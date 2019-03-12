Поставят раком? Активисты "Кырк чоро" грозят сурово наказать педиков из КырПравительства

09:52 13.03.2019

"Кырк чоро" грозят крайними мерами, если власти не выполнят их требования



В Бишкеке у здания мэрии проходит митинг общественного объединения "Кырк чоро". Его представители выступают против марша, который прошел 8 марта.



Организатор акции протеста Замирбек Кочорбаев заявил, что участники митинга выдвигают три требования: привлечь к ответственности лиц местного самоуправления и госорганов, давших разрешение на проведение марша, организаторов феминистского марша и запретить законодательно пропаганду ЛГБТ.



Активист Аманбол Бабакулов сообщил, что если власти не выполнят требования митингующих, они готовы пойти на крайние меры. Он также предложил участникам митинга выдвинуться к зданию Жогорку Кенеша, чтобы продолжить акцию протеста там и передать письмо с требованиями представителям парламента.



По словам Аманбола Бабакулова, после марша 8 марта он перестал уважать правозащитницу Риту Карасартову и экс-депутата парламента Равшана Жээнбекова. По его словам, они, отрабатывая американские гранты, пошли на этот митинг.



13 марта 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА,