Кыргыза арестовали в Иркутской области за убийство начальника-китайца. Трубой по голове...

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12:25 13.03.2019
В Иркутской области России 28-летнему уроженцу Кыргызстана предъявили обвинение по уголовному делу об убийстве. Об этом сообщил "Интерфакс".
По версии следствия, в ночь на 28 октября подозреваемый несколько раз ударил по голове металлической трубой своего бывшего руководителя, уроженца КНР. Инцидент произошел в Усть-Илимске на промышленной площадке ООО "Трейд Экспорт".
"От полученных травм 24-летний потерпевший скончался на месте. Подозреваемый скрылся, а через несколько дней и вовсе покинул Иркутскую область", - говорится в сообщении.
При осмотре места преступления за территорией предприятия следователи нашли маску и металлическую трубу со следами крови. Накануне убийства обвиняемого уволили с предприятия, и, по его словам, заплатили меньше положенного.
"Возможно, это и стало причиной ненависти к потерпевшему", - уточнили в Следственном комитете РФ.
Мужчину задержали полицейские в Новосибирске. В настоящее время обвиняемого арестовали. Ему предъявили обвинение в убийстве.