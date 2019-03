Как российский газопровод вбивает клин между США и их союзниками, - Wall Street Journal

14:55 13.03.2019

11 марта 2019 г.

Боян Панчевски | The Wall Street Journal



"Перед визитом в Белый дом прошлой весной Ангела Меркель и ее советники договорились о приоритете: избегать разговоров о "Северном потоке-2". Немецко-российский трубопроводный проект был яблоком раздора между Берлином и Вашингтоном, который боится, что это сделает крупнейшую экономику Европы чрезмерно зависимой от российской энергии, - повествует The Wall Street Journal. - Однако когда канцлер Германии заняла свое место за столом в Овальном кабинете, президент Трамп загнал ее в угол. "Ангела, - сказал он, по словам людей, присутствовавших в кабинете. - Вы должны прекратить покупать газ у Путина".



"Прошел год, но работы по строительству газопровода под Балтийским морем, финансируемого несколькими западными фирмами и ПАО "Газпром", контролируемой государством российской энергетической компанией, продолжаются. Спор обостряется, и это служит наглядным примером того, как отчуждение России от Запада вместо того, чтобы сближать ее членов, вбивает клин между ближайшими союзниками", - отмечает автор публикации Боян Панчевски. - Администрация Трампа настаивает, что трубопровод укрепит Москву, все еще находящуюся под западными санкциями, введенными в ответ на вторжение на Украину в 2014 году. "Если допустить постройку "Северного потока- 2" сейчас, это просто увеличит зависимость Европы от России", - заявил Ричард А. Гренелл, посол США в Германии и доверенное лицо Трампа. Вместо того чтобы налаживать более тесные связи с Россией, сказал Трамп Меркель на встрече, Германия должна закупать американский газ".



"(...) После нескольких лет дипломатических усилий, направленных на то, чтобы убедить одно правительство Германии за другим похоронить проект, Вашингтон готовится ввести санкции против трубопровода, - говорится в статье. - Как сообщил представитель службы безопасности США, который информировал Трампа по этому вопросу, президент считает, что "Северный поток-2" несовместим с военным щитом, который Америка поддерживает над Европой. По словам чиновника, президент мыслит так: "Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от зверя, зачем вы его кормите?" Официальные представители Берлина указывают, что Германия воспримет санкции как агрессию против другого члена НАТО. (...) "Санкции против трубопровода будут означать конфронтацию не только с Германией, но и с Европой, - сказал немецкий чиновник, знакомый с проектом. - Мы сделаем все возможное, чтобы завершить проект этого трубопровода".



"Несколько официальных лиц США сообщили, что санкции в отношении "Северного потока-2" (...) будут нацелены на инвесторов и компании, заключившие контракт на прокладку труб. Как заявили российские чиновники помощникам Меркель, американские санкции вынудят "Газпром" отказаться от услуг западных компаний и завершить строительство трубопровода самостоятельно. Об этом сообщили немецкие и европейские чиновники, а также представители "Газпрома". По словам чиновников "Газпрома", самая сложная часть проекта уже завершена. Если из проекта будут вытеснены профильные прокладчики труб, проект будет отложен, а расходы возрастут, но "Газпром", по их словам, сможет завершить эту работу. Как сказал представитель "Газпрома", без западных инвесторов на смену им придут российские контролируемые государством банки, возможно, с некоторым китайским финансовым участием", - отмечается в публикации.



"Как заявил один американским дипломат, администрация США осведомлена об этом плане, - передает The Wall Street Journal. - По словам этого дипломата, если бы "Северный поток-2" стал чисто кремлевским предприятием, Меркель столкнулась бы с необходимостью политического балансирования - ей пришлось бы бороться за флагманский проект Путина. Поддержка, которую оказывает Меркель трубопроводу, уже давно заводит в тупик Вашингтон и европейские правительства, критично настроенные в отношении этого трубопровода. (...) Меркель считает, что трубопровод отвечает долгосрочным интересам Германии, потому что Германия зависит от газа, указал один из помощников Меркель. В 2011 году, после аварии японского реактора "Фукусима", она ускорила поэтапный отказ Германии от ядерной энергетики. Ее правительство также поставило цель к 2038 году закрыть оставшиеся угольные электростанции. Сильно зависимая от промышленности экономика Германии не может полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, поэтому газ будет играть все более важную роль в структуре энергетики".



"В течение большей части своего 13-летнего пребывания у власти, - говорится в статье, - Меркель была уклончива в ответах на вопрос о том, почему она поддерживает трубопровод, и ее аргументы варьировались от необходимости приспосабливаться к своим партнерам по коалиции до реагирования на давление со стороны промышленности, сообщил бывший помощник президента Обамы. "Каждый раз, когда Обама вопрошал ее по этому поводу, - рассказал бывший помощник, - она давала разные ответы в зависимости от времени суток".



"(...) По словам американских чиновников, администрация стремится к тому, чтобы Европа покупала американский газ, но они подчеркивают, что, главным образом, обеспокоены влиянием на континент все более воинственной России. (...) Другая проблема заключается в том, что "Северный поток-2" лишит Украину сборов за транспортировку российского газа по ее территории, которые, по данным на 2017 год, составляют более 2% ВВП Украины", - напоминает автор публикации.



"По большому счету, мы не думаем, что существует необходимость в этом трубопроводе, - заявил заместитель министра энергетики США Дэн Бруллетт. - Россия будет использовать его в качестве рычага влияния на Европу". Марос Сефкович, вице-президент Европейской комиссии и критик проекта, сказал, что не может найти коммерческое обоснование для удвоения пропускной способности первого "Северного потока".



"Многие европейские столицы разделяют озабоченность Вашингтона, - указывает издание. - Польша выступает против проекта из-за опасений, что это сделает страну более уязвимой для политического давления России. (...) В июле 2016 года германо-польские отношения стали настолько напряженными, что Меркель тайно пригласила председателя польской правящей партии Ярослава Качиньского в немецкий правительственный гостевой дом под Берлином на примирительный ужин, сообщил его участник. Качиньский прибыл на машине в замок Мезеберг, где канцлер его тепло приветствовала. Сначала Меркель сказала ему, что не может остановить "Северный поток-2", потому что это - частный проект. Позже в разговоре она, похоже, сменила тактику, перейдя к растущему влиянию Китая в Восточной Европе, что польская делегация истолковала как предположение о том, что она пересмотрит свою поддержку трубопровода, если Польша сможет добиться консенсуса по обузданию продвижения Китая в регион. Меркель попросила Качиньского умаслить Виктора Орбана, венгерского лидера, который выступает за тесные отношения с Китаем и Россией, сообщил участник встречи. Но представитель Меркель, присутствовавший на встрече, опроверг, что канцлер сделала какое-либо предложение о сделке, заявив, что она просто выразила обеспокоенность политикой некоторых стран в отношении Китая, которая идет вразрез с общими интересами ЕС".



"Французский президент Эммануэль Макрон в феврале подумывал о том, чтобы поддержать предложенное европейское законодательство о том, чтобы предоставить ЕС надзор за проектом, фактически вырывая контроль из рук у Германии, пока канцлер не отговорила его в ходе телефонного разговора, сообщили французские чиновники. Меркель позвонила и другим лидерам ЕС, критически настроенным в отношении трубопровода, пытаясь подорвать принятие закона, сообщили чиновники из некоторых стран, получивших такие звонки. Премьер-министр Румынии почувствовала такое сильное давление в результате одного такого звонка, что ее заместитель связался с министром энергетики США Риком Перри, чтобы пожаловаться на Меркель, сообщили румынские и американские чиновники. Пресс-секретарь Меркель подтвердил звонок, но отказался прокомментировать его содержание. Наступление Меркель сработало. Правительства ЕС одобрили смягченную версию законодательства, оставляющего надзор за трубопроводом Германии", - пишет The Wall Street Journal.



"По словам американского сенатора Криса Кунса, парламентарии из обеих партий США опасаются, что "Северный поток- 2" укрепит позиции России. "Северный поток-2" создает напряжение в американо-германских отношениях, - сказал он. - Демократы, в том числе и я, которые выражали обеспокоенность, в основном, не думают об экспорте СПГ, они, главным образом, обеспокоены укреплением позиции России".



"Джон И. Смит, до прошлого года занимавший пост директора Управления по контролю за иностранными активами и был самым высокопоставленным чиновником США, занимавшимся санкциями, заявил, что вопрос о трубопроводе стоит перед таким Конгрессом, который хочет противостоять тому, что некоторые воспринимают как снисхождение Трампа к России, и желанию президента продемонстрировать, что он ведет себя жестко в отношении Путина", - отмечается в статье.



"Практически все в правительстве США считают, что эта сделка укрепляет Россию в то время, как ЕС не должен усиливать Россию", - сказал Смит, в настоящее время партнер юридической фирмы Morrison & Foerster LLP. - Вмешательство в выборы, российские провокации, американский гнев в связи с российской политикой администрации Трампа - и это может стать девятым валом, который может ударить по "Северному потоку-2".



Источник: The Wall Street Journal