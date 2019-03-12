Нацразведка США взялась за поиск доходов Путина

11:20 13.03.2019

Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина



Палата представителей США одобрила три законопроекта, направленные против президента Владимира Путина и российских властей, передает АР. Все документы были поддержаны республиканцами практически единогласно.



В частности, был принят законопроект, обязывающий Нацразведку США раскрыть доходы президента России. Открытый доклад о личном капитале и активах Владимира Путина должен быть подготовлен в течение 180 дней после принятия документа. Акцент в расследовании должен быть сделан на поиске "подставных" или посреднических структур, которые российский президент якобы использует для сокрытия какой-либо информации.



Кроме того, одобренные законодательные инициативы касаются запрета признания суверенитета России над Крымом, а также противостояния "российским пропагандистским кампаниям" (KREMLIN Act). Последний подразумевает оценку возможный действий со стороны России, угрожающих США и странам-членам НАТО.



Также члены палаты выступили за привлечение к ответственности виновных в убийстве российского лидера оппозиции Бориса Немцова (.pdf), застреленного 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля. Соответствующая резолюция обязывает госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина применить санкции в рамках "Глобального закона Магнитского" в отношении лиц, которые будут определены как причастные к убийству. Вопрос о привлечении виновных к ответственности должен подниматься "при всех контактах" с членами российского правительства.



В ближайшее время документы поступят на рассмотрение в Сенат, контролируемый Республиканской партией.