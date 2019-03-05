Как демократично загнобить 30% меньшинство. Эстонский опыт, - А.Выползов

08:23 14.03.2019

В Эстонии выбрали "ликвидаторов" русских

Эстонцы проголосовали за свое будущее. К сожалению, она не в пользу русских.

"Совершенно секретно": Накануне в Эстонии подвели итоги парламентских выборов, победителем которых стала праволиберальная Партия реформ. Нынешняя правящая Центристская партия сдала свои позиции, заняв второе место. Черным сюрпризом стало увеличение в рийгикогу более чем вдвое откровенных фашистов, шагающих по улицам Таллина с факельными шествиями – Консервативной народной партии Эстонии, которая вышла на третье место. Партии, представляющие интересы русскоязычного избирателя, в парламент не попали. С подробностями специальный корреспондент "Совершенно секретно".



ДВУЛИЧНОЕ ВРАНЬЕ



Эстонские выборы интересны российскому читателю лишь одним – чего ждать нашим соотечественникам от нового расклада сил в республиканском парламенте? Русские – крупнейшее национальное меньшинство в бывшей Эстонской ССР. По данным за 2017 год, тех, кто говорит и мыслит по-русски, в Эстонии проживает порядка 27%.



Так вот, итоги выборов свидетельствуют об окончательном политическом поражении русских. Первое доказательство тому – провал пока что правящей Центристской партии (ЦП), которую в российских СМИ любят называть "партией русских".



"Центристская партия, которая последние три года была у руля (премьер Эстонии Юри Ратас как раз лидер ЦП – Прим. ред.), совсем недавно объявила о намерении ликвидировать русские школы. Срок для ликвидации озвучил сам премьер-министр: от трех до шести лет или как можно скорее, - рассказала "Совершенно секретно" член совета НКО "Русская школа Эстонии" Алиса Блинцова. – А еще не так давно эта партия транслировала на русском языке идею сохранения русского образования, и за счет своего двуличного вранья получала голоса русскоязычных избирателей".



Таким образом, "партия русских" в Эстонии совершила точно такой же кульбит как "Согласие" в Латвии, еще недавно считавшееся в России защитником наших соотечественников. Что эстонские центристы, что латышские "согласосы" во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым фактически сдали своих русскоязычных сторонников, сделав ставку исключительно на "еврорусских", которые ассимилировались с Западом. Возвращаясь в Эстонию, стоит отметить, что премьер Ратас непосредственно перед выборами потребовал введения новых санкций в отношении России и высказался за усиление НАТО в республике.



В результате русский избиратель, особенно на северо-востоке страны, проголосовал ногами, просто не явившись на избирательные участки, а центристы получили на десятки тысяч голосов меньше, чем прежде.



"ИСТИННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЭСТОНЦЕВ"



Победитель выборов – Партия реформ (ПР) – взяла всех больше мандатов - 34. Политика "реформистов" по отношению к русскому языку – чисто националистическая. Депутат от ПР Марко Михкельсон уже заявил, что перевод русских школ на эстонский язык является "давним планом".



Последним доказательством того, что над русскими в Эстонии навис топор, стал успех Консервативной народной партии Эстонии, на деле же – фашистской. Коричневые получили 19 мест в рийгикогу.



"EKRE(аббревиатура партии на эстонском языке - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – Прим. ред.) скандальна известна на весь мир, - продолжает Алиса Блинцова. – Она проводит факельные шествия и выступает "за чистоту нации". Интересно, что многие эстонцы во власти скептически относились к возможности попадания этой партии снова в парламент, считая, что "это несерьезно". Но выборы показали истинное мировоззрение эстонского народа. Эта партия не только попала в рийгикогу, но и значительно увеличила свое представительство (с 7 до 19 мандатов). В отношении русских школ позиция EKREоднозначная – ликвидация. Выступают за фильтрацию при доступе к государственным должностям. Призывают у России отобрать Печорский район".



Несмотря на то, что Партия реформ по процентам выиграла выборы, самолично править бал в Эстонии она не сможет. Ей необходимо создать коалицию, и прямо сейчас политики активно делят этот жирный пирог. При этом "реформисты" и центристы пока открещиваются от фашистских выскочек из EKRE. Например, председатель ПР и, по всей видимости, будущий премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что "нет смысла делать вид, что у нас есть что-то общее с EKRE, а раз общего нет, то не стоит и играть в такую игру".



Но, так или иначе, коалиции, в которой русскоязычное меньшинство найдет защиту, уже не будет. Выбирать не из чего, хотя идеологический выбор для формирования будущей коалиции представлен весьма разнообразный – от умеренно правых (соцдемы и центристы) до ультраправых (реформисты и "отечественники"). Но все эти парламентские притирки друг к другу являются лишь "пятидесятью оттенками серого".



"Примечательно, что все они – непримиримые соперники, но на это раз объединились под одним лозунгом – ликвидация русского образования. В общем можно сказать, что русофобия в Эстонии будет процветать, отношения с Россией будут нагнетаться", - резюмировала Алиса Блинцова из НКО "Русская школа Эстонии".



"ПРОДОЛЖИТСЯ ПОЛИТИКА ЭСТОНИЗАЦИИ"



"Для русских в Эстонии ничего хорошего не обещала ни одна из участвовавших в выборах парламентских партий, а потому продолжится прежняя политика эстонизации, - заявил "Совершенно секретно" главный редактор портала Tribuna.ee Родион Денисов. - Победившая Партия реформ обещала ликвидацию русскоязычной системы образования, притом в ускоренном режиме. Вероятно, это и будет теперь происходить".



Правда, считает публицист, из-за недостатка учителей-эстонцев новоизбранная политическая элита, вероятно, столкнется с суровой реальностью, растянув переход на неопределенное время. "Также, очевидно, будет снова заморожен вопрос с негражданами, хотя в последние годы делались некоторые косметические поправки в части детей неграждан. А за пару дней до выборов Ратас даже сказал, что можно было бы дать гражданство без экзаменов, но в предвыборной программе этого не было. Чисто предвыборный пиар", - констатирует Денисов.



Эксперты сожалеют, что в Эстонии не осталось ни одной парламентской партии, которая готова была бы пойти хоть на какие-то уступки русским. Наоборот, все чаще звучат призывы "указать русским их истинное место". Якобы, ради их же блага. Например, нацэлита требует оградить русских от "враждебной кремлевской пропаганды" с формулировкой – ради них самих!



Стоит, наконец, признать, что сегодня в целом по Прибалтике сложилась ситуация сосуществования двух русских миров. Есть русские, которые вполне себе ассимилировались даже не в Эстонии, Латвии и Литве, а в Европейском союзе. Это так называемые "еврорусские", которые иногда стесняются надевать георгиевскую ленточку на День Победы. А есть русские по духу, которые чувствует историческую ответственность за сохранение народной памяти, русского языка. Именно вторых намерен уничтожить – сначала духовно, а затем люмпенизировать – этнический истеблишмент прибалтийских стран.



К сожалению, по мнению публициста Денисова, в Эстонии очень мало деятельных русских политиков, способных постоять "за русскость". "Партии не приветствуют появление новых активных русскоязычных звезд, предпочитая послушную "массовку", которая только вредит. Но любому активному русскому общественно-политическую деятелю нужно на что-то кормить семью. Получается замкнутый круг", - подытожил главред эстонского портала.



Андрей ВЫПОЛЗОВ, специально для "Совершенно секретно"

5 Марта 2019