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США тяжело прощаются с Афганистаном, - С.Тарасов
16:39 13.03.2019

США тяжело прощаются с Афганистаном

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически признаны легальной оппозицией

Из Катара поступила сенсационная новость. Там завершился пятый раунд переговоров между США и "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Официально в Дохе представитель этого движения мулла Абдул Гани Барадар от имени "политбюро Исламского эмирата Афганистан" и американский спецпредставитель, дипломат афганского происхождения Залмай Халилзад подписали некий документ, который будет доставлен Халилзадом в Вашингтон. Правда, публично "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорит об устной договоренности. Но по всем признакам это не так.

Содержание документа не предано гласности. Однако в прессу просочились сообщения, что в ходе переговоров рассматривалось четыре ключевых вопроса: вывод американских войск, предотвращение использования территории Афганистана против других стран - отказ от связей с "Аль-Каидой" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прекращение огня, проведение переговоров между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганским правительством. Соглашение заключено только по первому и второму вопросу. Остальные, как считают представители "политбюро", не подлежат обсуждению с американской стороной и могут быть предметом исключительно внутреннего афганского диалога. При этом они на данном этапе отказываются вступать в контакты с Кабулом. Важный политический момент: раз американцы решили не только вступить в "сепаратный" диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и подписать с ними соглашение, это означает, что Вашингтон не считает своих партнеров радикальными исламистами и признает в статусе представителей движения сопротивления.

С этим связана и дискуссия относительно обозначения временных рамок вывода иностранных войск из Афганистана. Называются такие сроки - полгода, год, два. При этом участники переговоров вроде бы согласны с необходимостью "создать соответствующие условия вывода войск из страны так, чтобы не образовалось вакуума". Что дальше? Комментируя ситуацию, спецпредставитель Генерального секретаря ООН Тадамичи Ямамото заявил, что "участие афганского правительства в переговорах с движением "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является необходимой составляющей мирного процесса". По его словам, такая цель не была достигнута в ходе межафганской встречи в Москве и не достигнута сейчас. Да и вообще на данном этапе выход на прямой диалог между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и официальным Кабулом проблематичен, хотя правительство Афганистана объявило о создании переговорной группы, призванной начать продвижение диалога с вооруженной оппозицией с целью подключения ее к участию в работе Лойя Джирги - Всеафганского совета старейшин, что начнется в апреле.

Однако к этому времени вряд ли удастся разработать и подписать комплексное мирное соглашение между вооруженной оппозицией и Кабулом. Как говорит действующий постоянный представитель США при ООН Джонатан Коэн, "Кабул не готов к вовлечению "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в легальный политический процесс". Есть и предложение главы МИД Германии Хайко Мааса о проведении новой Боннской конференции по афганскому вопросу. Напомним, что первая Боннская конференция состоялась в декабре 2001 года после свержения талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) режима, она считается мероприятием, заложившим основы современной политической системы в стране. Но проблема пока не в этом. Глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел считает, что "Афганистан не готов к выводу иностранных войск". По его мнению, Кабул "не в состоянии справиться с угрозой, которую представляет для страны повстанческое движение "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Да и спецпредставитель президента Афганистана в регионе по вопросам примирения Омар Даудзай отметил, что "решение о выводе иностранных войск из страны не может быть принято без участия афганского правительства".

Впрочем, с формальной точки зрения США могут вывести войска из Афганистана, не учитывая позицию Кабула. Но одно дело делать это по договоренностям с правительством, другое - выполнять подписанные с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) условия соглашения, поставив таким образом точку, как пишет The New York Times, "в бесславной войне, которая ведется с 2001 года". Так что инициированный Вашингтоном переговорный процесс обещает быть длительным и сложным. Тем более что приходится играть сразу на нескольких досках, и все идет к тому, что афганскому правительству, скорее всего, придется пойти на серьезные уступки перед "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы достичь политического соглашения. В то же время решение США покинуть Сирию и Афганистан и возникающая в этой связи новая геополитическая реальность нуждаются в пристальном анализе. Не будем забывать о том, что говорил летом 2017 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Он заявлял, что если американцы "сейчас выведут свои войска из зоны конфликта, в Афганистане все может рухнуть".

Поэтому на этом направлении существует основа для тактического сотрудничества как США с Россией, так и России с США по вопросам, представляющим взаимный интерес, чтобы сохранять баланс сил в закипающей Южной Азии. Наверное, именно с таких позиций следует оценивать возможное ограниченное, но все же военное присутствие США в Афганистане. Однако никто не знает, как будет выглядеть будущее Афганистана через 5-10 лет.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
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