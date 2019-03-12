Современная бандеровщина – это в основном новодел.., - И.Друзь

09:11 13.03.2019 Украина: крах "традиционализма"

Как националистов на "незалежной" приобщают к нетрадиционным ценностям



В центре Киева, в фешенебельном "Украинском доме", состоялся Всеукраинский форум семьи. Собравшихся было достаточно много – около тысячи человек. Форум "почтили" своим присутствием Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Арсен Аваков, министры, главы парламентских фракций и другие представители местного истеблишмента.



Казалось бы, вот торжество традиционализма на Украине! Значит, русская пропаганда "все врет", институт семьи при такой-то поддержке будет укрепляться, и быстрыми темпами… К сожалению, подобное мероприятие – это всего лишь очередная пиар-акция. Ведь на этот "просемейный" форум прибыли главные борцы с традиционными семейными ценностями. Порошенко с Аваковым последовательно и эффективно уничтожают институт семьи с помощью введения все новых ювенальных мер и "ЛГБТ-пропаганды". Почти все депутаты фракции Тимошенко в Раде поддержали ликвидацию Комиссии по морали, которая хоть как-то, но помогала чистить информационное пространство Украины от порнографии и пропаганды насилия. А теперь, в аккурат перед выборами, Тимошенко "вдруг" заголосила о важности семейных ценностей. Министры, которые заверяли от имени правительства, что они стоят на страже института семьи, тоже, мягко говоря, не вызывали доверия. В правительстве Гройсмана отменили пост Уполномоченного по делам семьи, зато ввели пост Уполномоченного по "гендеру". Я уже не говорю о том, что все эти лица являются организаторами государственного переворота, ставшего причиной кровопролитной гражданской войны, по причине которой миллионы семей потеряли кормильцев, имущество, или стали беженцами.



В общем, итог данного форум таков: главные разрушители семьи на Украине еще раз сделали себе пиар на ее мнимой защите. На самом деле, никаких шансов удержать ситуацию под контролем у сторонников укрепления института семьи на Украине, увы, нет.



Легализация наркотиков, эвтаназии и гомосексуальных браков – это вопрос ближайших лет, нравится это народу Украины, или нет, и никто у него спрашивать не будет. Выстроенная после победы Евромайдана прозападная система твердо и эффективно насаждает свои базовые ценности.



Правда, на данном форуме, мы увидели и дозволенное (пока что) зрелище сбора активистов "украинского традиционализма". Такие "традиционалисты", состоящие в основном из сектантов и униатов, почти всегда занимают русофобские и антиправославные позиции, и при этом ратуют за высокую мораль, за многодетность и прочность семейных уз. Православные просемейные движения, которые такой раздвоенностью не страдали, разгромлены режимом Порошенко, многие их руководители и активисты изгнаны, сидят в тюрьме, или даже убиты за сопротивление Майдану. А эти, оставшиеся в Киеве вроде как просемейные движения ведут себя по меньшей мере странно. С одной стороны, они довольно истерично выступают за курс на "евроинтеграцию" и вхождение в НАТО – то есть практически на безоговорочное подчинение Украины правительству США. С другой – они как бы борются с социальными антисемейными технологиями типа ювенальной юстиции и "ЛГБТ-пропаганды". Однако руководство США и ЕС – это и есть главные двигатели внедрения таких технологий, которым сопротивляется Россия. Кроме того, то же руководство Униатской церкви выступило за переизбрание Порошенко, хотя он на местном уровне эффективно и последовательно исполняет подобные директивы правительства США.



Да, пока что такие "традиционалисты" еще позволены. Но спустя несколько лет даже их, без сомнения, власти тоже начнут гнать и запрещать – объявят агентами Кремля и откроют уголовные дела, или просто пришлют к ним погромщиков-нацистов. И это отнюдь не преувеличение.



Недавно Екатерина Левченко – "оперуполномоченная" правительства Украины "по гендерному равенству", уже отправила открытое заявление-жалобу в СБУ на просемейных активистов, обвинив их в "антигосударственной" деятельности и в связях с руководством "государства-агрессора".



Заокеанские кураторы и их киевские подопечные ведут себе достаточно прагматично. Они разгромили противников прозападного курса, но остальных не загоняли в угол до конца, оставляя "полуконсерваторам" иллюзию возможности договорится, победить разрушителей семьи в украинских органах власти и во всяких евросудах. И собравшиеся на этот Форум "просемейные активисты" явно "проглотят" любой обман, как ранее "скушали" чудовищную ложь Майдана.



На Майдане скакал целый конгломерат людей разных взглядов – от анархистов до ярых либералов и неоязычников. Но более всего в этих рядах наблюдалось именно людей с убеждениями, которые можно назвать "украинским традиционализмом". На самом деле это, конечно, псевдотрадиционализм. Это – чисто постсоветское явление, хотя его участники относят себя к наследникам "ОУН–УПА" (организации запрещены в РФ) и даже древней Трипольской культуры. Не будем здесь вспоминать о Триполье и древнем Шумере. Возьмем не столь давнее время Второй мировой войны. Тогда ведь даже в наиболее националистически настроенной Галиции, не говоря уже о других регионах Украины, большинство мужчин воевало отнюдь не в рядах СС "Галиции", или ОУН–УПА, а в рядах Красной армии. К тому же националистические прозападные формирования существовали недолго, и спустя краткое время были разгромлены. Так что огромное большинство всяких "правосеков" (члены "Правого сектора", запрещен в РФ) и "азовцев" – это потомки советских солдат, возглавляемые потомками советских офицеров, типа Ильи Кивы – внука Героя Советского Союза и инструктора Львовского горкома КПСС. А те, в свою очередь – потомки верных подданных Российской короны.



Современная бандеровщина – это в основном новодел, начавший формироваться примерно 30 лет назад под влиянием очень грамотно организованной и хорошо оплачиваемой пропаганды. Этот новодел базировался на слегка видоизмененных основах национал-большевизма, господствовавшего в УССР, и получал щедрое финансирование извне.



Тот же Госдеп США открыто признался в выделении 5 млрд долларов на помощь прозападным силам Украины.



После развала СССР и краха коммунистической идеологии бывшие советские люди на Украине искали духовности и новых идей. Им хотелось "возврата к корням", однако в силу своего "научно-материалистического" воспитания большинство из них совершенно не понимало, где же находятся эти самые корни, и какова была духовность их предков. Они имели очень слабое представление о христианстве и его канонах, об апостольской преемственности в Церкви. Поэтому многие интеллигенты УССР, воспитанные, среди прочего, на идее "отдельности украинского народа от русского", нашли свою "духовность" в псевдоправославных расколах, которые реально были национал-сектантскими политическими группировками. Некоторые попали в неоязыческие и иные секты, но большинство – именно в эти псевдохристианские организации. Как известно, раскол "УПЦ КП" возглавил Михаил Денисенко – друг секретаря ЦК КПУ, ранее пытавшийся насаждать коммунистическую идеологию в Русской православной церкви, где он долго пребывал в архиерейском сане. А раскол "УАПЦ" был порожден еще революцией 1917 года, когда некоторые недостойные клирики и миряне Малороссии поддержали свержение монархии, а потом и торжество большевизма, и сами себя назначили "иерархами" (хотя этот раскол был малочисленным). Так что украинские интеллигенты, весьма антисоветски настроенные, на деле попали в ряды участников чисто революционных новоделов.



Некоторая часть интеллигенции, в основном жившая на Западной Украине и в Киеве, попала тогда в ряды так называемой "Украинской греко-католической церкви", которая объявила себя наследницей старых галицких униатов. Но и "УГКЦ" – это тоже новодел, и тоже порожденный глобальными революционными процессами.



Старое униатство было полностью ликвидировано при советской власти, причем при поддержке немалой части греко-католического духовенства, симпатизирующего православию и России (как, например, протопресвитер Гавриил Костельник). Но беда в том, что на место униатства советская власть после войны начала насаждать на Западной Украине национал-большевизм, как и везде по УССР. Поскольку от старого униатства еще в конце 60-х годов XX века практически ничего не осталось, то "УГКЦ" была заново создана в 1989 г. из группы недостойных священников Русской православной церкви, которые из соображений личной выгоды, или далекой от христианства идеологии укронационализма решили перейти в юрисдикцию Папы Римского. А их самыми активными мирянами стали бывшие комсомольские и коммунистические активисты Западной Украины.



Национал-большевики легко перешли от идеологии "земного рая" в виде коммунизма в СССР к утопии "европейского рая", куда из СССР должна была перейти Украина.



И доктринально, и по своему названию "УГКЦ" сильно отличается от старинного галицкого униатства. Австрийская императрица Мария-Тереза назвала униатскую конфессию на территории современной Галиции Ecclesia Greco Ruthena (Церковь Греческо-Русская). При этом определение Ruthena (Русская) в документах самого Ватикана изменилось на Ukrainorum только в 1962 году, в период революционной ломки католического вероучения на Втором Ватиканском соборе, когда католицизм был поставлен под контроль антихристианских сил. Тогда новым хозяевам Ватикана понадобилось создание антирусской политической секты на обломках старого униатства.



Старая "Греческо-Русская церковь" была еретической по православным меркам, но она не была украинско-нацистской, она в свое время даже запрещала антихристианские сочинения Тараса Шевченко, выступала за семейные ценности и нравственность.



А вот руководство новодельной "Украинской греко-католической церкви" благословляет нацистские батальоны и движения, а Шевченко даже изображает на "иконах"; оно требует от своей паствы не обижать участников "гей-парадов", одновременно науськивая ВСУ расстреливать восставший народ Донбасса.



Возникает логичный вопрос: как же это безобразие терпят "украинские традиционалисты"? Они же вроде как христиане? В том-то и дело, что в целом они – рабы политической пропагандистской "матрицы", в которой задекларирован план проекта построения "царства Небесного" на "независимой" Украине, поставленной под командование руководства Евросоюза и НАТО.



В данной "матрице" христианская символика только маскирует суть земной утопии, противоречивой и нелепой.



Естественно, жильцы этого виртуального "дурдома", вовсю скакавшие на Майдане и ставшие потом волонтерами "АТО", этого не понимают, и считают себя превеликими христианами и очень добрыми людьми. И реально делают много по видимости добрых дел. Только в составе злой силы эти вроде бы как добрые дела оборачиваются еще более страшным злом. Православные богословы давно объяснили суть подобных "добрых" дел и их последствия.



Свт. Игнатий (Брянчанинов) говорил: "...Спасение наше – Бог наш, а не наши дела. Делами веры... мы доказываем истину нашей веры и нашу верность Богу...



...Недостаточно быть добрым по естеству: надо быть добрым по Евангелию. Естественное добро часто противоречит добру Евангельскому; потому что наше естество находится не в первобытной чистоте, дарованной ему при создании, но в состоянии падения, при котором добро перемешано в нас со злом. И потому это добро, если не выправится и не вычистится Евангелием, само по себе непотребно и недостойно Бога...".



И прп. Варсонофий Оптинский вторил ему: "Господь требует от нас, прежде всего, веры: без веры невозможно угодить Богу. Сколько бы кто ни делал добрых дел, но если он их совершает не во имя Христово, то они не имеют никакой цены".

Понятно, что отнюдь не Бог стоял в центре интересов украинских псевдоконсерваторов, а чисто земные утопии некоего мощного "государства гордых укров", долженствующего играть "важную роль" в Евросоюзе.



Кукловоды долго рассказывали украинским униатам и раскольникам, что после победы Майдана они "просветят Европу" своей "выдающейся" духовностью, и Европа по воле Киева вернется к христианским корням. А они возьмут у Европы уровень жизни Франции… Чем обернулись подобные манипуляции, хорошо известно…



Согласно православному богословию, сатана вовсе не стремится добиться того, чтобы человек согрешил всеми грехами сразу. Нет, чаще он хочет, чтобы одна страсть подавила бы все остальные, чтобы грешник усовершенствовался в одном конкретном виде зла, а в остальных отношениях, наоборот, сохранял бы добродетели. Например, диаволу выгоднее всего, чтобы в банде разбойников все члены были бы дружными и не ссорились, не сильно увлекались бы пьянством и блудом. Ведь ссоры, "зеленый змий" и гулящие девки часто мешают бандитам грабить и убивать. Итак, по замыслу рогатого, эффективный бандит должен быть верным другом и умеренным человеком. Точно так же властолюбца оставляют бесы, отвечающие за насаждение скупости и трусости – такие вещи мешают достичь вершин власти и натворить зла в глобальном масштабе. Властолюбивый человек, по замыслу ада, должен быть смелым и щедрым.



В периоды революций погромщики и палачи часто проявляют неслыханное бессребренничество, сосредоточившись на убийствах и уничтожении христианства.



Так, в годы Великой французской революции толпы нищих санкюлотов нередко убивали невинных аристократов, включая их жен и детей, но скрупулезно сносили их деньги и имущество в революционную казну, искренне полагая, что делают величайшее по доброте дело, ведущее к счастью всего человечества.



Примерно такая же история произошла с "украинскими традиционалистами". Не надо думать, что все они непременные злыдни во всем. Напротив, нередко они являются бескорыстными и самоотверженными в бытовом плане, зато очень злыми в плане глобальном. Приведу яркий пример одной моей знакомой, с которой я имел общение до Евромайдана. В конце 80-х годов прошлого века она всей душой восприняла идеи украинского национализма – антихристианские, по своей сути. Поэтому она бескорыстно и идейно отказалась от православной веры и родного русского языка, приняла униатство и перешла на неродной украинский язык. Она любит свой край, но полагает его благом вступление в НАТО и ЕС. Поэтому она, начиная с 1990 года активно участвует во всех майданах, не только не получая за это деньги, но еще и тратя свои сбережения. Она истово восприняла христианскую идею чадородия, но смешала ее со своей национал-либеральной утопией. Поэтому она родила шесть детей, которых воспитала в украинском национализме и униатстве, в лютой ненависти к Русской православной церкви и к России. Она обладает смелостью и щедростью – поэтому на Евромайдане она сама лезла в самые рискованные места да еще и отправляла туда своих детей. Потом она также жертвовала свои деньги на террористическую операцию "АТО" и подбивала на это своих друзей и знакомых.



Что же реально строят такие украинские псевдоконсерваторы и псевдохристиане? Они помогают выстраивать недогосударство, руками которого руководство НАТО готовится воевать с Россией, да, собственно говоря, уже воюет. Самым массовым и помпезным мероприятием "независимой" Украины стал ежегодный "гей-парад", охраняемый почти семью тысячами (!) силовиков и освещаемый сотнями журналистов крупнейших государственных и олигархических СМИ…



Правда, до некоторых "украинских традиционалистов" пусть медленно, но что-то стало уже доходить. Однако большинству из них не хочется признавать себя глупцами, которые вредили себе и государству, поэтому большинство из них тоже всячески убеждают себя и других в "правильности" Майдана, да и пропаганда работает.



Презрев завещанное предками единство Святой Руси, эти украинствующие "христиане" обрекли себя на то, чтобы стать тупым орудием в руках "толерантных" богоотступников.



Игорь Друзь

12.03.2019 Источник - stoletie.ru

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