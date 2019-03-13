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Таджикам ограничат выход в Интернет. Перед выборами операторов связи обложили большим налогом, - В.Панфилова
01:05 14.03.2019

Жителям Таджикистана ограничат выход в Интернет

В Таджикистане с 27 марта существенно вырастет стоимость пользования Интернетом и сотовой связью. Зарубежные компании, которые предоставляют гражданам республики электронные услуги, будут облагаться налогом. Увеличение тарифов предпринято в целях быстрого пополнения казны и отсечения граждан от активного общения в социальных сетях накануне предстоящих местных, парламентских выборов и выборов главы государства, которые пройдут в 2020 году.

Ожидается, что в ситуацию вмешается президент Эмомали Рахмон. Таджикистанцы запустили в социальных сетях флешмоб "Я против повышения цен на Интернет!" и собирают подписи под обращением к президенту Эмомали Рахмону "остановить произвол чиновников".

Поскольку последнее слово в любом случае останется за главой государства.

На днях Антимонопольная служба Таджикистана распорядилась повысить стоимость доступа к Интернету в стране на 60%. В частности, рядовому потребителю в Таджикистане с 27 марта Интернет будет обходиться в 2 раза дороже, а мобильная связь – в 10–20 раз. Попутно в 10 раз вырастет цена звонков, которые совершаются через NGN (Next Generation Network – сети следующего поколения). Налоговый комитет, в свою очередь, решил потребовать отчислений в казну с иностранных компаний, оказывающих электронные услуги физлицам в республике, – Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, Ali Express. Соответствующий законопроект подготовлен Министерством финансов и, как сообщил журналистам представитель Налогового комитета Таджикистана Завкибек Шодиен, в настоящее время проходит процедуру согласования с соответствующими госструктурами, после чего будет направлен на рассмотрение в правительство. По его словам, данный проект закона потребует внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс.

Портал "Азия плюс" напомнил, как несколько лет назад глава Службы связи Таджикистана Бег Зухуров во время очередной блокировки заявил: "Facebook вообще никем не контролируется. Кто хозяин этой сети? Пусть придет ко мне и скажет, платит ли он налоги или нет". Тогда все смеялись.

Впрочем, качество интернет-услуг в стране довольно низкое. Таджикистан, по данным исследования Worldwide mobile data pricing, занимает 103-е место среди 230 стран мира и предпоследнее – среди стран СНГ по стоимости Интернета. По этой причине, как указывают эксперты Всемирного банка, лишь небольшая часть организаций и компаний используют в своей работе возможности Интернета. По их мнению, повышение стоимости интернет-услуг объясняется чрезмерным контролем государства над активностью граждан во Всемирной паутине. На это указывают и частые блокировки популярных новостных сайтов и социальных сетей. Но как считают чиновники, люди не станут массово отказываться от мобильного Интернета, поскольку в горных районах Таджикистана это единственное средство связи с родственниками за границей.

"В Таджикистане, по разным оценкам, от 3 до 4 млн активных пользователей Интернета. В основном это пользователи мобильной Сети. Деньги можно получить уже сейчас, буквально со дня введения новых тарифов", – сказал начальник службы новых медиа телеканала "Россия" Антон Коробков-Землянский в эфире "Sputnik Таджикистан". По его мнению, стратегически этот ход малоэффективен, поскольку он отсечет определенное количество пользователей. Люди будут меньше пользоваться мобильным Интернетом. С точки зрения влияния на экономику этот ход может быть губителен, потому что в современном мире все переходят на электронное общение, торговлю и др.

"Несмотря на то что правительство пытается находить источники для пополнения бюджета, включая возможности фискальных структур, улучшить экономическую ситуацию не получается. Реальный сектор экономики не работает. Объем вовлеченных инвестиций в национальную экономику незначительный. На этом фоне власти вынуждены прибегать к непопулярным мерам, которые имеют в том числе и политические аспекты", – сказал "НГ" таджикский политолог, доктор юридических наук Шокир Хакимов. Он напомнил, что в следующем году состоятся парламентские выборы и выборы в местные органы власти. 2020 год завершится выборами президента. "Следовательно, политическая акция увеличения цены на Интернет заключается в том, чтобы ограничить доступ населения к альтернативным источникам информации. С тем, чтобы для промывания мозгов было больше возможностей", – считает эксперт.

По словам Хакимова, число пользователей мобильного Интернета неизбежно сократится, поскольку доход многих граждан, особенно в сельской местности, составляет 300–350 сомони (около 30 долл.). Увеличение цены на услуги современных технологий также отрицательно повлияет и на субъектов экономических отношений. В частности, начавшие развиваться и получать доход (а значит, и платить налоги) местные электронные торговые площадки прикажут долго жить. Мобильные сервисы, которые стали популярны в Таджикистане, уйдут в небытие. Можно забыть о дистанционном образовании и многом другом. Не исключено, что под давлением общественности ситуация может измениться. Но все зависит от политической воли президента.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

13.03.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552514700
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