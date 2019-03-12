 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Контуры грядущей войны в Венесуэле, - Д.Седов
00:35 13.03.2019

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 12.03.2019 |

В возможной войне в Венесуэле Россия и США будут противниками
Претензии США на роль властелина мира могут не оправдаться

После неудавшегося прорыва "гуманитарного конвоя" в Венесуэлу с территории Колумбии в начале марта правительство Венесуэлы решило не преследовать самозванца Хуана Гуайдо (хотя решение о его аресте имеется) и позволило ему въехать в страну. Заметных волнений по поводу не прибывшей иностранной продовольственной помощи не произошло. Зарубежные сценаристы переоценили антиправительственный запал населения Венесуэлы.

Вместе с тем буквально на следующий день после появления в Каракасе Гуайдо произошла хакерская атака на главную венесуэльскую гидроэлектростанцию Гури, поставляющую 80% электричества в энергосистемы страны. Большая часть Каракаса и многие регионы погрузились во мрак, и это позволило Гуайдо снова призвать население к акциям протеста, объявив причиной аварии "хроническое недофинансирование" ГЭС.

Министр информации и связи Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил в кибератаке на систему, контролирующую процесс выработки электроэнергии, Соединенные Штаты. Правительство Венесуэлы представит доказательства виновности США в этом инциденте в ООН. Аварии с электроснабжением случаются в Венесуэле с тех пор, как к власти в 1998 году пришел Уго Чавес. Причиной всегда были хакерские атаки. Известны и их авторы, в том числе группа "Бинарные стражи", работающая под патронажем американского сенатора Марко Рубио.

Следуя призыву Гуайдо, в минувшие выходные на улицы снова вышли тысячи его сторонников, но их встретили тысячи граждан, поддерживающих правительство. Убедившись, что достаточной поддержки в столице ему не набрать, Хуан Гуайдо объявил о своей поездке по стране, после чего он намерен "возглавить марш на Каракас". Если ему это будет позволено, то Каракас ждут не только "общенациональные марши", но и венесуэльский майдан. В стране, которая живет впроголодь и в условиях гиперинфляции, на американские доллары нетрудно купить необходимое количество статистов на роль "жаждущих обрести свободу". Их же можно будет использовать для провокаций беспорядков и столкновений с правоохранительными органами. Появится и сценарий с "мучениками, павшими от руки тирана".

Не случайно Вашингтон вкладывает в уста Гуайдо фразы, которые вроде бы выглядят преждевременными: "При необходимости мы будем рассчитывать на внешнее вмешательство". И здесь напрашиваются определенные выводы.

Во-первых, не рассчитывая на то, что Гуайдо сумеет мобилизовать население на мирное отстранение правительства от власти, в Вашингтоне планируют использовать "общенациональный марш протеста" для организации провокаций и столкновений между сторонниками и противниками Мадуро с целью скомпрометировать венесуэльский режим в глазах международной общественности.

Во-вторых, хакерские атаки на энергосистему Венесуэлы и ее управленческие органы обязательно продолжатся.

Первостепенное внимание будет уделяться экономическому удушению Венесуэлы. Поэтому приобретает особое значение экономическая помощь Венесуэле со стороны России. Не исключено, что в скором будущем она станет решающим фактором выживания венесуэльского режима. Сейчас Россия поставляет в Венесуэлу 600 тысяч тонн пшеницы в год, это является основой борьбы с голодом. Предполагается увеличение помощи за счет расширения номенклатуры продовольственных товаров. При такой помощи довести ситуацию до полного коллапса невозможно, но точкой критического поворота может стать решение Конгресса США о введении морской блокады Венесуэлы.

Правительству Мадуро не останется ничего другого, как объявить особое положение, ограничить возможности оппозиции и ввести жесткую систему распределения продуктов. Страна не в состоянии покупать продовольствие у других партнеров за "живые деньги", так как счета государственной нефтяной компании PDVSA (это основной источник валюты в Венесуэле) в американских банках арестованы.

Ухудшение ситуации с продовольствием и меры венесуэльского правительства в отношении оппозиции дадут повод Вашингтону объявить Венесуэлу "государством-банкротом" (failed state) и приступить к реализации варианта "гуманитарной интервенции". Главным препятствием в осуществлении этого варианта станет армия Венесуэлы. Большинство венесуэльских офицеров происходит из бедных слоев и придерживается антиамериканских взглядов. Они верны президенту Мадуро. Армия Венесуэлы имеет достаточно сил для отражения агрессии. На ее вооружении 200 танков Т-72, несколько сотен БТР, системы ПРО С-300, много другой боевой техники российского производства. Значительная часть офицерского состава проходила обучение в РФ.

ЦРУ, несомненно, постарается перекупить и разложить руководящее звено армии, как это было сделано с генералами армии Саддама Хусейна перед началом операции "Шок и трепет" в 2003 году. Однако на сегодняшний день венесуэльский генералитет выказывает идейно-политическую стойкость.

Судя по обстановке, Венесуэла после Сирии становится новой точкой столкновения стратегических интересов России и США, и Россия намерена дать решительный отпор политике одностороннего американского диктата.

Организуемая американцами интервенция в Венесуэлу не перейдет в гражданскую войну, как этого хотелось бы Вашингтону. Армия и большинство населения останутся на стороне правительства, они воспримут появление иностранных войск, какую бы "крышу" те ни имели, как агрессию. Это даст России все международно-правовые основания оказывать Каракасу военную помощь, в том числе современной техникой и советниками.

В Вашингтоне не учитывают, что любое военное вмешательство с целью свергнуть правительство Венесуэлы будет рассматриваться народом этой страны как американская агрессия и вызовет решительный отпор. США шаг за шагом ведут дело к войне в Венесуэле, но эта война станет тем оселком, на котором будет испытана обоснованность претензий Вашингтона на роль властелина мира.

И есть шанс, что эти претензии не оправдаются.

Источник - Фонд стратегической культуры
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