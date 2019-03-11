 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Daily Sabah: У Турции есть причины не доверять США
00:49 13.03.2019

События последнего десятилетия вызвали у турецких чиновников ряд серьезных вопросов относительно надежности американских союзников

Александр Белов, 12 марта 2019,

В феврале после своего возвращения из Сочи президент Турции Реджеп Эрдоган провел пресс-конференцию, на который ответил на вопросы журналистов о поставках российской зенитной ракетной системы С-400. На пресс-конференции Эрдоган подтвердил, что дату начала поставок перенесли на июль 2019 года. Президент Турции добавил, что вице-президент США Майк Пенс передал ему просьбу американского президента Дональда Трампа отказаться от соглашения с Россией на поставку С-400. По словам Эрдогана, Турция заявила Вашингтону, что соглашение по С-400 - это вопрос решенный. Официальные представители США продолжают говорить своим турецким коллегам, что они должны изменить свое решение, пишет Яхья Бостан в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

В Вашингтоне дали понять, что Анкара рискует сорвать поставки американских истребителей F-35, если и дальше продолжит настаивать на покупке российской системы ПВО. Недавно угрозы со стороны США стали достоянием общественности. Так, представитель Пентагона Чарльз Саммерс заявил, что Турция не получит истребители F-35 или ракеты к противоракетному комплексу "Пэтриот", если на вооружение Турции поступят С-400. Никто не удивился тому, что в последнее время число антитурецких историй и статей в американских СМИ резко увеличилось. Репортеры и эксперты даже начали сомневаться в принадлежности Турции к НАТО.

Подобных завуалированных угроз недостаточно для того, чтобы заставить Анкару изменить свое решение. Переговоры о покупке С-400 ведутся уже достаточно давно. Турция пытается приобрести С-400 в течение 10 лет, а Вашингтон в течение всего этого времени всячески пытается напугать Анкару.

Впервые Турция попыталась приобрести зенитную ракетную систему дальнего радиуса действия в 2009 году, когда из-за роста региональных угроз Анкара столкнулась с необходимостью укрепления своей противовоздушной обороны. Первый открытый тендер состоялся в 2010 году. Соединенные Штаты, Россия, Китай и итало-французское совместное предприятие оказались в числе конкурентов за соглашение с Турцией. Анкара выдвинула два требования: разумная цена и организация совместного производства. Тогда ни один из конкурентов, кроме Китая, не согласился на организацию совместного производства. Анкара начала переговоры с китайским производителем. Это не устроило Вашингтон. Американские СМИ заявили, что Турция инициирует "сдвиг оси". Отношения между Турцией и Соединенными Штатами стали постепенно ухудшаться. Через пять лет Турция решила дать Вашингтону еще один шанс, поскольку китайский производитель в конечном итоге не смог удовлетворить требования Анкары. Турция хотела приобрести ракеты "Пэтриот", при условии организации совместного производства этих ракет. Вашингтон ответил отказом. Соединенные Штаты хотели, чтобы Турция покупала ракеты "Пэтриот" по высокой цене и без организации совместного производства. Примерно в то же время турецкое правительство вступило в переговоры с итальянским производителем, но безрезультатно. В конце концов, Россия согласилась организовать на территории Турции совместное производство. После этого Турция остановила свой выбор на С-400.

События последнего десятилетия вызвали у турецких чиновников ряд серьезных вопросов относительно надежности американских союзников. Для этого есть несколько причин. Во-первых, Соединенные Штаты не согласны организовать совместное производство военного оборудования, потому что хотят, чтобы Турция сохранила свою зависимость от Вашингтона в оборонной сфере. Анкара в свою очередь не желает передавать свою национальную безопасность в руки иностранных правительств. Во-вторых, в 2015 году, в разгар гражданской войны в Сирии, американские военные покинули Турцию, забрав с собой ракеты "Патриот". Подобное развитие событий убедило турецкое правительство в том, что стране нужна собственная система противовоздушной обороны. В настоящий момент Соединенные Штаты угрожают заблокировать поставки истребителей F-35, за которые Турция уже заплатила. То, что американская администрация решила пойти таким путем, дополнительно усилило недоверие Турции по отношению к Вашингтону. Теперь турецкое руководство даже не уверено в том, что Вашингтон предоставит Анкаре ракеты "Патриот", даже если Турция пойдет навстречу Соединенным Штатам.

Источник - regnum.ru
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