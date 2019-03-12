Американские звезды пытались незаконно устроить детей в вузы. Как в Киргизии...

12:27 13.03.2019

Американские звезды пытались незаконно устроить детей в вузы. Как это работало?



Актрисы Фелисити Хаффман и Лори Лафлин платили деньги за подтасовку экзаменов своих детей

В США раскрыли крупную мошенническую схему, участники которой пытались устроить своих детей в престижные университеты незаконным путем. В качестве обвиняемых по делу проходят сразу несколько звезд - в том числе Фелисити Хаффман, сыгравшая Линетт Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки".



После предъявления обвинений в суде Лос-Анджелеса Хаффман отпущена под залог в 250 тысяч долларов, ей запрещено выезжать в другие штаты. Вместе с ней по делу проходят актриса Лори Лафлин из сериала "Полный дом" и еще около 40 человек из высших слоев общества.



Пока неясно, что будет с детьми-студентами, поступившими в университеты с помощью коррупционных схем.



Согласно судебным документам, ставшим достоянием общественности, родители платили деньги за подтасовку результатов экзамена SAT (американский аналог ЕГЭ) и документов, благодаря которым их детей принимали в престижные учебные заведения на бесплатные места для студентов, имеющих достижения в спорте.



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В коррупционной схеме упоминаются Йель, Стэнфорд, Джорджтаунский университет и другие элитные вузы, однако следствие считает, что их администрация была введена в заблуждение и не совершала противоправных действий.



Заговор был раскрыт ФБР с помощью свидетелей.



Один из них - школьный работник - увидел в досье, поданном дочерью одной из актрис в университет, ее фотографию за гребным тренажером и документы о том, что она в составе команды по гребле участвовала в соревнованиях. Однако преподаватель знал, что девочка никогда не занималась спортом, и сообщил в правоохранительные органы.



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Уильям Мейси, Фелисити Хаффман и их двое дочерей на кинопремьере в 2014 году

Другой свидетель, узнав о намерениях Фелисити Хаффман и ее мужа, актера Уильяма Мейси ("Бесстыжие", "Закон и порядок", "Фарго"), принял участие в обсуждении заговора и записал беседы на скрытую камеру.



По версии следствия, за подтасовку документов для поступления старшей дочери Хаффман могла заплатить 15 тысяч долларов. Обвинений ее мужу не предъявлено, но он присутствовал в суде 12 марта.



Фелисити Хаффман известна по роли многодетной мамы Линетт Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки". В одном из эпизодов сериала она отчитывает мужа за то, что он пытался списать на экзамене в университете.



Кто пытался незаконно устроить детей в университеты?

Почти все из 40 обвиняемых по этому масштабному делу - состоятельные бизнесмены (в том числе главы крупных компаний) и голливудские актеры.



"Список этих родителей - это перечень богачей и людей из привилегированных слоев", - заявил государственный обвинитель Эндрю Леллинг на пресс-конференции во вторник.



Обвинения предъявлены в числе других актрисе Лори Лафлин, прославившейся в 90-е годы ролью в сериале "Полный дом" (Full House), а потом снявшейся в его сиквеле "Более полный дом" (Fuller House) от Netflix.



Согласно материалам суда, Лафлин и ее муж - дизайнер Моссимо Джаннулли (ему также предъявлены обвинения) - решили выплатить 500 тысяч долларов в качестве взяток за то, чтобы обеспечить поступление своих двоих дочерей в университет Южной Калифорнии под видом членов команды по гребле.



Руководителем заговора федеральные прокуроры считают 58-летнего Уильяма "Рика" Сингера. Предполагается, что он осуществлял подтасовки через свою компанию Edge College & Career Network.



Он признал свою вину на судебном заседании, прошедшем во вторник в Бостоне. Обвинения против него включают рэкет, отмывание денег и препятствие правосудию. Сингеру грозит тюремный срок до 65 лет и штраф около 1 млн долларов.



Приговор Сингеру будет вынесен в июне.



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Две дочери актрисы Лори Лафлин, за поступление которых она , по мнению ФБР, заплатила взятки, по-прежнему учатся в престижном университете Южной Калифорнии

Тренеры в законе

Как установило ФБР, в коррупционной сети участвовали десятки тренеров спортивных команд разных университетов в разных частях США. За взятки они писали фальшивые рекомендации абитуриентам, сообщая приемным комиссиям об их несуществующих спортивных достижениях и рекомендуя принять их в качестве льготных стипендиатов.



Главный тренер женской футбольной команды Йельского университета, как предполагает следствие, получила 400 тысяч долларов за то, что рекомендовала к поступлению абитуриентку, которая ни разу в своей жизни даже не выходила на поле. Родители девушки могли заплатить Сингеру за посредничество 1,2 млн долларов.



"Это дело демонстрирует, как разрослась коррупция в элитных высших учебных заведениях при постоянном вливании денег в сочетании с мошенничеством", - заявил федеральный прокурор Леллинг.



"Нет и не может быть отдельных каналов поступления в университеты специально для богатых, и еще добавлю - отдельной системы правосудия для богатых тоже не существует", - добавил он.



В общей сложности обвинения предъявлены 33 родителям и 13 спортивным тренерам и помощникам Сингера.



Списывание на экзамене

Помимо мошенничества через личные связи с университетскими тренерами сеть Сингера предположительно занималась также подтасовкой итогов единого школьного экзамена SAT, по результатам которого осуществляется прием в американские университеты. Через компанию Edge Сингер получил от родителей около 25 млн долларов за семь лет, считает следствие.



По данным ФБР, Сингер давал родителям инструкции, как, например, организовать "инвалидность" их ребенка - в таком случае на экзамене предоставляется больше времени для выполнения заданий.



Также родителям советовали придумать какой-нибудь повод, из-за которого ребенок не может сдавать экзамен вместе со всеми (например, свадьба или другое семейное мероприятие). Тогда абитуриенту предоставляли право сдать экзамен в другом месте - согласованном с людьми Сингера, - где наблюдающим контролерам уже было заплачено за то, что они закрывают глаза на списывание.



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В ФБР считают, что компания Сингера даже выделяла отдельного человека, который приходил на экзамен под видом абитуриента и сдавал экзамен вместо него, либо же кто-то давал ребенку на экзамене готовые ответы или поправлял экзаменационную работу позже.



При этом такие люди старались не слишком усердствовать, чтобы экзаменационный результат не оказался сразу на много баллов выше, чем обычные результаты ребенка, и не вызвал подозрений.



Джорджтаунский университет в Вашингтоне тоже замешан в коррупционной схеме

Отфотошопленные футболисты и пловцы

Сами дети "отчаянных родителей" не всегда знали, что за их поступление в университет родители могли платить третьим лицам. Но иногда дело не могло обойтись без их прямого участия.



В ряде случаев компания-посредник составляла подробное - но фальшивое - спортивное "портфолио" абитуриента, для которого подделывались фотографии: лицо будущего студента с помощью фотошопа вставлялось в фотографию реального спортсмена (обычно исходные фотографии настоящих атлетов на арене или на поле брались просто из интернета).



Университет Южной Калифорнии заявил, что двое сотрудников, которым предъявлены обвинения по этому громкому делу, уволены. Ими оказались заведовавшая приемом студентов по спортивной линии Донна Хейнел и тренер университетской команды по водному поло Йован Вавич.



Материалы суда свидетельствуют о том, что Вавич за 250 тысяч долларов записал в свою команду двух студентов, обеспечив им поступление.



Администрация заявила, что университет начал внутреннее расследование, чтобы определить, какие средства поступили в университетские фонды в результате мошеннической схемы, и дополнительно пересматривает процесс приема студентов, чтобы предотвратить повторение случившегося.



Университеты Джорджтауна, Калифорнии и Лос-Анджелеса (UCLA), Техаса, Йель и Вейк-Форест, расположенный в Северной Каролине, выпустили аналогичные заявления.



Девушка без весла

Сообщения о раскрытии заговора "отчаянных родителей" вызвало бурю возмущения в соцсетях: тысячи комментаторов заявляют, что привилегии богатых в Америке - далеко не новость и что сама система пожертвований элитным университетам позволяет богатым пристраивать своих детей в обход более способных абитуриентов.



Многие требуют исключить из университетов тех, чьи родители были пойманы на мошенничестве. Пока что эти студенты продолжают учиться, несмотря на обвинения и даже аресты родителей.



Одна из дочек актрисы Лори Лафлин, Оливия Джейд Джанулли, еще учась в школе получила известность как бьюти-блогер.



У ее YouTube-канала около 2 миллионов подписчиков. Однажды она уже получила сотни возмущенных и презрительных комменариев, когда рассказала в одном из эфиров, что учеба ее мало интересует и она надеется провести четыре университетских года в основном на вечеринках.



При этом глянцевый журнал Teen Vogue посвятил ее поступлению в университет большой очерк, подробно описав, как Оливия обставила свою комнату в общежитии.



Сейчас, когда ФБР выяснило, что студенткой Оливия стала благодаря фальшивым заявлениям об участии в команде по гребле - но ни разу не держала в руках весла - возмущенные и даже злобные комментарии в ее адрес посыпались с новой силой.



"Эй, сколько будет 2+2", - написал один из ее подписчиков в "Инстаграме".