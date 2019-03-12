Эллиот Абрамс, назначенный Трампом, чтобы дать Венесуэле "демократию", всю жизнь демократию громил

12:22 13.03.2019 11 декабря 1981 г. в Сальвадоре солдаты местного военного подразделения, созданного и обученного армией США, в отдаленной деревне под названием Эль-Мосоте стали убивать каждого, кого могли найти...



Джон Щварц, The Intercept // scepsis.net, 31 января



От редакции "Скепсиса": Нынешнюю борьбу вокруг Венесуэлы нельзя понимать как борьбу между диктатурой и демократией. Не диктатура мешает нынешним сторонникам самопровозглашенного президента Гуайдо. За день до визита Гуайдо в Бразилию бразильский президент Болсонару восхвалял парагвайского диктатора Стресснера и бразильскую военную диктатуру. Сам Гуайдо – крайне правый венесуэльский политик, который никогда не смог бы прийти к власти через выборы. Американские дипломаты, участвующие в венесуэльской кампании, имеют долгую историю сотрудничества с диктаторами и замешаны в самых грязных делах международной политики. Об одном из этих персонажей рассказывает статья американского публициста Джона Шварца.



11 декабря 1981 г. в Сальвадоре солдаты местного военного подразделения, созданного и обученного армией США, в отдаленной деревне под названием Эль-Мосоте стали убивать каждого, кого могли найти. Перед тем как убить женщин и девочек, они многократно насиловали их, включая даже 10-летних, и шутили, что больше всего по вкусу пришлись 12-летние. Один из свидетелей описывал, как солдат подбросил трехлетнего ребенка и проткнул его штыком. Всего в резне погибло более 800 человек.

Следующий день, 12 декабря, был первым рабочим днем Эллиота Абрамса в должности заместителя госсекретаря по правам человека и гуманитарным вопросам в администрации Рейгана. Абрамс ринулся в бой, помогая провести прикрытие резни. Сообщения о произошедшем в новостях, доложил он Сенату, "не заслуживают доверия", и ситуация "использована в корыстных целях" пропаганды антиправительственными партизанскими формированиями.

В прошлую пятницу (25 января. – "Скепсис") госсекретарь Майк Помпео объявил Абрамса специальным представителем США по делам Венесуэлы. Согласно Помпео, тот "будет отвечать за все, что связано с нашими попытками восстановить демократию" в богатой нефтью стране.

Выбор Абрамса ясно дает понять Венесуэле и всему миру: администрация Трампа намерена расправиться со страной, прикрываясь потоком елейной риторики об американской любви к демократии и правам человека. Абрамс как раз наиболее компетентен в совмещении этих двух вещей – крайней жестокости и елейности.

Ранее он служил на многочисленных должностях в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего, и часто наименования его должностей предполагали заботу о нравственных принципах. Сперва он был заместителем госсекретаря по делам международных организаций (1981), затем "по правам человека", что указано выше (1981-85), по внутриамериканским делам (1985-89), далее старшим директором по демократии, правам человека и международным связям в Совете национальной безопасности (2001-05) и, наконец, заместителем советника по национальной безопасности при Буше, отвечая за глобальную демократическую стратегию (2005-09).

На этих должностях Абрамс участвовал в наиболее жутких внешнеполитических действиях США за последние 40 лет, при этом постоянно провозглашая, как глубоко небезразлична ему судьба иностранных граждан, которых убивали он и его друзья. Оглядываясь назад, поразительно осознавать, что Абрамс практически всегда оказывался там, где действия США принимали самый отвратительный характер.

Выпускник Гарвард-колледжа и Гарвардской школы права вошел в состав администрации Рейгана в 1981 году в возрасте 33 лет. Вскоре он получил повышение благодаря удачному стечению обстоятельств: Рейган хотел поставить Эрнеста Лефевра заместителем госсекретаря по правам человека и гуманитарным делам, но назначение не состоялось, когда два брата Лефевра предали огласке его высказывания: афроамериканцы "неполноценны в интеллектуальном смысле". Разочарованный Рейган был вынужден обратиться к Абрамсу как к запасному варианту.

Ключевой проблемой администрации Рейгана в то время была Центральная Америка, в особенности четыре смежных государства – Гватемала, Сальвадор, Гондурас и Никарагуа. Во главе всех этих стран со времен основания стояла крохотная жестокая верхушка из белых, удерживающаяся благодаря целому веку интервенций со стороны США. В каждой стране правящие кланы считали население животными в человеческом обличье, на которых можно ездить, а можно и убивать – когда как.

Но незадолго до того как Рейган стал президентом, Анастасио Сомоса, диктатор Никарагуа и союзник США, был свергнут социалистической революцией. Рейганцы справедливо увидели в этом угрозу для правительств соседних стран. В любой из них люди также не получали удовольствия от того, что их загоняли до смерти на кофейных плантациях, и от того, что их дети умирали от легко излечимых болезней. Некоторые брались за оружие, другие старались не высовываться, но все они, с точки зрения рыцарей "холодной войны" из Белого дома, скорее всего, были "коммунистами", действовавшими по указке Москвы. Им всем следовало преподать урок.



Сальвадор

Массовое убийство в Эль-Мосоте было лишь каплей в море того, что произошло в Сальвадоре в 1980-е гг. Около 75 тыс. сальвадорцев погибли в так называемой гражданской войне – так называемой, поскольку почти все убийства были совершены правительством страны и его эскадронами смерти.

За цифрами бывает трудно увидеть подлинный масштаб трагедии. Сальвадор – маленькая страна размером примерно со штат Нью-Джерси (и с половину Московской области. – "Скепсис"). Для США равнозначное число смертей равнялось бы 5 миллионам. Кроме того, сальвадорский режим был постоянно замешан в актах насилия, которые по степени жестокости, если брать современные примеры, не превосходят разве что ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). К примеру, один католический священник сообщил о следующем случае. Сельская жительница на короткое время оставила троих детей под опекой матери и сестры. Вернувшись, она обнаружила, что все пятеро обезглавлены солдатами нацгвардии Сальвадора. Тела были посажены за стол, а руки положены на головы перед ними, "как будто они их поглаживали". Одна рука, рука младенца, по-видимому, постоянно соскальзывала с маленькой головки, из-за чего была прибита к ней. В центре стола стояла огромная чаша, наполненная кровью.

В то время политику правительства США критиковали не только левые. Чарльз Мехлинг-младший, возглавлявший в 1960-е гг. отдел Государственного департамента по организации борьбы с повстанцами, писал в "Лос-Анджелес Таймс", что США поддерживают "олигархии мафиозного типа" как в Сальвадоре, так и в других странах, и напрямую замешаны в практикующихся там "методах айнзацгрупп Генриха Гиммлера".

Абрамс был одним из авторов политики безоговорочной поддержки сальвадорского правительства администрацией Рейгана. У него не было никаких зазрений совести в отношении этой политики и никакого сострадания к тем, кому удалось спастись из сальвадорской бойни. В 1984 г. совсем в духе трамповских чиновников он объяснял, что сальвадорцам, находящимся на территории США нелегально, не следует предоставлять какой бы то ни было особый статус.

"Некоторые круги заявляют о том, что нелегальных мигрантов, отправленных обратно в Сальвадор, ждет преследование и часто смерть", – сказал Абрамс Палате представителей. – "Разумеется, мы не верим этим заявлениям, иначе не стали бы депортировать этих людей".

Даже покинув должность, спустя 10 лет после резни в Эль-Мосоте, он выражал сомнение по поводу того, что в Сальвадоре произошло нечто предосудительное. В 1993 г. комиссия ООН по установлению истины обнаружила, что 95% актов насилия были совершены друзьями Абрамса в правительстве Сальвадора. Несмотря на это, тот назвал совершенное им и его коллегами по администрации Рейгана "невероятным достижением".



Гватемала

Ситуация в Гватемале в 1980-е гг. была примерно такой же, как в Сальвадоре. Такими же были и действия Абрамса. После того как в 1954 г. США спровоцировали свержение демократически избранного президента, страна погрузилась в кошмар сменяющихся военных хунт. Между 1960 и 1996 гг. в еще одной "гражданской войне" были убиты 200 тыс. гватемальцев – эквивалент в США составил бы 8 миллионов. Комиссия ООН позже выяснила, что правительство Гватемалы ответственно за 93% нарушений прав человека.

Эфраин Риос Монтт, занимавший должность президента Гватемалы в начале 1980-х гг., в 2013 г. был обвинен местным судом в геноциде коренного населения страны – индейцев-майя. В период правления Риоса Монтта Абрамс призывал к снятию запрета на поставки оружия США в Гватемалу, утверждая, что тамошний президент "добился значительного прогресса". США должны поддерживать гватемальское правительство, утверждал Абрамс, потому что

"если мы будем придерживаться отношения "не обращайся к нам, пока ты небезупречен", нам придется уйти от решения этой проблемы до тех пор, пока в Гватемале не установится безупречное соблюдение прав человека; в таком случае мы оставим без поддержки людей, которые пытаются способствовать прогрессу".

Одним из таких людей, согласно Абрамсу, являлся Риос Монтт. Благодаря ему "произошли огромные перемены, особенно в отношении правительства к индейскому населению". (Позже высший гражданский суд отменил приговор Риоса Монтта, и он умер до завершения нового судебного процесса.)



Никарагуа

Абрамс наиболее известен энергичным участием в попытке администрациии Рейгана свергнуть сандинистское правительство. Он выступал за полномастштабное вторжение в Никарагуа в 1983 г., сразу после того, как Штаты успешно вторглись в крошечное островное государство Гренада. Когда Конгресс перестал финансировать контрас, антиправительственные партизанские отряды, созданные США, он убедил султана Брунея отстегнуть на это 10 миллионов долларов. Увы, Абрамс, действовавший под вымышленным именем "Кенилуорт", назвал монарху неверный номер счета в швейцарском банке, поэтому деньги получил какой-то случайный счастливчик.

На допросах о связях с контрас Абрамс пространно врал Конгрессу. Позже он признал себя виновным в двух случаях сокрытия информации. Один из них – с султаном и его деньгами, другой – с С-123, военно-транспортным бортом со снабжением для контрас, сбитым в 1986. Забавно рифмуется с его новой должностью в администрации Трампа то, что Абрамс в те годы пытался заполучить два борта С-123 для контрас у военных Венесуэлы.

Нынешний спецпредставитель тогда был приговорен к ста часам общественных работ, что, по его мнению, являлось несправедливостью космического масштаба. Вскоре он написал книгу, в которой описал свой внутренний монолог об обвинителях, где были следующие слова: "Вы жалкие паршивые ублюдки, кровопийцы!" Позже Буш-старший помиловал его – после своего проигрыша на выборах в 1992 г.



Панама

Теперь об этом забыли, но до того как Америка вторглась в Панаму в 1989 г., чтобы свергнуть Мануэля Норьегу, тот был союзником Соединенных Штатов, несмотря на то, что администрация Рэйгана знала: Норьега – крупный наркоторговец. В 1985 г. Уго Спадафора, популярная в Панаме личность, бывший замминистра здравоохранения страны, уверял, что у него есть доказательства участия Норьеги в торговле кокаином. На пути в столицу для предания их огласке он был захвачен головорезами Норьеги в автобусе. В книге "Перевороты" (Кинцер С. Перевороты. Как США свергают неугодные режимы. М., 2016) бывший корреспондент "Нью-Йорк Таймс" Стивен Кинцер пишет, что американская разведка слышала приказ Норьеги своим сподручным расправиться с оппозиционером как с "бешеной собакой". Всю ночь те пытали Спадафору, а потом медленно отпилили ему голову, пока он был еще жив. Когда тело Спадафоры нашли, его желудок был полон проглоченной крови.

Это было настолько ужасно, что привлекло внимание общественности. Но Абрамс ринулся защищать Норьегу, не давая американскому послу в Панаме давить на панамского лидера. Когда брат Спадафоры убедил ультраконсервативного сенатора от Республиканской партии Джесси Хелмса провести слушания по Панаме, Абрамс сказал Хелмсу, что Норьега "нам очень помогает" и что "не такая уж и большая это проблема… Панамцы обещали, что помогут нам с контрас, а если пройдут слушания, это их оттолкнет".



… И это еще не все

Абрамс совершал должностные преступления и без видимой причины – видимо, чтобы не терять форму. В 1986 году колумбийскую журналистку Патрисию Лара пригласили в Соединенные Штаты на ужин в честь писателей и публицистов, внесших вклад в "межамериканское взаимопонимание и принципы свободы информации". Когда Лара прилетела в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, ее взяли под стражу, после чего отправили обратным рейсом. Вскоре после этого Абрамс явился на передачу "60 минут" и объявил, что Лара входит в "руководящий состав" М-19, колумбийского партизанского движения. Также, по словам Абрамса, она была связной между М-19 и тайной полицией Кубы.

Учитывая то, что в Колумбии на журналистов охотятся правые военизированные формирования, Лара стала их мишенью. Причем и тогда не было никаких доказательств утверждениям Абрамса – даже колумбийское правое правительство это отрицало, – и с тех пор ничего не появилось.

Бесконечная бесстыдная ложь Абрамса выматывала американских репортеров. "Черное они называли белым", – так охарактеризовала Джоанна Оманг на страницах "Вашингтон пост" Абрамса и его коллегу по Белому дому Роберта Макфарлейна. "Хотя я использовала все свои возможности, все равно вводила читателей в заблуждение". Оманг настолько была измучена подобным опытом, пытаясь писать о реальном мире, что бросила это дело, занявшись художественной литературой.

После приговора на Абрамса смотрели как на порченый товар, думали, что он не сможет вернуться в правительство. Его недооценили. Адмирал Уильям Дж. Кроу-младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сцепился с ним в 1989 году по поводу политики США в отношении Норьеги, когда стало ясно, что тот приносит больше проблем, чем пользы. Кроу решительно выступал против светлой идеи Абрамса: США должны создать правительство в изгнании на территории Панамы, для охраны которого потребуются тысячи американских солдат. Кроу настаивал: идея совершенно глупая. Но его мнение не имело значения. Адмирал как в воду глядел, когда предупреждал: "Эту змею убить трудно".

К удивлению более наивных вашингтонских функционеров, Абрамса вернули в дело, когда Буш-младший занял Белый дом. Вероятно, трудно было бы получить одобрение Сената на кандидатуру человека, обманувшего Конгресс, поэтому Буш посадил его на ставку в Совете национальной безопасности, для чего одобрение законодательной власти не требовалось. Как и 20 лет назад, Абрамсу поручили вопросы "демократии" и "прав человека".



Венесуэла

К началу 2002 г. президент Венесуэлы Уго Чавес уже основательно раздражал правительство Буша, включавшее множество ветеранов противостояний 1980-х. В апреле Чавес совершенно неожиданно был отстранен от власти в результате государственного переворота. Каким образом – и были ли вообще – США причастны к этим событиям, до сих пор не ясно, и едва ли станет известно в ближайшие несколько десятилетий, пока не будут рассекречены соответствующие документы. Однако если учитывать опыт прошедшего столетия, неучастие США в подобных закулисных играх кажется крайне невероятным. Как бы то ни было, "Лондон обсервер" тогда утверждал, что "ключевой фигурой переворота был именно Абрамс", что он "дал отмашку" путчистам. Но Чавесу хватило общественной поддержки, чтобы собраться с силами и за несколько дней вернуть себе власть.



Иран

А вот ключевую роль в пресечении мирной инициативы Ирана в 2003 г., сразу после вторжения в Ирак американских войск, по всей видимости, действительно сыграл именно Абрамс. Присланный по факсу план должен был поступить сначала к нему, а потом к Кондолизе Райс, занимавшей в то время пост советника по национальной безопасности. Однако документ почему-то так и не попал к ней на стол. Позднее официальный представитель Абрамса отвечал, что "не припоминает никаких таких факсов". (Абрамс, как и множество других людей, добравшихся до вершин власти, демонстрирует чудовищную забывчивость каждый раз, когда дело касается политики. В 1984 г. он заявил тележурналисту Теду Коппелу, что не может точно вспомнить, расследовали ли США донесения о резне в Сальвадоре. В 1986 г., отвечая на вопрос сенатского Комитета по разведке, обсуждал ли он с кем-либо из Совета национальной безопасности финансирование контрас, Абрамс в очередной раз ничего не вспомнил.)



Палестина–Израиль

Он также был в центре операции по подрыву результата демократических выборов в 2006 г. Буш настаивал на проведении выборов на Западном берегу и в Газе с целью придать ФАТХ, глубоко коррумпированной палестинской организации, столь необходимую ей легитимность. К всеобщему удивлению, победили на выборах противники ФАТХ из ХАМАС, получив право сформировать правительство.

Подобное непредвиденное проявление народовластия было неприемлемо для администрации Буша, в особенности для Райс и Абрамса. Они разработали план создания вооруженных формирований ФАТХ, с тем чтобы захватить Сектор Газа и уничтожить ХАМАС на его же территории. По данным "Вэнити фэр" это подразумевало массовое применение пыток и казней. Однако ХАМАС опередил ФАТХ и сам нанес чрезвычайно жестокий удар. Дэвид Вермсер, неоконсерватор, работавший в то время с Диком Чейни, заявлял "Вэнити фэр": "Думается, случившееся представляет собой не переворот ХАМАС, а его попытку со стороны ФАТХ, которая была заблаговременно пресечена". Однако с тех пор события ставятся с ног на голову американскими СМИ, объявляющими агрессором ХАМАС.

И хотя план США не воплотился, он не оказался совсем уж провальным с точки зрения интересов Америки и Израиля. Гражданская война в Палестине расколола Западный берег и Газу на два лагеря с противостоящими друг другу правительствами. За последние 13 лет не наблюдается ни малейшего намека на политическое единение, необходимое для того, чтобы обеспечить палестинцам достойную жизнь.



***



Абрамс покинул должность вместе с уходом Буша. Но теперь вернулся для третьего турне по коридорам власти – с теми же подходами, что уже дважды применял в прошлом. Оглядываясь на его жизнь, полную лжи и жестокости, трудно себе представить, чтó он мог бы сказать в свое оправдание. Но у него есть отговорки на все случаи жизни – и как же они хороши.

В 1995 г. Абрамс участвовал в телепередаче вместе с Алланом Нэйрном, одним из наиболее грамотных американских репортеров, освещающих американскую внешнюю политику. Тот отметил, что Буш-старший однажды поднимал вопрос о суде над Саддамом Хуссейном за преступления против человечества. "Хорошая идея", – заявил Нэйрн, но – "если говорить об этом всерьез, то следует быть объективным", то есть привлекать к ответственности и функционеров вроде Абрамса. Абрамс посмеялся над нелепостью такого предложения. В таком случае потребуется, сказал он, "отправить на скамью подсудимых всех американских должностных лиц, выигравших "холодную войну"".

Этот госслужащий в значительной степени прав. Удручающая правда в том, что Абрамс отнюдь не изгой, а наоборот, уважаемый, почтенный представитель правоцентристских кругов во внешней политике США. Прежде чем присоединиться к команде Рейгана, он работал на двух сенаторов-демократов Генри Джексона и Дэниела Мойнихэна. Служил старшим научным сотрудником в центристском Совете по международным отношениям. Состоял членом комиссии США по международной свободе вероисповедания, а теперь входит в совет Национального фонда за демократию. Он выпестовал следующее поколение дипломатов в Высшей школе дипломатической службы Джорджтаунского университета. Он никоим образом не дурачил Рейгана и Буша, а давал тем именно то, что им было нужно.

Поэтому вне зависимости от ужасающих подробностей карьеры Абрамса нужно помнить – сейчас, когда американский орел сжимает острые когти вокруг очередной латиноамериканской страны: – Абрамс не является исключением. Он просто шестеренка. Проблема в самой машине, а не в ее вредоносных узлах.

Перевод Дмитрия Панина, Дарьи Самакаевой, Валерия Синковского и Вячеслава Харитонова под редакцией Дмитрия Субботина и Дмитрия Пономаренко Источник - scepsis.net

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