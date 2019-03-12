 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Поставят раком? Активисты "Кырк чоро" грозят сурово наказать педиков из КырПравительства
09:52 13.03.2019

"Кырк чоро" грозят крайними мерами, если власти не выполнят их требования

В Бишкеке у здания мэрии проходит митинг общественного объединения "Кырк чоро". Его представители выступают против марша, который прошел 8 марта.

Организатор акции протеста Замирбек Кочорбаев заявил, что участники митинга выдвигают три требования: привлечь к ответственности лиц местного самоуправления и госорганов, давших разрешение на проведение марша, организаторов феминистского марша и запретить законодательно пропаганду ЛГБТ.

Активист Аманбол Бабакулов сообщил, что если власти не выполнят требования митингующих, они готовы пойти на крайние меры. Он также предложил участникам митинга выдвинуться к зданию Жогорку Кенеша, чтобы продолжить акцию протеста там и передать письмо с требованиями представителям парламента.

По словам Аманбола Бабакулова, после марша 8 марта он перестал уважать правозащитницу Риту Карасартову и экс-депутата парламента Равшана Жээнбекова. По его словам, они, отрабатывая американские гранты, пошли на этот митинг.

13 марта 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА,

Источник - 24.kg
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