 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.03.2019
16:40  Цена безопасности: сколько стоит союз с США, - И.Крамник
16:39  США тяжело прощаются с Афганистаном, - С.Тарасов
16:35  Готов ли Капитализм отказаться от бесконечного накопления капитала? - А.Айвазов
16:34  Повышение зарплат, пенсий и стипендий в Таджикистане в этом году не ожидается
16:32  В Узбекистане разрешили искусственное оплодотворение женщин. В Таджикистане ЭКО разрешено законом
16:26  Муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев торжественно открыл ресторан Black Star Burger российского рэпера Тимати
16:21  Сталин. Форматы неюбилея, - С.Черняховский
14:55  Как российский газопровод вбивает клин между США и их союзниками, - Wall Street Journal
14:44  "У нас бандитских кланов почти уже нет...", - во главе КазМВД оказался полный профан Тургумбаев
14:40  Гульнара Каримова: в истории первой дочери Узбекистана появляются новые детали, - Guardian
12:25  Кыргыза арестовали в Иркутской области за убийство начальника-китайца. Трубой по голове...
12:22  Эллиот Абрамс, назначенный Трампом, чтобы дать Венесуэле "демократию", всю жизнь демократию громил
12:01  Михаил Горбачев - пешка в плане по развалу СССР, - В.Матузов
11:20  Нацразведка США взялась за поиск доходов Путина
10:30  РосПопСюр. Дагестанский боевик Казуев назвал Галкина заказчиком теракта на концерте Киркорова. Как жаль, что...
09:52  Поставят раком? Активисты "Кырк чоро" грозят сурово наказать педиков из КырПравительства
09:14  То взлет, то посадка. Арестован за взятки Наманганский прокурор Тошев
09:11  Современная бандеровщина – это в основном новодел.., - И.Друзь
09:03  Провокация актера-негра-гея Джуси Смоллета поможет Трампу победить на выборах
08:54  США пытаются обнулить оружейный бизнес РФ, - В.Мухин
08:50  Евроскептики таранят Европарламент. Выборы, выборы... депутаты пидо..., - "Къ"
01:01  В Алматы появится целая ресторанная улица
00:55  Распад правящего класса США идет по сценарию распада КПСС, - А.Халдей
00:54  125-й Японский император Акихито начал процедуру отречения от престола. В мае его сменит Нарухито
00:52  Плоды исламизации Казахстана: гора родила мышь? Ч. 1, - Н.Нуртазина
00:49  Daily Sabah: У Турции есть причины не доверять США
00:35  Контуры грядущей войны в Венесуэле, - Д.Седов
00:34  Информация становится все более популярным оружием. Опыт США, - Л.Савин
Вторник, 12.03.2019
23:46  Туркмены забрали за долги белорусскую технику. Ашхабад подал на Минск иск в Стокгольмский арбитраж
19:25  Вскрылись тайны "церкви Порошистов". На Украине опубликовали секретную имущественную часть соглашения с Варфоломеем
17:09  РосВВС возобновили бомбардировку остатков Идлибского "халифата"
12:09  Правительство Медведева подвело Россию к преддефолтному состоянию, - А.Коренев
12:08  Разочарованные странники: как КНДР и США ведут себя после саммита в Ханое
12:06  Первые итоги реформы МВД Узбекистана: увольнения, чистки и жесткий контроль
12:03  Foreign Affairs: Какие факторы способствовали замедлению экономики КНР?
12:01  ЕАЭС все ближе к единой валюте?
12:00  На узбекско-казахской границе застряли сотни грузовых автомашин
11:51  Новый посол Китая Ду Дэвэнь прибыла в Кыргызстан. Биография
11:48  "Концепция естественного развития Кыргызской Республики "Мурас"" (на правах хрени)
10:18  Аббос оказался реальным аббосом... В Узбекистане судят бухгалтершу, подавшую на алименты против двоюродного брата Мирзиеева
10:16  Мирзиеев разжаловал в участковые ряд крупных узб-полицаев
10:15  Рахмон зачинает реабилитацию Нурекской ГЭС
10:10  Виннету не сын Инчучуна? После долгих родо-племенных споров акимом Аксыйского района Киргизии назначен Ыманберди Досбаев
10:04  Замминкультуры Киргизии стал очередной матерый малолетний возродитель кыр-духовности Нуржигит Кадырбеков
09:54  Страна бесконечной войны. Проклятием Йемена стало его место на карте, - А.Храмчихин
09:53  Заветы Чавеса. Венесуэла может стать для США второй Кубой, - Саид Гафуров
09:23  Тутси против Хуту. В руандийском лесу найдены трупы лидеров оппозиции Ингабире и Мутуйиманы
08:38  Последний намаз Жээнбекова. Исламизация Киргизии становится необратимой, - В.Панфилова
08:33  Веселые этноигры в Эр-Рияде. Отважная кыргызская лучница Асланайым Аширова угнала лошадь, но выпала из седла...
08:15  Перспектива благожелательной диктатуры. Кричащее неравенство доходов может привести общество к краху, - С.Беляев
08:14  Президент Афганистана озабочен легитимностью Лойя-джирги, - А.Серенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Готов ли Капитализм отказаться от бесконечного накопления капитала? - А.АйвазовГотов ли Капитализм отказаться от бесконечного накопления капитала? - А.Айвазов
16:35 13.03.2019

Системные циклы накопления капитала

Готов ли капитализм отказаться от бесконечного накопления капитала?

Продолжение. Начало здесь
https://regnum.ru/news/economy/2589274.html

На рубеже XX-XXI вв. Дж. Арриги, основываясь на исследованиях выдающегося французского историка Ф. Броделя и принципах мир-системного анализа, разработал теорию Системных циклов накопления капитала (СЦНК). Ф. Бродель обратил внимание на то, что центры накопления капитала постоянно меняют свою географическую "прописку". В Средние века они находились на севере Италии, в XVII веке они переместились в Голландию, с началом XIX века - в Британию, а в ХХ веке в США. Эти исследования Ф. Броделя послужили толчком к разработке Дж. Арриги теории СЦНК.

Поскольку главное для капитализма - бесконечное накопление капитала, именно качественно особые циклы этого накопления, по мнению Дж. Арриги, стали вехами на пути развития данной системы. В своей монографии "Долгий ХХ век" Дж. Арриги выделил четыре СЦНК: генуэзско-иберийский (XV - начало XVII в.), голландский (середина XVII - конец XVIII в.), британский (начало XIX в. - начало XX в.) и американский (с начала XX в.). В последней своей работе "Адам Смит в Пекине" Дж. Арриги спрогнозировал завершение Американского СЦНК и приход ему на смену Азиатского СЦНК.

Любой СЦНК, в соответствии с анализом Дж. Арриги, состоит из двух фаз. Первую фазу Дж. Арриги назвал фазой материальной экспансии, так как она формируется в сфере материального производства, когда на базе новейших технологий формируется новый центр накопления капитала в новом регионе мира. На второй фазе СЦНК экспансия накопления капитала переходит в финансовую сферу, а материальная сфера играет второстепенную и подчиненную роль. Любопытно, что хронологически каждая отдельная фаза СЦНК абсолютно четко совпадает с большими К-циклами, базирующимися на определенном ТУ.

В фазе материальной экспансии господствующей экономической идеологией всегда является дирижистская (с активным вмешательством государства в управление экономикой) модель экономического развития (политэкономический подход), а на фазе финансовой экспансии мейнстримом выступает уже либеральная модель (идеология хрематистики).

В фазе материальной экспансии Голландского СЦНК господствовала идеология меркантилизма с его политикой протекционизма, в фазе финансовой экспансии мейнстримом стала идеология физиократов с их лозунгом "laissez faire, laissez passer" (предоставь свободу действовать), Адам Смит с его "невидимой рукой рынка" и другие классики либерализма.

Т. Пикетти в труде "Капитал в XXI веке" убедительно показал, что фазы финансовой экспансии, основанные на господстве либерализма, всегда сопровождаются резким ростом неравенства в обществе. Фазы материальной экспансии, основанные на дирижистской идеологии, наоборот, всегда сопровождаются существенным снижением этого неравенства.

Фазу материальной экспансии Британского СЦНК, базирующуюся на втором ТУ, блестяще проанализировал выдающийся политэконом XIX века К. Маркс в "Капитале". В начале ХХ века Р. Гильфердинг в работе "Финансовый капитал" и В. И. Ленин в очерке "Империализм, как новейший этап капитализма" проанализировали фазу финансовой экспансии.

Только В. И. Ленин, анализируя историческое место империализма, сделал не совсем верный вывод: он охарактеризовал его как высшую и последнюю стадию капитализма. В исторической же действительности фаза экспансии "финансового капитала" стала высшей и последней стадией Британского СЦНК. Но на этой фазе господствующей идеологией был уже не марксизм, а либеральная неоклассика С. Джевонса, Л. Вальраса, А. Пигу и А. Маршалла, которая благополучно привела мировую экономику к Великой депрессии.

Британский СЦНК сменил не менее капиталистический американский, который окончательно сформировался между двумя мировыми войнами, а его период материальной экспансии, основанный на четвертом ТУ, длился с начала ХХ века до конца 1960-х гг. и характеризовался в 1950-60-х гг. как "золотой век капитализма". Экономическим мейнстримом фазы материальной экспансии Американского СЦНК стала дирижистская идеология кейнсианства, ставшая основой экономической политики "Нового курса" президента Ф. Д. Рузвельта и просуществовавшая до президента Р. Никсона, утверждавшего, что "все мы тут кейнсианцы".

Последовавшие за "золотым веком капитализма" кризисные 1970-80-е гг. не только привели к расцвету макроэкономики как "экономической алхимии", но и перевели Американский СЦНК в фазу финансовой экспансии, являющейся, по определению В. И. Ленина, "высшей и последней стадией", но не всего капитализма, а только Американского СЦНК, завершающегося Великой рецессией 2008-2020-х гг.

На повышательной волне нового К-цикла на смену Американскому СЦНК придет фаза материальной экспансии Азиатского СЦНК, базирующаяся на шестом ТУ. Но, чтобы понять, почему происходит смена СЦНК, потребовалось исследовать действие внутреннего механизма СЦНК, которое осуществил академик С. Ю. Глазьев, выдвинувший научную гипотезу о формировании в рамках СЦНК мирохозяйственных укладов (МХУ).

В соответствии с научной гипотезой С. Ю. Глазьева МХУ представляют собой "систему взаимосвязанных международных и национальных институтов, обеспечивающих воспроизводство экономики и определяющих механизм глобальных экономических отношений". При этом "ведущее значение имеют институты страны-лидера, которые оказывают доминирующее влияние на международные институты, регулирующие мировой рынок и международные торгово-экономические и финансовые отношения".

Основы нынешнего Имперского (Монополистического) МХУ Американского СЦНК были заложены на Бреттон-Вудской валютно-финансовой конференции 1944 г., где были сформированы Бреттон-Вудская золотодолларовая валютно-финансовая система, МВФ, МБРР и так далее. В 1947 г. было создано ГАТТ, преобразованное позже в ВТО, в 1949 г. были созданы НАТО и другие институты Имперского (Монополистического) МХУ.

Понижательная волна К-цикла 1970-80-х гг. внесла свои коррективы в Имперский МХУ. США отказались от свободного обмена долларов на золото, и на смену Бреттон-Вудской финансовой системе пришла Ямайская финансовая система, основанная на свободно плавающих курсах валют, ознаменовавшая переход от материальной к финансовой экспансии. Блестящее исследование фазы финансовой экспансии было сделано заведующим кафедрой общей теории С-ПГУ проф. В. Т. Рязановым в работе "(Не)Реальный капитализм".

И с 1980-х гг. Американский СЦНК вошел в завершающую фазу своего развития - фазу финансовой экспансии, зафиксировавшую исторический рекорд по уровню неравенства в мире. Мейнстримом этой фазы Американского СЦНК стал неолиберализм, воплощенный в идеологии Вашингтонского консенсуса, являющегося руководством к действию для правительства и ЦБ РФ. Как известно, "генералы всегда готовятся к прошедшей войне"!

Матрица Индустриальной цивилизационной волны

Основываясь на циклично-волновых теориях, о которых было рассказано выше, и на основании научных открытий о ТУ и МХУ, под руководством академика С. Ю. Глазьева нам удалось разработать "Матрицу Индустриальной цивилизационной волны", выполняющую ту же роль в экономической науке, которую выполняет в химической науке "Периодическая система химических элементов" Д. И. Менделеева. Поэтому для нас все, что происходит в современном мире (в том числе и феномен Д. Трампа), абсолютно понятно и прогнозируемо.

Наша Матрица опирается на основные закономерности экономического развития Индустриальной цивилизационной волны за последние два с половиной века и позволяет точно спрогнозировать, как будет развиваться мировая экономика до середины XXI века, когда сформируется новая полицентричная мир-система в рамках Интегрального МХУ, в процессе которого отпадет необходимость в накоплении капитала и капиталистической эксплуатации.

Мир перейдет к новому экономическому порядку. Только мы называем его не коммунизмом, а вслед за Э. Тоффлером Информационной цивилизационной волной. Но для экономического блока правительства и ЦБ РФ "Несть пророка в отечестве своем". Они продолжают вести Россию "вперед"… в (Не)Реальный капитализм 1990-х гг.

Александр Айвазов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552484100
Новости Казахстана
- Премьер-Министр РК А. Мамин: все инициативы Елбасы обеспечены финансированием и будут реализованы в полном объеме
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с представителями международных финансовых институтов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2019 года №93
- Кадровые перестановки
- Рабочая поездка в Атыраускую область: Г. Абдыкаликова разъяснила новые меры соцподдержки "Әлеуметтік қамқорлық"
- В Мажилисе презентован законопроект об обязательном социальном страховании
- Индекс промышленного производства составил 102,7%
- ЕЭК предложила предпринимателям Союза решить споры с советскими брендами за счет предоставления взаимных лицензий
- Реформу тюркских организаций сотрудничества обсудили глава МИД и генсекретарь ССТГ
- Минздрав РК: Угрозы распространения холеры нет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  