В Пакистане может сработать "теория сумасшедшего". Исламабад готов к первому ядерному удару, - "НГ"

01:03 14.03.2019

Исламабад сохранил доктрину первого ядерного удара



На фоне неутихающего спора в Кашмире державы-соперники испытали новые вооружения. Пакистан проверил точность ракет, запущенных с истребителя, а Индия провела стрельбы установками залпового огня. Хотя освобождение сбитого индийского летчика Исламабадом помогло снизить напряжение, обе страны держат ядерные арсеналы наготове. Особую тревогу экспертов вызывает накопление Пакистаном тактического ядерного оружия (ТЯО). Оно призвано предотвратить вторжение превосходящих индийских сухопутных сил.



Пакистан установил более точное и более дальнобойное оружие на самолетах JF-17 совместного с Китаем производства и сообщил, что оно отлично себя показало.



А Индия завершила серию стрельб наземными реактивными снарядами, которые были разработаны самостоятельно.



После того как член группировки "Армия Мухамеда", базирующейся в Пакистане, подорвал себя, врезавшись на автомобиле в конвой индийских военнослужащих, прошел месяц. Но напряжение не спадает. Правительство Пакистана сделало лишь робкие шаги к тому, чтобы обезвредить боевиков в стране. Это неудивительно: исламисты пользуются поддержкой военной разведки.



А в Индии началась предвыборная кампания. Горячие головы среди сторонников правящей партии Бхаратия Джаната парти призывают отомстить за гибель 40 индийских солдат.



В такой атмосфере угрозу перерастания вялотекущего конфликта в ядерный нельзя недооценивать, доказывают Уилл Сэтон и Джеф Уилсон, американские эксперты по ядерной безопасности. Миру еще повезло, что Индия и Пакистан ограничились дуэлями между пилотами истребителей и артиллеристами. Могло быть хуже, пишут они в газете South China Morning Post.



Индия и Пакистан располагают самыми быстрорастущими ядерными арсеналами в мире. У Индии примерно 140 единиц, у Пакистана – примерно 150. Но особенно тревожит то, что Пакистан увеличивает запасы ТЯО сравнительно небольшой мощности. Эти средства предназначены не только для того, чтобы ответить на индийский ядерный удар, но и чтобы предотвратить вторжение индийских конвенциональных сил на пакистанскую территорию.



В основе этой стратегии лежит ошибочное предположение, что применение ТЯО на ранней стадии принудит противника прервать наступление и положить конец бесперспективной конфронтации. Однако уроки истории говорят об обратном.



Во время холодной войны США накопили тысячи единиц ТЯО в Европе. Ядерные боеприпасы закладывались в мины, боеголовки артиллерийских снарядов. Они должны были уравновесить превосходство советских конвенциональных сил. План был простой. Если армады советских танков преодолеют заграждения, установленные западными союзниками, то США остановят их с помощью маленьких, но обладающих огромной силой поражения средств.



Эта стратегия получила прозвище "теория сумасшедшего". В 1983 году США провели в соответствии с ней военную игру под кодовым названием "Гордый пророк". По сценарию, "Советы" должны были, подвергнувшись ядерным ударам, остановиться. Но вместо этого они усилили атаку.



"Советская команда расценила ядерные удары как нападение на ее страну и ответила мощной ядерной атакой по США", – говорит советник Пентагона Пол Брэкн. Урок этой военной игры применим к нынешней ситуации в Южной Азии.



Питер Лейтон, отставной офицер ВВС Австралии, а ныне сотрудник Института Азии, сказал CNN, что Пакистан передал полномочия о применении ТЯО из Центра на усмотрение командиров частей. Это увеличивает риск, ведь "воинственные командиры могут счесть, что нужно пустить средство устрашения в ход".



В беседе с "НГ" академик Алексей Арбатов отметил: "Ни та, ни другая сторона не хотят войны, понимают, что для них это будет катастрофой. Но они вовлечены в конфликт, который уже много десятилетий не решается. Плюс к этому в Пакистане более или менее независимо действуют террористические организации, которые намеренно провоцируют конфликт. Причем, поскольку эти организации располагают лагерями, базами снабжения, имеются основания предполагать, что во властных структурах Пакистана есть силы, поддерживающие этих террористов".



Арбатов не исключает, что очередной террористический акт с разрушительными последствиями может привести к широкомасштабным боевым действиям, что очень быстро повлечет за собой применение ядерного оружия. Тем более что Пакистан придерживается концепции применения ядерного оружия первым и имеет развернутые тактические ядерные вооружения, в том числе в зонах конфликта.



Касаясь сообщений, что Пакистан делегировал полномочия применить ТЯО командирам частей, эксперт сказал: "Такие вещи держатся в секрете. Я не думаю, что командир тактического звена может сам принимать такого рода решения. Они должны согласовываться с вышестоящим командованием, а командование – с политическим руководством государства. Здесь скорее всего речь идет о том, что нет технических устройств, которые требовали бы санкции со стороны высшего руководства о применении таких средств. Видимо, технологии недостаточно продвинуты. Уровень боеготовности не позволяет применять такие устройства. Командиры на местах по процедуре не могут решать такие вопросы. Но в условиях военных действий, да и еще владея системами малой дальности, которые попали в зону боевых операций, командиры могут быть уничтожены вместе с этими средствами. И, имея техническую возможность их применить, командиры могут начать ядерную войну".



Владимир Скосырев



13.03.2019