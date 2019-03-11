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|В Алматы появится целая ресторанная улица
01:01 13.03.2019
Привлекательность Алматы будет повышаться за счет увеличения числа ресторанов. Будет открыта целая ресторанная улица.
Она протянется по набережной реки Есентай от проспекта Абая до улицы Толе би. Городские власти просчитывают варианты и рассматривают ряд инвестиционных проектов, сообщил руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов на встрече с рестораторами и предпринимателями в сфере общественного питания.
В качестве примера для подражания была взята улица Панфилова. Как уверяет Алмасхан Ахмеджанов, после превращения ее в пешеходную зону в расположенные там кафе, рестораны и магазины хлынуло множество посетителей. Этот успех мэрия хочет повторить. В тех местах, где автомобили еще не "прижимали", бизнес так сильно не развивается, отметил начальник управления.
Александр КАМИНСКИЙ | Алматы