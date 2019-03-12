Туркмены забрали за долги белорусскую технику. Ашхабад подал на Минск иск в Стокгольмский арбитраж

23:46 12.03.2019

Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма рассмотрит претензии Туркменистана к Белоруссии в связи с "ненадлежащим исполнением" контракта на строительство Гарлыкского калийного комплекса. Белорусской стороне также предъявлен материальный ущерб. Независимые источники тем временем утверждают, что виноваты геологи.



Информация о том, что с претензиями Туркменистана к Белоруссии будет разбираться Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма, появилась на туркменских интернет-ресурсах. Белорусская сторона пока ситуацию не комментирует.



С туркменской стороны в споре выступает госконцерн "Туркменхимия", с белорусской – "Белгорхимпром". "Туркменхимия" утверждает, что белорусская сторона не выполнила своих обязательств по контракту, и приводит длинный список недоделок. В частности, не завершены горно-капитальные работы, обустройство объектов околоствольного двора, а также строительные и электротехнические работы, не налажена работа скипового подъемного механизма на проектных показателях. Кроме того, не закончены работы по вентиляции и аспирации, монтажу и наладке автоматизированной системы управления технологическим процессом, наладке в отделениях грануляции и хранения готовой продукции. Туркменская сторона также утверждает, что белорусы не поставили все необходимое оборудование, а к уже поставленному нет обещанных запасных частей. "Сложившееся положение дел значительно подрывает имевшееся у туркменской стороны доверие к подрядчику как к честному и надежному партнеру с мировым опытом в калийном производстве, отвечающему за качество и мощности при эксплуатации построенного им комбината", – отмечают в Ашхабаде.



По информации "Туркменхимии", именно нарушение белорусской стороной своих контрактных обязательств привело к тому, что комплекс оказался не готов к промышленной добыче руды и производству калийных удобрений в планируемых объемах. Результатом этого стал "срыв государственного производственного плана по выпуску калийных удобрений", что "нанесло значительный материальный и финансовый ущерб туркменской стороне". "Незаконченность работ не только реально угрожает безопасности производства, но и чревата техногенной катастрофой, которая может повлечь жертвы среди населения и причинить серьезный экологический ущерб", – отмечается в претензиях. Все эти потери туркменская сторона оценила и предъявила белорусам счет.



Белорусская сторона пока от комментариев отказывается. Напомним, что начало этого проекта подавалось как большая победа белорусских строителей и признание их мастерства и профессионализма. "Туркменистан на рынке производства и реализации калийных удобрений для Беларуси всегда будет партнером, мы всегда сможем найти взаимные интересы", – заявлял в апреле 2017 года вице-премьер Анатолий Калинин. По его словам, белорусские строители "воплотили самые современные технологии при возведении Гарлыкского горно-обогатительного комбината". "Руководство Туркменистана уже предложило Беларуси принять участие в строительстве второго и третьего предприятий по добыче и производству калийных удобрений", – заявлял он.



Белорусская сторона гордилась тем, что подготовила для Гарлыкского комбината 176 специалистов с высшим образованием, 46 – со средним специальным и 82 узкопрофильных рабочих. Более 60 человек прошли практику в "Беларуськалии". Планировалось, что до 2020 года высшее образование с последующим распределением на туркменский комбинат получат еще 39 человек, среднее специальное – 73. В конце марта 2017 года Александр Лукашенко и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов торжественно перерезали ленту и нажали символическую кнопку запуска комбината.



Несколько позже сначала неофициально, потом и на официальном уровне появилась тревожная информация о неких проблемах между партнерами. "Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината", – возмущался президент Александр Лукашенко в ноябре прошлого года. Тогда называлась сумма долга около 150 млн долл. В начале этого года появилась информация, что туркменская сторона удерживает белорусскую технику в качестве залогового обеспечения. Речь шла о самосвалах, бульдозерах и автокранах. Всего арестованная техника оценивалась в сумму 7 млн долл.



Напомним, что контракт на строительство Гарлыкского комбината стоимостью 1 млрд долл. ОАО "Белгорхимпром" и государственный концерн "Туркменхимия" подписали в 2010 году. Строительство вели 14 белорусских и 22 туркменские подрядные организации. На площадке трудились 2,3 тыс. человек, комплекс комбината состоит из 125 объектов. Ожидалось что в течение трех лет комбинат выйдет на проектную мощность в 1,4 млн т калийной продукции в год. В первый год мощность производства должна была составить 350 тыс. т, однако этот план не был выполнен даже на 5%. В декабре 2018 года сообщалось, что фактическая мощность нового производства калийных удобрений в Туркменистане составила 32 тыс. т, или около 2,3% от проектной мощности.



Тем временем неофициальные источники утверждают, что причина конфликта не только и не столько в каких-то недоработках белорусских строителей, сколько в просчетах исследований запасов калийных удобрений. Ожидания оказались завышенными, и планы не выполняются именно по этой причине, рассуждают отдельные аналитики. Что в этом споре сторон – правда, определит Арбитражный суд в Стокгольме.



12.03.2019



Антон Ходасевич

Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии