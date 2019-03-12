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США пытаются обнулить оружейный бизнес РФ, - В.Мухин
08:54 13.03.2019

Трамп намерен потратить полмиллиарда долларов на противодействие "российскому злонамеренному влиянию"

Санкционная политика Вашингтона в отношении России и окружения президента Владимира Путина, которую инициировал Конгресс, может быть дополнена статьей расходов бюджета США, направленной на противодействие "российскому зловредному влиянию" в Европе и на других континентах. На эти цели президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе к Конгрессу на 2020 финансовый год (начинается в октябре 2019-го) просит выделить 500 млн долл.

В сравнении с общими показателями проекта американского бюджета, который Трамп внес в минувший понедельник в Конгресс, 500 млн долл. – не очень большая сумма. Но с учетом ее целенаправленного, точечного применения она может сыграть в отношении России отрицательную роль, пошатнув и без того неустойчивую экономику РФ, в том числе ее наиболее развитую часть – оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Белый дом, как известно, и ранее планировал и осуществлял шаги, направленные на противодействие России, Китаю и другим "недружественным" странам в военной сфере и различных отраслях экономики. Скажем, в США есть списки организаций и конкретных людей из РФ и иных стран, в отношении которых действуют санкции. В сентябре прошлого года Трамп подписал указ "О противодействии противникам Америки через санкции", определяющий полномочия Министерства финансов и Госдепартамента США при применении ограничительных мер.

Санкции были задействованы в отношении Департамента развития вооружений Центральной военной комиссии КНР и его руководителя Ли Шанфу за активное военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией.

Однако сейчас впервые администрация США предлагает запланировать в бюджете страны расходы на противодействие РФ, причем прописать в отдельной статье и указать военно-экономические направления.

Трамп предлагает организовать финансовую помощь "Европе, Евразии и Центральной Азии для продвижения общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США, отказа стран-партнеров от российской военной техники, а также помощь в устранении слабостей в макроэкономической среде, которыми стремятся воспользоваться власти России, в том числе зависимость от энергетики и торговли".

В проекте бюджета США конкретно не говорится, каким образом американские доллары будут способствовать "территориальной целостности союзников США" и их "независимости от российской энергетики и торговли". Но вполне резонно предположить, что к таким союзникам администрация Трампа относит кроме государств НАТО постсоветские страны. То есть Украину, Грузию и Молдавию, а также другие страны бывшего СССР, которые входят в сферу интересов Москвы. В первую очередь финансовая помощь США по "антироссийской" статье бюджета будет негласно направлена, видимо, на поддержку спецслужб, военных структур стран, действующих против РФ или недовольных ее политикой.

В то же время нельзя исключать, что основные антироссийские шаги в виде долларового вливания США будут пытаться направить против оружейного бизнеса РФ. Как сказал "НГ" член-корреспондент Академии военных наук полковник Эдуард Родюков, "США, осваивая небольшие "антироссийские" бюджетные деньги, видимо, будут противодействовать РФ в сфере ВТС с другими странами не столько в плане прямого лоббирования своих оружейных проектов, сколько в проведении информационной войны. Также они не откажутся, думается, от подкупа чиновников и формирования в целом отрицательного образа российских вооружений на мировом рынке". Но, по мнению эксперта, это вряд ли помешает активному ВТС России со своими партнерами в странах Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Родюков напомнил, что портфель заказов "Рособоронэкспорта" уже превысил 51 млрд долл., что является рекордным показателем за последние 10 лет. И реализация этих заказов вряд ли сорвется, уверен эксперт.

Подобные оценки озвучил для "НГ" и директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов: "Сумма в 500 млн долл., предлагаемая в бюджете США на цели по противодействию РФ, в общем-то, незначительная. Она несопоставима, к примеру, с теми контрактами на 2–3 и более миллиардов долларов, которые Россия заключала и, конечно, будет заключать со своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству".

Поэтому, по мнению эксперта, новые антироссийские инициативы Трампа, которые он предлагает закрепить в бюджете США на 2020 год, "носят больше не экономический, а политический подтекст. Во-первых, из-за нападок на американского президента по поводу "российского досье" Трамп, введя статью по противодействию РФ, как бы демонстрирует свою чрезмерную враждебность, нелояльность Москве. Во-вторых, такие шаги администрации США не дадут большого отрицательного эффекта, поскольку действующие и потенциальные партнеры России по оружейному бизнесу не изменили своих позиций после угроз Вашингтона, которые уже звучали в их адрес ранее. Это касается и Алжира, и Турции, и ряда других стран".

Руслан Пухов не исключает, что деньги, направляемые Трампом на антироссийскую деятельность в сфере ВТС, могут иметь определенное влияние на позицию относительно богатых стран СНГ – Азербайджана, Казахстана. Но он не видит механизма таких действий со стороны США.

В то же время правительство РФ весьма осторожно прогнозирует перспективы развития на международном рынке российского оружейного бизнеса. Как заявил 25 февраля вице-премьер Юрий Борисов, "в условиях нарастающего санкционного давления как на Российскую Федерацию, так и на наших зарубежных партнеров" значительного роста экспорта военной продукции ожидать не стоит. По его мнению, в современных условиях развитие российской экономики и "успешное развитие оборонных предприятий зависят от сбалансированного сочетания ключевых составляющих – ГОЗ (гособоронзаказа. – "НГ"), ВТС и производства гражданской продукции".

Заметим в этой связи, что во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о предстоящем сокращении Гособоронзаказа, призвав при этом сохранить потенциал ОПК.

12.03.2019
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

Источник - независимая газета
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