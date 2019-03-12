Повышение зарплат, пенсий и стипендий в Таджикистане в этом году не ожидается

16:34 13.03.2019

В бюджете на текущий год средства на эти пункты не заложены.



Заработная плата, пенсии и стипендии в течение нынешнего года в республике, по всей видимости, не будут повышены.



Необходимые для этих целей средства в бюджете на текущий год не заложены, сообщили "АП" в министерстве финансов.



В финансовом ведомстве отметили, что в настоящее время разрабатывается проекты госбюджета на 2020 год и основных показателей бюджета на два последующих года.



"Разработчики проекта уделяют большое внимание повышению благосостояния граждан страны, и, в случае нахождения источников финансирования, средства для увеличения зарплат, пенсий и стипендий будут предусмотрены в бюджете на будущий год", - уверяют в Минфине.



Напомним, президент страны Эмомали Рахмон 26 декабря прошлого года во время обращения к парламенту говорил о необходимости заложить основу для повышения зарплат, пенсий и стипендий в ближайшие годы.



"Мы должны так трудиться в рамках принятых программ, чтобы и в дальнейшем закладывались необходимые основы для повышения заработной платы работников бюджетных сфер и пенсий. То есть путем увеличения доходной части бюджета мы и в будущем должны повышать заработную плату и пенсии", - сказал он.



Отметим, что размер заработной платы бюджетников, пенсии и стипендии в последний раз были увеличены на 15-30% с 1 сентября прошлого года.



Пайрав Чоршанбиев