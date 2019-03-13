РосПопСюр. Дагестанский боевик Казуев назвал Галкина заказчиком теракта на концерте Киркорова. Как жаль, что...

10:30 13.03.2019

Боевик назвал Галкина заказчиком теракта на концерте Киркорова



Уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, которого обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, заявил, что целью взрыва было убийство певца по заказу известного телеведущего и юмориста Максима Галкина. Об этом журналистам газеты "Коммерсант" рассказал адвокат обвиняемого Исрафил Гададов.



По словам Казуева, в 2017 году во время поездки в Москву к нему подошел Галкин и предложил 2 млн рублей за убийство Киркорова. Казуев отметил, что артист хотел устранить певца из-за ревности к своей супруге Алле Пугачевой - "король эстрады" является ее бывшим мужем. Мужчина согласился, после чего получил аванс - 1 млн рублей, а также мобильный телефон и сим-карту.



Казуев призвал допросить Галкина, Киркорова и Пугачеву, однако следствие решило, что цель показаний - "необоснованно затянуть ход расследования по делу", и его ходатайство отклонили. При этом адвокат отметил, что намерен добиться проверки этой версии.



По версии следствия, Казуев вместе с Габибулой Халдузовым, Самиром Ибрагимовым и Шамилем Магомедовым весной 2017 года приняли решение вступить в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Все они, кроме Магомедова, разрабатывали сценарий теракта на концерте. Осуществить задуманное помешали полицейские, охранявшие территорию зала, где выступал Киркоров.



Осенью 2017 года четверка была задержана и с тех пор находится под арестом, отрицая выдвинутые обвинения.



13 марта 2019,