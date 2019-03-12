 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Жесткий брексит": что будет делать Британия без соглашения с ЕС
19:23 13.03.2019

Граница Северной Ирландии - одна из основных связанных с "брекситом" проблем

Правительство Британии опубликовало стратегию на случай выхода страны из Евросоюза без договоренностей - так называемого "жесткого брексита". Правительство сделает все, чтобы избежать возникновения физической границы между двумя частями Ирландии, говорится в документе.

Власти Британии обязались не вводить никаких дополнительных проверок в отношении товаров и граждан, пересекающих ирландскую границу в направлении Ольстера.

Соглашение Мэй по "брекситу" снова с треском провалено. Как это было
В правительстве оговариваются, что в отношении некоторых категорий товаров будут введены новые таможенные правила, но их будет не много. Это опасные химикаты, краснокнижные животные и необработанные алмазы, а также приспособления, которые могут быть использованы для пыток.

Товаров, прибывающих из Ирландии, не коснутся новые временные пошлины на импорт, о введении которых британское правительство объявило в среду. При этом товары будут облагаться обычными таможенными пошлинами.

При этом британские товары, пересекающие границу в направлении Ирландии, могут быть обложены дополнительными тарифами. В правительстве всячески подчеркивают, что это временные меры, которые принимаются в одностороннем порядке.

"Это единственные меры, которые правительство Соединенного Королевства может принять в одностороннем порядке, чтобы избежать появления физической границы в случае выхода Британии из ЕС без договоренностей", - говорится в заявлении.

Это может привести к довольно необычной ситуации, считает бизнес-аналитик Би-би-си Джон Кэмпбелл. К примеру, ирландские экспортеры продуктов, торгующие с Северной Ирландией, точно не столкнутся с новыми пошлинами, а североиландские фермеры, торгующие с Ирландией, вполне могут с ними столкнуться.

До запланированного выхода Британии из ЕС остается 16 дней.

Ирландский бэкстоп
В 1998 году были заключены "соглашения Страстной пятницы", положившие конец многолетнему кровавому конфликту в составной части Соединенного Королевства, Северной Ирландии. Эти соглашения по умолчанию основаны на отсутствии границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

На фоне "брексита" граница может вернуться. Ирландия не планирует выходить из ЕС, а Северная Ирландия как часть Британии должна покинуть Евросоюз 29 марта. Вопрос об их разделении - одна из основных проблем, связанных с "брекситом".

Одним из основных вариантов решения проблемы считается так называемый "ирландский бэкстоп". Если до конца переходного периода стороны не найдут решения, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС, и соответственно, торговать с Ирландией без всяких дополнительных пошлин.

Но это стало бы частичным экономическим отторжением составной части Британии, и это не нравится ни лондонским политикам, ни юнионистам в самой Северной Ирландии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что пришли к договоренности. По их словам, в соглашении о "брексите" будет прописано, что "ирландский бэкстоп" может быть только временным. Это должно было успокоить британских парламентариев, критиковавших сделку с ЕС, которую предлагала Мэй.

Однако во вторник парламент Британии снова отверг соглашение, составленное правительством Мэй и Брюсселем, причем с большим перевесом голосов.

Наблюдатели считают, что теперь Британия почти наверняка попросит Брюссель об отсрочке. Оппоненты премьера продолжают призывать к досрочным выборам.

Источник - bbc.com
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