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Вскрылись тайны "церкви Порошистов". На Украине опубликовали секретную имущественную часть соглашения с Варфоломеем
19:25 12.03.2019

Государственная церковь Украины. Что написано в рассекреченном договоре Порошенко и Варфоломея

Как сообщала "Страна", 12 марта Администрация президента наконец предала огласке содержание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Подписано оно было в Стамбуле 3 ноября – более четырех месяцев назад. Данный срок "засекречивания" договора, подписанного президентом от имени государства, более чем в 6 раз превышает срок, допускаемый законом "О доступе к публичной информации" (20 суток, то – только в случае "предоставления большого объема информации либо требующего поиска информации среди значительного количества данных").

Однако в АП без объявили: "Согласно принятому решению, все документы, связанные с получением Украиной решения Священного синода Вселенского патриарха об автокефалии украинской церкви, в том числе запрошенное вами соглашение, будут обнародованы после окончательного решения вопроса".

Ряд СМИ предполагали, что секретность объясняется якобы зафиксированным в документе обещанием Порошенко рассчитаться с Варфоломеем за "томос об автокефалии" рядом соборов и монастырей, которые обрели бы в таком случае статус ставропигиальных (подчиняющихся напрямую Константинопольскому патриарху). Назывались Андреевская церковь в Киеве, а также "по одному монастырю в каждой области Украины, которые были основаны еще в период вхождения Киевской митрополии в Константинопольский патриархат". В этот список также попадали Киево-Печерская и Почаевская лавры.

В опубликованном соглашении нет, однако, обязательств Украины передавать какие-либо здания Фанару. Сказано лишь, что "Украина будет способствовать ... приобретению в соответствии с законодательством Украины представительством Вселенского патриархата в Украине… зданий и помещений, других объектов собственности, необходимых для функционирования миссии "Ставропигия Вселенского патриархата в Украине"".

Вместе с тем, в документе содержится ряд положений, свидетельствующих о нарушении одним из подписантов (а именно Порошенко) положения Конституции Украины об отделении церкви от государства. Так гарант соблюдения этой Конституции соглашается с тем, что целью подписанного им соглашения является "систематическое сотрудничество по конституированию автокефальной поместной православной церкви на Украине в рамках томоса об автокефалии, предоставляемого Экуменическим патриархатом" (Статья 1).

Итак, отделенное от церкви государство не только обязывается заниматься конституированием (созиданием, формированием, организацией) некой церкви, но и готово это делать согласно документу ("томосу") выписанному иностранной религиозной организацией.

Статья 2 соглашения конкретизирует роль государства в создании новой церкви: "системная работа по созданию и конституированию автокефальной поместной православной церкви в Украине" (ст. 2.1).

По сути, это признание в том, что созданная согласно данному соглашению "церковь" де-факто является государственной.

Даже внешние отношения с Фанаром (на самом деле – руководящей структурой для якобы автокефальной церкви Украины) суверенное светское государство Украина готово выстраивать не на международном праве, а на церковном: "Украина, согласно давней исторической и канонической традиции православной церкви, признает и уважает статус Экуменического патриарха как первого по чести среди православных патриархов и предстоятелей автокефальных православных церквей".

С этой иностранной организацией (пребывающей в юрисдикции Турции) Украина обязуется осуществлять "обмен информацией о текущей религиозной ситуации в мировом и украинском православии" (ст. 2.3.).

Все это, как и сам факт подписания главой государства от имени Украины договора с религиозной организацией, договора, влияющего на церковную жизнь внутри Украины (и не только), опровергает утверждения АП, что Петр Алексеевич действовал исключительно как частное лицо.

"Президент не выполнял властных управленческих функций во время подписания и направления обращения к Экуменическому патриарху", - пояснила АП в официальном отзыве на иск ГО "Верховенство права" (организация еще в октябре подала иск к Порошенко "Об установлении отсутствия компетенции Президента Украины Порошенко П.А. вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций").

Но если всплывает столько неприглядных моментов,что послужило причиной рассекречивания договора в последние недели перед выборами?

Возможно, обеспокоенность Стамбула достигла некого предела.

Новосозданная "Святейшая церковь Украины" (СЦУ) с самого начала своего существования стала нарушать выписанные на берегах Босфора Томос и устав: оставила "патриархом" Филарета, сформировала синод по принципу личной верности тому же Филарету, а не на положениях устава, зарегистрировалась под именем "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", а не "Святейшая церковь Украины" (как это определено Томосом). Но, самое тревожное для Фанара – в последние дни украинские диаспорные приходы в Европе стали отказываться переходить под непосредственное начало Константинопольского патриархата, как это прописано в Томосе.

Вот, очевидно, Варфоломею и потребовалось некое удостоверение от Порошенко в том, что хотя бы государство Украина не "кинуло" Фанар. В этом случае, публикация соглашения – нечто вроде демонстрации приверженности подписанным договоренностям. И залога преемственности фанарофильской церковной политики после выборов.

Ранее мы писали, что Варфоломей отказался собирать православные церкви для обсуждения темы Украины.

Также сообщалось, что Патриарх Кирилл выдаст Томос об автономии бывшим западноевропейским приходам Константинополя.

Дмитрий Скворцов

Источник - strana.ua
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