 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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125-й Японский император Акихито начал процедуру отречения от престола. В мае его сменит Нарухито
00:54 13.03.2019

Император Японии приступил к ритуалам, предваряющим его отречение

125-й император Японии 85-летний Акихито во вторник приступил к серии ритуалов, сопровождающим его отречение, которое намечено на 30 апреля этого года, сообщает телеканал Эн-эйч-кей.

Первая часть ритуалов прошла в Токио на территории дворца императора. Одетый в старинное одеяние Акихито посетил главное императорское святилище Касикодокоро, чтобы сообщить своему далекому предку, одному из главных божеств синто - богине солнца Аматэрасу - о своем будущем отречении и дате этого события.

Поклонившись, император зачитал обращение к богине, выполненное в старинной манере.

Затем Акихито совершил подобную церемонию в двух других святилищах - Корэйдэн и Синдэн, где почитают, соответственно, предков императора и других божеств.

Ни премьер-министр Японии Синдзо Абэ, ни главы законодательной и судебной ветвей власти на церемонии во вторник не присутствовали, отмечает Эн-эйч-кей..

Ранее в Управлении Императорского двора Японии заявляли о желании провести ритуалы, связанные с отречением, в спокойной обстановке.

Телеканал напоминает, что также Акихито провозгласит желание отречься позднее в городе Нара перед мавзолеем первого императора Дзимму, который, согласно традиционной историографии, правил с 660 по 585 годы до нашей эры.

Также император посетит святилище Исэ - главную синтоистскую святыню - в префектуре Миэ и мавзолей своего отца - императора Хирохито - возле Токио. Сама церемония отречения пройдет 30 апреля на территории императорского дворца.

Еще в 2016 году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил, что планирует оставить трон. Летом 2017 года из-за отсутствия соответствующего современного законодательства японский парламент принял особой закон, который позволяет ему отречься от престола. Император Акихито занял трон в 1989 году.

Местные СМИ напоминают, что это первое за последние два века отречение японского монарха.

Следующим императором Японии станет старший сын императора принц Нарухито. Его интронизация намечена на 1 мая 2019 года.

Источник - Экспресс-К
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