Информация становится все более популярным оружием. Опыт США, - Л.Савин

00:34 13.03.2019

ЛЕОНИД САВИН | 11.03.2019 |

О разработках в области информационной войны в США



Многие методологии, позволяющие манипулировать общественным сознанием, основаны на технологиях искусственного интеллекта. Если гиганты Силиконовой долины в США фактически установили монополию на социально-политический инжиниринг через социальные сети, боты и различные алгоритмы, то силовые структуры США, двигаясь в том же направлении, преследуют более агрессивные цели.



Лидер в этой области – Оборонное агентство перспективных технологий (DARPA). На следующие пять лет агентство уже выделило два миллиарда долларов на проекты развития искусственного интеллекта.



Один из них, запущенный в июле 2018 г. под названием Artificial Intelligence Exploration, направлен на разработку так называемых инструментов третьей волны, способных привносить "контекстную осведомленность" в технологии, не понимающие мир, который они описывают. Это основной зонтичный проект DARPA.



Еще один проект направлен на автоматизацию извлечения научных знаний – Automating Scientific Knowledge Extraction. Этот инструмент будет автоматически определять местонахождение новых данных и научных ресурсов, анализировать их для получения полезной информации, сравнивать эти результаты с существующими исследованиями, а затем генерировать новые модели.



Есть и программы, которые относятся к новому поколению нейротехнологий. Основная идея состоит в создании нейроинтерфейса, с помощью которого можно переводить мысли в текстовый формат, телепатически управлять роботами, например дронами, и т. п.



Всего же у DARPA более 20 программ, посвященных искусственному интеллекту, и более 60, связанных с кибербезопасностью.



Искусственный интеллект, особенно машинное обучение, рассматривается агентством как партнер по сотрудничеству, который поможет конструкторам выявлять их промахи и ошибки.



11 февраля 2019 г. Дональд Трамп подписал указ, согласно которому федеральные агентства, занимающиеся вопросами технологий, должны ускорить вдвое реализацию проектов в области искусственного интеллекта. Указ получил название "Американская инициатива по искусственному интеллекту". Документ содержит пять пунктов:



1. Инвестиции в исследования;



2. Запуск ресурсов, работающих на искусственном интеллекте;



3. Утверждение правительственных стандартов по искусственному интеллекту;



4. Подготовка кадров для работы с искусственным интеллектом;



5. Продвижение американских технологий на международный рынок с сохранением преимуществ США.



Указ Трампа ориентирован на установление монопольного лидерства США и превращение остальных стран в потребителей американской продукции.



Уже на следующий день после появления указа Министерство обороны США опубликовало собственную стратегию искусственного интеллекта, акцентировав внимание на созданном недавно Объединенном центре искусственного интеллекта (JAIC). Бюджет центра на 2019 год – 90 млн. долл.



Американские СМИ предполагают, что ускорение темпов развития программ искусственного интеллекта в США связано с тем, что Китай стал опережать США в области разработок искусственного интеллекта. Нередко упоминается и Россия, тоже стремящаяся к преимуществу в этой области, но в США отмечают, что в России используются западные технологии.



В отличие от Белого дома, стратегия Пентагона в области искусственного интеллекта основана на концепции "адаптации ориентированного на человека искусственного интеллекта"; подчеркивается, что люди играют важную роль во "вдумчивом" и "ответственном" использовании искусственного интеллекта.



После появления этих двух документов – указа Трампа "Американская инициатива по искусственному интеллекту" и пентагоновской стратегии – ВМС США распространили 27 февраля пресс-релиз, в котором отмечено, что "информация становится все более популярным оружием среди стратегических конкурентов Америки", вводится понятие "Сообщества по информационным войнам" и подчеркивается, что все элементы этого сообщества, включая разведчиков, связистов, криптологов и инженеров в области кибервойн, должны действовать не отдельно друг от друга, а как полностью интегрированная структура.



В НАТО тоже заговорили о необходимости увеличения расходов на кибероперации. Вопрос был поставлен перед натовским командованием сразу после визита главы Пентагона в штаб-квартиру альянса в Брюсселе 14 февраля.



Отдельно следует отметить, что Киберкомандование США имеет совместный проект с Мэрилендским институтом инноваций и безопасности, который носит название DreamPort. Этот институт представляет собой хаб, где различные компании проходят тендерный отбор, участвуют в конкурсах, представляют прототипы своих продуктов в реальном времени. Недавно в онлайн игре по выявлению и определению "плохих парней" приняли участие такие IT-фирмы, как Booz Allen Hamilton, IBM, Crowdstrike, Splunk, LogicHub, Jazz Networks. Кстати, Crowdstrike известна тем, что один из основателей этой компании, член Атлантического совета и бывший гражданин СССР Дмитрий Альперович, является фактически единственным источником для американских СМИ, который рассказывает о "русских хакерах и гибридной войне, ведущейся Кремлем против всего мира".



А вот кибератаки, проводимые американцами, – это уже не рассказы Альперовича, а реальность. Так, атака американских кибервойск против российского Агентства интернет-расследований, писала "Вашингтон пост", стала прямым подтверждением кибервмешательства США в дела других государств. Таким вмешательством является также создание кибервойсками и АНБ совместно с ФБР, ЦРУ и министерством внутренней безопасности специальной группы по определению российского влияния на выборы в США. О результатах деятельности этой группы ничего не известно.



А недавно Военная коалиция США, включающая 32 военные и ветеранские организации и состоящая из миллионов членов, направила запрос в Конгресс и федеральные агентства, требуя от них "подтвердить, что на американское общество нападают иностранные противники". В запросе Военной коалиции содержится призыв принять незамедлительные меры для защиты Америки.