 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.03.2019
01:01  В Алматы появится целая ресторанная улица
00:55  Распад правящего класса США идет по сценарию распада КПСС, - А.Халдей
00:54  125-й Японский император Акихито начал процедуру отречения от престола. В мае его сменит Нарухито
00:52  Плоды исламизации Казахстана: гора родила мышь? Ч. 1, - Н.Нуртазина
00:49  Daily Sabah: У Турции есть причины не доверять США
00:35  Контуры грядущей войны в Венесуэле, - Д.Седов
00:34  Информация становится все более популярным оружием. Опыт США, - Л.Савин
Вторник, 12.03.2019
23:46  Туркмены забрали за долги белорусскую технику. Ашхабад подал на Минск иск в Стокгольмский арбитраж
19:25  Вскрылись тайны "церкви Порошистов". На Украине опубликовали секретную имущественную часть соглашения с Варфоломеем
17:09  РосВВС возобновили бомбардировку остатков Идлибского "халифата"
12:09  Правительство Медведева подвело Россию к преддефолтному состоянию, - А.Коренев
12:08  Разочарованные странники: как КНДР и США ведут себя после саммита в Ханое
12:06  Первые итоги реформы МВД Узбекистана: увольнения, чистки и жесткий контроль
12:03  Foreign Affairs: Какие факторы способствовали замедлению экономики КНР?
12:01  ЕАЭС все ближе к единой валюте?
12:00  На узбекско-казахской границе застряли сотни грузовых автомашин
11:51  Новый посол Китая Ду Дэвэнь прибыла в Кыргызстан. Биография
11:48  "Концепция естественного развития Кыргызской Республики "Мурас"" (на правах хрени)
10:18  Аббос оказался реальным аббосом... В Узбекистане судят бухгалтершу, подавшую на алименты против двоюродного брата Мирзиеева
10:16  Мирзиеев разжаловал в участковые ряд крупных узб-полицаев
10:15  Рахмон зачинает реабилитацию Нурекской ГЭС
10:10  Виннету не сын Инчучуна? После долгих родо-племенных споров акимом Аксыйского района Киргизии назначен Ыманберди Досбаев
10:04  Замминкультуры Киргизии стал очередной матерый малолетний возродитель кыр-духовности Нуржигит Кадырбеков
09:54  Страна бесконечной войны. Проклятием Йемена стало его место на карте, - А.Храмчихин
09:53  Заветы Чавеса. Венесуэла может стать для США второй Кубой, - Саид Гафуров
09:23  Тутси против Хуту. В руандийском лесу найдены трупы лидеров оппозиции Ингабире и Мутуйиманы
08:38  Последний намаз Жээнбекова. Исламизация Киргизии становится необратимой, - В.Панфилова
08:33  Веселые этноигры в Эр-Рияде. Отважная кыргызская лучница Асланайым Аширова угнала лошадь, но выпала из седла...
08:15  Перспектива благожелательной диктатуры. Кричащее неравенство доходов может привести общество к краху, - С.Беляев
08:14  Президент Афганистана озабочен легитимностью Лойя-джирги, - А.Серенко
08:12  Вирусы для майнинга. Хакеры разочаровались в биткойнах, - "Къ"
08:06  Мирзиеев сдал узбекский уголь в доверительное управление людям рос-буржуя Усманова. Эти - не подведут!
07:58  Над пропастью во лжи... Правящего 20 лет алжирского елбасы Бутефлику уговорили уйти на пенсию
07:20  Размораживай и голосуй. Северная Корея возобновляет ядерные программы и выбирает парламент
Понедельник, 11.03.2019
21:45  Карьера для ерболиков. 29-летний Карымсаков (сын директора Самрук-Казына) назначен директором "Казмунайгаза"
21:01  КырДепутат Мусабекова назвала геев Кыргызстана "засранцами". Как же тогда звать Бишкек-мэра Суракматова?
19:56  57-летний рос-шоумен Цекало нашел новую жену в Казахстане - 27-летнюю модельку Дарину Эрвин
19:08  Проблема Украины не рассосется, и нам все равно придется ее решать, - Олег Царев
18:49  Мировой экономике нужен новый язык, - М.Хазин
17:36  Си Цзиньпин отказался от встречи с Трампом во Флориде
15:45  "Каждая махалля будет специализирована...". В Узбе повсеместно создадут "Центры по поддержке семейного предпринимательства"
15:41  Жээнбеков, кетсин. Новая кыргызская оппозиция, - Э.Сагындык кызы
15:01  Халява для оглоедов. Партии в Киргизии теперь будут финансироваться из госбюджета, - Венера Алымкул кызы
14:52  Ху из мистер Мамин? Оправдываются ли прогнозы казахстанских экспертов, - М.Шибутов
14:36  Москва, 12/03. Наталья Поклонская презентует свои мемуары "Крымская весна: до и после. История из первых уст" (анонс)
14:30  Ливийские будни. Армия Хафтара изготовилась к штурму Триполи
14:01  УзбТаджПорубежье. Прекратить приграничное мздоимство, - Х.Набихонов
14:00  "Спецоперация Крым 2014". Новая книга Виктора Баранца
13:57  КазБюрократия. Никогда такого не было и вот опять..., - П.Своик
13:56  Тревога красного уровня: Цены на нефть обвалятся навсегда, - Дж.Куили
13:54  УкрВыбор. Самостийная власть кухарок, - В.Бронштейн
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Информация становится все более популярным оружием. Опыт США, - Л.Савин
00:34 13.03.2019

ЛЕОНИД САВИН | 11.03.2019 |
О разработках в области информационной войны в США

Многие методологии, позволяющие манипулировать общественным сознанием, основаны на технологиях искусственного интеллекта. Если гиганты Силиконовой долины в США фактически установили монополию на социально-политический инжиниринг через социальные сети, боты и различные алгоритмы, то силовые структуры США, двигаясь в том же направлении, преследуют более агрессивные цели.

Лидер в этой области – Оборонное агентство перспективных технологий (DARPA). На следующие пять лет агентство уже выделило два миллиарда долларов на проекты развития искусственного интеллекта.

Один из них, запущенный в июле 2018 г. под названием Artificial Intelligence Exploration, направлен на разработку так называемых инструментов третьей волны, способных привносить "контекстную осведомленность" в технологии, не понимающие мир, который они описывают. Это основной зонтичный проект DARPA.

Еще один проект направлен на автоматизацию извлечения научных знаний – Automating Scientific Knowledge Extraction. Этот инструмент будет автоматически определять местонахождение новых данных и научных ресурсов, анализировать их для получения полезной информации, сравнивать эти результаты с существующими исследованиями, а затем генерировать новые модели.

Есть и программы, которые относятся к новому поколению нейротехнологий. Основная идея состоит в создании нейроинтерфейса, с помощью которого можно переводить мысли в текстовый формат, телепатически управлять роботами, например дронами, и т. п.

Всего же у DARPA более 20 программ, посвященных искусственному интеллекту, и более 60, связанных с кибербезопасностью.

Искусственный интеллект, особенно машинное обучение, рассматривается агентством как партнер по сотрудничеству, который поможет конструкторам выявлять их промахи и ошибки.

11 февраля 2019 г. Дональд Трамп подписал указ, согласно которому федеральные агентства, занимающиеся вопросами технологий, должны ускорить вдвое реализацию проектов в области искусственного интеллекта. Указ получил название "Американская инициатива по искусственному интеллекту". Документ содержит пять пунктов:

1. Инвестиции в исследования;

2. Запуск ресурсов, работающих на искусственном интеллекте;

3. Утверждение правительственных стандартов по искусственному интеллекту;

4. Подготовка кадров для работы с искусственным интеллектом;

5. Продвижение американских технологий на международный рынок с сохранением преимуществ США.

Указ Трампа ориентирован на установление монопольного лидерства США и превращение остальных стран в потребителей американской продукции.

Уже на следующий день после появления указа Министерство обороны США опубликовало собственную стратегию искусственного интеллекта, акцентировав внимание на созданном недавно Объединенном центре искусственного интеллекта (JAIC). Бюджет центра на 2019 год – 90 млн. долл.

Американские СМИ предполагают, что ускорение темпов развития программ искусственного интеллекта в США связано с тем, что Китай стал опережать США в области разработок искусственного интеллекта. Нередко упоминается и Россия, тоже стремящаяся к преимуществу в этой области, но в США отмечают, что в России используются западные технологии.

В отличие от Белого дома, стратегия Пентагона в области искусственного интеллекта основана на концепции "адаптации ориентированного на человека искусственного интеллекта"; подчеркивается, что люди играют важную роль во "вдумчивом" и "ответственном" использовании искусственного интеллекта.

После появления этих двух документов – указа Трампа "Американская инициатива по искусственному интеллекту" и пентагоновской стратегии – ВМС США распространили 27 февраля пресс-релиз, в котором отмечено, что "информация становится все более популярным оружием среди стратегических конкурентов Америки", вводится понятие "Сообщества по информационным войнам" и подчеркивается, что все элементы этого сообщества, включая разведчиков, связистов, криптологов и инженеров в области кибервойн, должны действовать не отдельно друг от друга, а как полностью интегрированная структура.

В НАТО тоже заговорили о необходимости увеличения расходов на кибероперации. Вопрос был поставлен перед натовским командованием сразу после визита главы Пентагона в штаб-квартиру альянса в Брюсселе 14 февраля.

Отдельно следует отметить, что Киберкомандование США имеет совместный проект с Мэрилендским институтом инноваций и безопасности, который носит название DreamPort. Этот институт представляет собой хаб, где различные компании проходят тендерный отбор, участвуют в конкурсах, представляют прототипы своих продуктов в реальном времени. Недавно в онлайн игре по выявлению и определению "плохих парней" приняли участие такие IT-фирмы, как Booz Allen Hamilton, IBM, Crowdstrike, Splunk, LogicHub, Jazz Networks. Кстати, Crowdstrike известна тем, что один из основателей этой компании, член Атлантического совета и бывший гражданин СССР Дмитрий Альперович, является фактически единственным источником для американских СМИ, который рассказывает о "русских хакерах и гибридной войне, ведущейся Кремлем против всего мира".

А вот кибератаки, проводимые американцами, – это уже не рассказы Альперовича, а реальность. Так, атака американских кибервойск против российского Агентства интернет-расследований, писала "Вашингтон пост", стала прямым подтверждением кибервмешательства США в дела других государств. Таким вмешательством является также создание кибервойсками и АНБ совместно с ФБР, ЦРУ и министерством внутренней безопасности специальной группы по определению российского влияния на выборы в США. О результатах деятельности этой группы ничего не известно.

А недавно Военная коалиция США, включающая 32 военные и ветеранские организации и состоящая из миллионов членов, направила запрос в Конгресс и федеральные агентства, требуя от них "подтвердить, что на американское общество нападают иностранные противники". В запросе Военной коалиции содержится призыв принять незамедлительные меры для защиты Америки.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552426440
Новости Казахстана
- Премьер-Министр РК А. Мамин: все инициативы Елбасы обеспечены финансированием и будут реализованы в полном объеме
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с представителями международных финансовых институтов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2019 года №93
- Кадровые перестановки
- Рабочая поездка в Атыраускую область: Г. Абдыкаликова разъяснила новые меры соцподдержки "Әлеуметтік қамқорлық"
- В Мажилисе презентован законопроект об обязательном социальном страховании
- Индекс промышленного производства составил 102,7%
- ЕЭК предложила предпринимателям Союза решить споры с советскими брендами за счет предоставления взаимных лицензий
- Реформу тюркских организаций сотрудничества обсудили глава МИД и генсекретарь ССТГ
- Минздрав РК: Угрозы распространения холеры нет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  