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Пиарщику Трампа Манафорту беспристрастный амер-суд "довесил" еще 3,5 года тюрьмы
19:24 13.03.2019

Экс-глава штаба Трампа Манафорт получил еще 3,5 года тюрьмы
Сергей Горяшко
Би-би-си, Вашингтон

Бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили еще к 43 месяцам тюрьмы в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Ранее он уже получил три года и 11 месяцев тюрьмы за финансовые преступления.

Таким образом в общей сложности Манафорт проведет в тюрьме 7 лет и 5 месяцев. Суд округа Колумбия также назначил ему штраф в размере 6,1 млн долларов.

Манафорт - один из обвиняемых по делу о возможном сговоре команды Дональда Трампа с Кремлем. "Русское расследование" ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Впрочем, обвинения, по которым политтехнолог получил уже второй тюремный срок, к вмешательству России в американские президентские выборы прямого отношения не имеют.

Работа в штабе Трампа обернулась для Манафорта неприятностями
Политтехнолога обвинили в лоббистской деятельности в интересах пророссийских политиков на Украине. До сотрудничества с Трампом Манафорт работал на Виктора Януковича, когда тот был президентом Украины. Манафорту грозило до 10 лет тюрьмы. Он признал вину и заключил сделку со следствием, рассчитывая на более мягкий приговор.

Мюллер предложил приговорить экс-главу штаба Трампа на срок до 24 лет

Русская служба Би-би-си следила за судебным процессом над политтехнологом. Здесь собраны главные материалы о бывшем начальнике избирательного штаба Трампа.

Однако в конце ноября 2018 года Мюллер заявил, что Манафорт нарушил условия сделки со следствием, солгав на допросах. Сам обвиняемый это отрицал: его защита настаивала, что политтехнолог просто забыл о некоторых встречах и контактах, а не скрывал их. Тем не менее судья Эми Джексон заняла сторону обвинения, постановив, что Манафорт нарушил условия соглашения со следствием, в частности, утаив информацию о контактах с гражданином России Константином Килимником.

Новая жертва спецпрокурора Мюллера - "русский мозг" Манафорта Константин Килимник
Ему политтехнолог, будучи начальником штаба Трампа, в частности, передавал данные соцопросов во время президентской кампании в США, счел суд. Американские власти подозревают Килимника в связях с российской разведкой, сам он это отрицает.

Неделю назад Манафорта приговорили к трем годам и 11 месяцам тюрьмы за финансовые махинации по другому делу, которое рассматривал суд штата Вирджиния. Мюллер, представлявший на процессе сторону обвинения, предлагал суду приговорить политтехнолога к заключению сроком от 19 до 24 лет. Судья Томас Эллис назвал такие сроки необоснованными. Прокуроров вердикт судьи удивил.

Роль Манафорта в "русском расследовании"
В июне 2016 года, в разгар предвыборной кампании, Манафорт ходил встречаться с российскими лоббистами и юристом Наталией Весельницкой в нью-йоркской "Трамп-Таэур".

Это самый известный случай контактов людей Трампа с людьми, которые могли представлять интересы Москвы. Экс-юрист президента Майкл Коэн в феврале, давая показания в конгрессе, сообщил, что Трамп знал о подготовке этой встречи. Россияне на ней должны были передать компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп все это отрицает.

Бывший юрист Трампа Майкл Коэн заявил в конгрессе, что тот заставлял его лгать
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В США начали новое расследование в отношении Трампа
В июле 2016 года Wikileaks выложила электронную переписку со взломанных серверов Демпартии. По утверждению Коэна, Трамп заранее знал о готовящейся публикации. Обнародование писем ударило по рейтингу Клинтон.

Власти США затем обвинили в хакерской атаке на сервера Демпартии российскую военную разведку, ГРУ. Россия отрицает обвинения.

Что теперь ждет политтехнолога

Трамп ранее несколько раз говорил в СМИ, что может помиловать Манафорта. После приговора 7 марта он заявил, что переживает за политтехнолога и не исключает помилование.

Расследование Мюллера глава государства регулярно называет "охотой на ведьм" и "преследованием президента". Периодически он комментирует его в "Твиттере" словами "Сговора не было". Россия все обвинения во вмешательстве отрицает, российский президент Владимир Путин называет их придуманными.

Мюллер должен представить результаты своего расследования генпрокурору США уже в ближайшеее время. Вопрос в том, какая часть доклада будет опубликована. Члены обеих палат конгресса вправе потребовать от минюста раскрыть как можно больше информации о результатах расследования.

Источник - bbc.com
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