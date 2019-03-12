На кыргызско-таджикской границе опять конфликт. Аксайцы перекрывают дороги

19:02 13.03.2019

13 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Жители перекрыли дорогу



В селе Ак-Сай Баткенской области на кыргызско-таджикском участке границы произошел конфликт. Об этом 24.kg сообщил председатель Погранслужбы Уларбек Шаршеев.



По его словам, местные жители перекрыли дорогу в двух местах - на участках Торт-Кочо и Ак-Сай.



"Сейчас ситуация находится под контролем. Между местными жителями действительно произошел конфликт. Дорога перекрыта в двух местах", - сказал Уларбек Шаршеев.



На вопрос, действительно ли жители двух стран кидали друг в друга камнями, председатель Погранслужбы не стал отвечать, сославшись на совещание.



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Конфликт на кыргызско-таджикской границе локализован. Об этом 24.kg сообщил председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана Уларбек Шаршеев.



По его словам, сегодня примено в 15.00 жители Таджикистана пытались помешать строительству автодороги Ак-Сай - Тамдык. В результате произошел конфликт.



"Возмущенные граждане Таджикистана хотели помешать проведению дорожно-строительных работ. Пограничники Кыргызстана воспрепятствовали этому. Увидев это, население кыргызского села тоже собралось, и между двумя сторонами произошел конфликт, переросший в забрасывание камнями. Пограничникам двух стран удалось локализовать конфликт", - сказал Уларбек Шаршеев.



Он добавил, что сейчас органы местного самоуправления и правоохранительные органы проводят разъяснительную работу. Обстановка под контролем, однако дорогу Ак-Сай - Тамдык еще не открыли.