Эпидемия кори в Казахстане - результат работы военно-биологической лаборатории США, - А.Курманов

20:14 13.03.2019 АЙНУР КУРМАНОВ: ЭПИДЕМИЯ КОРИ В КАЗАХСТАНЕ - РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ США



Мои товарищи и я постоянно писали и говорили о деятельности американской военной референт-лаборатории по изучению опасных патогенов в Алматы, открытой властями Казахстана в 2016-м году. Чиновники отвергали все обвинения общественников и экологов об опасности данного объекта, тем более построенного на деньги Пентагона в сейсмоопасной зоне и в крупном мегаполисе. Теперь сотрудники Минздрава РК вынуждены были признать, что новые токсичные штаммы заразной болезни кори были сначала обнаружены в Украине, а местные вакцины неспособны эффективно бороться с ними.



Украина, Грузия и Казахстан - полигоны для учений по применению биологического оружия

Так, председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения, главный государственный санитарный врач страны, Жандарбек Бекшин заявил 29 января, что для выявления причин появления не типичных для Казахстана штаммов кори, были проведены высокотехнологичные исследования, которые показали, что они стали причиной эпидемии в Украине.



"24 января мы получили результаты геномного исследования возбудителей, которые циркулируют среди больных в Казахстане. Исследование показало, что это те же штаммы D8 и B3, которые циркулируют в европейском континенте. Мы пошли дальше. И тогда более подробное исследование показало, что штамм "B", который циркулирует в большей степени в Казахстане, имеет генетические линии "Dublin" и "Kabul". Из них особенно "Kabul" является очень токсичным. Он вызвал вспышку в Украине", – рассказал главный санитарный врач страны.



По информации медиков, эти два штамма никогда на территории Казахстана не циркулировали. Против них нет иммунитета и у привитых детей и взрослых. Эксперты считают, что это специально выведенные в лабораторных условиях новые штаммы, устойчивые к старым вакцинам и предназначены для проведения так называемых тестовых испытаний на предмет возможного распространения в последующем других более опасных заболеваний.



Понятно, что корь, болезнь, которая не приводит к массовым летальным случаям, хотя может при осложнениях сильно отразиться на нервной системе, поразить, печень почки, иммунную систему и очень опасна именно для детей. Но, именно на примере этой заразной болезни, модифицированной в военных американских лабораториях, отрабатываются сейчас за океаном механизмы распространения более опасных заболеваний на территориях бывших республик Советского Союза – Украине, Грузии и Казахстане.



ВОПРЕКИ ЗАЯВЛЕНИЯМ ПОРОШЕНКО, ПОДТВЕРДИЛАСЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИОЛАБОРАТОРИЙ США НА УКРАИНЕ



Эти страны граничат с Россией, а Казахстан еще и с Китаем, генотип местного населения близок к генотипу проживающих в РФ жителей и поэтому они чрезвычайно удобны для отработки методик и технологий распространения эпидемий, а также анализа поведения и динамики распространения тех или иных заболеваний. Также западные спецслужбы выясняют для себя способность местных систем здравоохранения противостоять и быстро справляться с эпидемией.



Заодно, это и проверка системы здравоохранения и эпидемиологических служб в России, так как с территории Украины, Казахстана и Грузии, как с плацдармов, предполагалось распространить корь севернее. В РФ, как известно, медикам удалось быстро разработать высокоэффективную вакцину, которая хорошо защищает от украинских штаммов "Dublin" и "Kabul". И наоборот эпидемиологические службы Украины и Казахстана показали свою неэффективность, так как в той же Незалежной заболело более 40 тысяч детей.



В Казахстане чиновники Минздрава постоянно путаются в цифрах, заявляя то о 910 случаях, то о 950-ти, явно манипулируя статистикой и учетом. Дело в том, что медики госпитализируют всех по подозрению в заболевании корью, а дают официальные данные только о тех лицах, по которым факт заболевания доказан лабораторно. То есть, лежащих на карантине в больницах в разы больше, чем данные о 950-ти гражданах. И главный санитарный врач Казахстана пять дней молчал, имея на руках данные о новых штаммах кори, и наоборот уверял, что никакой эпидемии в стране нет.



Сначала массовое заражение корью в официальных СМИ объяснялось отказом родителей от прививок детей из-за их религиозных взглядов, но тут же все в социальных сетях стали говорить, что для исламской традиции нехарактерен отказ от вакцинации и переливания крови. Теперь выясняется, что старые прививки вообще малоэффективны и не могли защитить от "украинской" кори. Затем у чиновников начался ажиотаж, граничащий с паникой, когда врачи ежедневно призывают граждан вакцинироваться, правда умалчивают, что в этот раз вакцину массово завезли из России.



Также опасаясь, распространения "грузинского" гриппа в аэропорту Астаны всех граждан Грузии в обязательном порядке проверяют санитарные врачи на предмет повышенной температуры и даже в терминале установили специальные датчики для выявления заболевших пассажиров. Это доказывает, что власти Казахстана прекрасно осведомлены об угрозах, исходящих от деятельности военно-биологических лабораторий США в Украине, Грузии и в своей стране в Алматы, но предпочитают замалчивать эту тему, придумывая глупые версии.



ВСПЫШКУ "СВИНОГО ГРИППА" СВЯЗЫВАЮТ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛАБОРАТОРИЙ США - ЭКСПЕРТ



Самое интересное, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США, выпустил специальное предупреждение об опасности заболеть корью и даже включил Казахстан в список стран, где существует биологическая угроза для американских подданных. Американские эпидемиологи настоятельно рекомендуют своим гражданам перед поездкой в Казахстан пройти обязательную вакцинацию и даже вывесили схему прививок, где указан график и виды вакцин в зависимости от возраста. Этот центр даже присвоил своему предупреждению зеленый цвет уровня угрозы.



Фактически, это косвенно доказывает причастность США к распространению этой массовой эпидемии кори. Можно сделать вывод, что на деле, это вовсе не "украинские" штаммы, а самые что ни на есть американские и подброшены с референт-лабораторий опасных патогенов сразу в трех республиках. Казахстанские власти пытаются сейчас рассказать нам, что эти штаммы кори "Dublin" и "Kabul" попали в страну в результате иммиграции, то есть из-за массового приезда зараженных граждан Украины. Но это просто смешно! Откуда в отдаленных аулах Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Алматинской и Акмолинской областей украинцы? С неба свалились?



Примечательно, что первая вспышка кори, как и эпидемии менингита год назад, была отмечена в Алматы и Алматинской области, где и расположена референт-лаборатория с дорогостоящим оборудованием за 130 миллионов долларов двойного назначения. Вот как раз оттуда корь, а до этого и менингит, и попали в Астану и отдаленные области и аулы страны. И никак иначе!



Для чего создана военно-биологическую лаборатория Пентагона в Алматы?

Военные ученые США, прикрываясь дипломатической деятельностью, тестируют искусственно созданные вирусы в лабораториях Пентагона в 25 странах (страны бывшего СССР (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Молдавия, Узбекистан и Украина (три лаборатории), Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки), подвергая инъекциям якобы от опасных патогенов и



заболеваний сотни тысяч людей. И мы, казахстанцы, уже давно являемся "подопытными кроликами". Если вспомним массовые вспышки менингита в прошлом году с летальными случаями, а также падеж сотен тысяч голов сайгаков несколько лет назад, возникновение очагов нетипичных заболеваний или тех, что давно были подавлены, то сразу все встает на свои места.



Также надо учитывать, что Казахстан является территорией залегания природных возбудителей страшных заболеваний, таких как сибирская язва, чума и многие другие виды. Их искусственные модифицированные варианты могут поразить миллионы людей, животный мир и фауну, а также подорвать сельское хозяйство и экономику страны, а территория нашего государства может стать трамплином для распространения этих заболеваний в соседние страны Центральной Азии, Китая, Ирана и России. Тем более, что Казахстан является страной участницей ЕАЭС, Таможенного Союза, ОДКБ, ШОС, для которой облегчены или устранены многие барьеры.



Печальным для меня лично является то, что тот огромный опыт и наработки советских ученых эпидемиологов, биологов, медиков, как и генный материал заболеваний, собранный за почти 70-лет деятельности и борьбы с эпидемиями в Средней Азии и Казахстане достался Пентагону. Ведь данную лабораторию американские военные развернули в Алматы на базе противочумного научно-исследовательского института, ликвидированного властями "независимого" Казахстана. Естественно, что ни научную общественность, ни жителей Алматы, ни даже местных властей никто не спрашивал, так как данное учреждение по созданию биологического оружия было открыто по личному распоряжению Нурсултана Назарбаева!



Понятно, что это стало результатом не сиюминутного решения, а длительного многолетнего курса на ликвидацию еще советских исследовательских институтов и общего процесса деградации отечественной науки, образования, культуры и активного передела собственности, закрываемых НИИ. Мы в свое время активно поддерживали в 2010-13 годах борьбу работников "Научно-исследовательского кожно-венерологического институт" (НИКВИ) против ликвидации их учреждения, который проходил с переменным успехом с чиновниками Минздрава и семьей Елбасы, позарившейся на землю и здания НИКВИ в Алма-Ате.



То, что это могло привести к катастрофе никого в Астане и в Акорде не волновало. Хотя тот же кандидат медицинских наук НИКВИ Азизов Давлет заявлял, что "Последствием закрытия НИКВИ будет ликвидация кожно-венерологической службы, что вызовет целый всплеск кожных заболеваний в Казахстане". Но самое страшное все же случилось. Казахстанские власти не просто закрыли, а сами передали все эти наработки не только противочумного института, но и других медицинских и научных НИИ Казахской ССР в руки военным биологам США!



Поэтому мы все находимся в зоне отложенной по времени биологической и экологической катастрофы, превратились в один большой полигон по разработке на нас же и местной фауне новых патогенов, и скоро станем театром и территорией будущих военных действий, которые как мы знаем, на сегодняшний день являются гибридными. Данная "бомба" накроет и нас и миллионы жителей сопредельных государств. Неужели будем молчать и также спокойно проглотим, как и создание в 2017-м году могильника радиоактивных отходов американских и японских атомных станций, и центра низкообогащенного урана в Восточном Казахстане, построенного на деньги США, ЕС и Саудовской Аравии?



Что нужно делать

Ясно, что казахстанская власть не собиралась и не намерена проводить каких-либо "референдумов". Хотя несколько лет назад был проведен опрос жителей Алматы, проводимый агентством Kazakhstan Today, где 92 % опрошенных на вопрос "Согласны ли Вы с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций?" ответили "нет".



Но уже сейчас возможно самим самоорганизовываться в инициативные группы в социальных сетях, создавая специализированные страницы, организуя видеотрансляции, записывая ролики и распространяя в ютубе.



В итоге, вполне реально уже сейчас собрать инициативную группу реальных отставных или действующих медиков, биологов, журналистов, которые были бы способны начать такую информационную кампанию и собрать материалы, а также направив запросы о возможной опасности такой американской военно-биологической лаборатории в различные НИИ стран СНГ и ЕАЭС. Думаю, это вполне реально! Главное надо понимать, что необходимо активно действовать и поднимать требование полной ликвидации биологической бомбы в Алматы!



К этому следом логично идут и требования уничтожения ядерного могильника, центра низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске и других военных и полувоенных организаций США и НАТО на территории Казахстана и прекращения транзита грузов для ведения войны против народа Афганистана.



НЕТ ЗАРАЗЕ В КАЗАХСТАНЕ!



Айнур Курманов, лидер Социалистического Движения Казахстана, специально для News Front

31 января 2019, Источник - news-front.info

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