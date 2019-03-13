Правила глобального нефтяного рынка может изменить американский Конгресс, - О.Соловьева

01:13 14.03.2019

Закон США против ОПЕК грозит обвалом цен на черное золото



Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) обеспокоена принятием Конгрессом США антикартельного закона NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), по которому можно будет преследовать и наказывать участников ОПЕК за манипулирование ценами. О малопредсказуемых последствиях закона NOPEC предупреждает министр энергетики США Рик Перри. Беспокоиться нужно всем участникам рынка, так как принятие закона приведет к катастрофическим последствиям для всех, считают в ОПЕК.



"Мы должны быть крайне осторожны, прежде чем пропускать такое законодательство, которое может иметь влияние гораздо более серьезное, чем от него ожидалось", – предупреждает Рик Перри. "Если вы удалите эту координацию на рынке, вы сначала можете получить переизбыток энергоресурсов на рынке, а потом скачки стоимости, которые мы уже видели на рынке", – предупреждает министр и подчеркивает, что стабильная стоимость энергоресурсов – это хорошо для всего мира и рынка.



Напомним, в Конгрессе США сейчас рассматриваются два варианта законопроекта NOPEC. Оба предполагают внесение поправок в действие антимонопольного "Акта Шермана", который более столетия назад использовался, чтобы раздробить нефтяную империю Джона Рокфеллера. Законопроект предполагает передачу правительству США полномочий по подаче иска в суд против стран – членов ОПЕК, обвиняя их в "ограничении производства и распространения нефти" на рынке США, "ограничении торговли" нефтью и манипулировании ее ценой. При этом иностранные правительства будут лишены суверенного иммунитета в американских судах.



Инициативы в отношении картеля ОПЕК конгрессмены США обсуждают с 2000 года. И пока ни одну из них не удалось реализовать. Но теперь закон против ОПЕК может быть принят. Дональд Трамп – единственный президент за десятилетия, который может подписать такой закон, замечает глава Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джейсон Бордофф.



Обсуждение законопроекта против ОПЕК активизировалось как реакция на попытки Саудовской Аравии создать долгосрочное формальное партнерство ОПЕК+ на основе договоренностей нефтяного картеля с группой из 10 нефтедобывающих стран во главе с Россией, чтобы вместе пытаться влиять на ситуацию на мировом нефтяном рынке.



В самой ОПЕК предупреждают, что закон ударит не только по картелю, но и по всему нефтяному рынку. "Законопроект как он есть не будет служить интересам США и интересам отрасли в целом", – считает генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, подчеркивая, что речь идет об ответственности не только за американский, но и за глобальный рынок.



Слышны опасения и от самих участников рынка. Принятие в США закона NOPEC является "плохой идеей", говорит глава Вritish Petroleum Роберт Дадли. "Если можно будет подавать в суд на страны (ОПЕК. – "НГ"), то незапланированные последствия будут огромны. Это может полностью разбалансировать мировую экономику", – заявляет он. Он также напомнил, что благодаря политике ОПЕК цены держатся в стабильном коридоре.



Он отметил, что закон "будет иметь непредсказуемые последствия" и позволит американским юристам "нарушать суверенитет государств".



Нефтяной картель прямо предупреждает американских финансистов о "катастрофических последствиях" в случае реализации проекта, сообщает агентство Bloomberg. Предупреждает об опасности, в частности, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Такие заявления он сделал в ходе встречи с топ-менеджерами ряда банков, пенсионных фондов и хедж-фондов. "Если закон начнет действовать, это приведет к развалу ОПЕК; организация перестанет работать, и, следовательно, каждый ее член увеличит добычу до предела своих возможностей, что вызовет обвал нефтяных цен", – передает агентство слова аль-Мазруи.



Эксперты "НГ" сомневаются, что нашумевший законопроект примут в текущем году. "Фактически речь идет о вмешательстве во внешнюю политику стран ОПЕК. Попытки наказать нефтедобывающие страны за манипуляции ценами также могут в перспективе вызвать множество противоречий. К тому же документ может навредить сланцевым производителям США", – говорит аналитик компании "Солид" Вадим Кравчук.



"Однако если законопроект будет принят, наибольшее давление на себе испытают экспортеры нефти Ближнего Востока из ОПЕК – США выдвинут в их отношении обвинения в сговоре с целью манипуляций с ценами на энергоносители", – полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Это существенно затруднит тактическое сотрудничество стран ОПЕК в отношении регулирования объемов поставок. "Таким образом, каждая страна – участница картеля сможет как наращивать, так и сокращать добычу, и эти действия не будут координированными, что нивелирует важнейший фактор балансировки рынка. Это фактически поставит крест на действии сделки ОПЕК+ и перспективах дальнейшего расширения нефтяного альянса", – считает эксперт, подчеркивая, что в настоящий момент баланс рынка почти на 80% обеспечивается усилиями ОПЕК+.



Второй момент: финансовые операции ОПЕК внутри США и активы ближневосточных экспортеров также могут подпасть под санкционные ограничения. "В таком случае понести потери может нефтяной сектор в самих Штатах, ведь участие американских нефтедобытчиков в проектах ОПЕК будет приостановлено на неопределенный срок", – замечает Покатович, полагая, что именно это обстоятельство является одним из главных препятствий на пути законопроекта.



"Если ОПЕК будет признан фактическим картелем, это позволит Вашингтону применять в отношении участников организации штрафные санкции, а если они с решением американских судов соглашаться не будут – понуждать их к исполнению решений путем, например, арестов счетов контрагентов", – рассуждает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.



Вероятность принятия законопроекта в США против создания сговоров на нефтяном рынке как никогда велика, спорит аналитик компании "Фридом Финанс" Ален Сабитов.



Очень часто законодатели в США принимают те законы, которые выгодны местному бизнесу, напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. "То есть пока это было экономически невыгодно и могло навредить американским потребителям (вызвав рост цен на бензин), законопроект не получал значимой поддержки. Теперь же акценты смещаются, и все чаще мы видим, как продвигаются интересы американских энергетических компаний", – обращает внимание он.



По мнению Сабитова, утверждение законопроекта приведет к росту волатильности нефтяных цен и к их снижению в долгосрочной перспективе. Он также напоминает о ситуации, когда ОПЕК в течение нескольких лет фактически не функционировала из-за внутренних противоречий. "И тогда цены на нефть опускались до 27 долл. за баррель, так как производители наращивали производство для роста рыночной доли. Подобный случай может ограниченно проиллюстрировать возможный сценарий поведения рынков в случае принятия NOPEC", – не исключает аналитик.



Ольга Соловьева

13.03.2019