То взлет, то посадка. Арестован за взятки Наманганский прокурор Тошев

09:14 13.03.2019

8 марта по подозрению в даче взятки за должность в размере 50 тысяч долларов США арестован бывший прокурор Наманганской области Улугбек Тошев, днями ранее предусмотрительно уволенный из системы генеральным прокурором.



Совсем недавно арестованный работал прокурором Янгиюльского района Ташкентской области, первым заместителем прокурора Самаркандской области, возглавлял следственную группу по уголовному делу Рашита Кадырова – предпоследнего генерального прокурора периода правления первого президента Узбекистана. Злые языки утверждают, что специфические методы ведения следствия в отношении этого, других фигурантов уголовного дела и их родственников были оценены по достоинству - У. Тошев пошел на повышение, став прокурором Наманганской области.



Стоит заметить, что 11 марта местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, распространили информацию о принципиальных и бдительных работниках прокуратуры. Тех, что по непонятным причинам не отвергли с порога гнусные попытки подкупа, а по факту провоцировали совершение преступлений с последующим задержанием взяткодателей, в отношении которых было возбуждено около сотни уголовных дел.



Если верить пресс-службе, в среднем прокурорским работникам за нужное решение вопроса редко предлагали более 600 долларов США. О том, при каких обстоятельствах и с какими суммами в иностранной валюте были взяты не особо щепетильные сотрудники самого надзорного ведомства, журналистам почему-то не рассказали.