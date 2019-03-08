 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 13.03.2019
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Вторник, 12.03.2019
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Муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев торжественно открыл ресторан Black Star Burger российского рэпера Тимати
16:26 13.03.2019

Если муфтий присутствует на открытии ресторана, то куда пойдут другие?

Глава духовного управления мусульман, муфтий Максат ажы Токтомушев участвовал на открытии ресторана Black Star Burger, выступил на мероприятии. Это место принадлежит российскому известному рэперу Тимати и ожидается, что он сам приедет в ближайшее время. Муфтий разрезал ленту на церемонии открытия ресторана и пожелал им успехов в деле. Конечно, в кыргызских традициях принято приглашать аксакалов перед началом хорошего дела, получать от них благословение. А разве Максат ажы пожилой человек? Создается ощущение, что муфтий Кыргызстана начал забывать о своих обязанностях. Он решил, что близкого человека можно поддержать, если у него благие вести? Или ему что-то дали в руки? Иногда тяжелые жизненные обстоятельства становятся важнее вопросов, которые задаются в судный день. Упомянутое место никак не связано с религиозными делами и вполне возможно, что в этом заведении начнут подавать водку, спиртные напитки. С учетом этого нам нужно открыто сказать, что Максат ажы допустил существенную ошибку. Будем надеяться, что по этому поводу он и сам ответит перед народом.

Источник: газета "Факты.kg" №9 от 08.03.2019 / стр. 3

Источник - gezitter.org
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