из них 167 мирных жителей, большинство из которых женщины и дети.



Напомним, что "Меморандум о стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб" был подписан 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Договоренность включала создание демилитаризованной зоны глубиной 15–20 км вдоль линии соприкосновения сирийской армии и вооруженной оппозиции, вывод оттуда до середины октября тяжелого вооружения, совместное патрулирование линии российскими и турецкими военными, открытие свободного движения по трассам М4 (Алеппо-Латакия) и М5 (Алеппо-Хама). Также шла речь о размежевании под ответственность Анкары между оппозицией и террористами. Достигнутые договоренности помогли избежать крупномасштабной военной операции на севере Сирии, которая поставила бы под угрозу жизни сотен тысяч мирных граждан.



Почему в 2019 году Анкара может сыграть центральную роль в сирийском урегулировании

Сроки, отведенные на реализацию меморандума, давно прошли. Совместное патрулирование было начато только 8 марта. Как пояснил министр обороны Турции Хулуси Акар, турецкие военные патрулируют демилитаризованную зону, а российская военная полиция - внешний периметр зоны деэскалации. Он подчеркнул, что совместное патрулирование важно с точки зрения сохранения режима прекращения огня и обеспечения стабильности на северо-западе Сирии, а также добавил, что процесс размежевания оппозиции и террористов еще продолжается.



По данным дипломатических источников "Ъ", российским военным все труднее сдерживать желание сирийских властей вернуть Идлиб под свой контроль, однако Москва по-прежнему готова дать время Анкаре на размежевание. За время, прошедшее с подписания меморандума в Сочи, большая часть территории Идлиба оказалась под контролем боевиков "Хайат Тахрир аш-Шама". Еще в начале марта глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что эта группировка осуществляет "провокационные вылазки против мирных жителей, российских и сирийских военных". Но при этом, по его словам, Москва остается привержена соглашениям по Идлибу и настаивает на их реализации турецкими партнерами. В то же время в Москве неоднократно подчеркивали, что ее терпение не бесконечно.



Иван Сафронов, Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №41 от 11.03.2019, стр. 5