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Мигрантополучатели. Сформированы структуры, которые займутся привлечением в РФ новых граждан
08:27 14.03.2019

Кремль сформировал институциональную инфраструктуру, призванную обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств. Цель амбициозная: сделать новыми россиянами 5–10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются страны с высокой концентрацией русскоязычного населения - Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.

Кремль завершил создание структур, которые займутся реализацией новой Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы. Последним шагом по выстраиванию вертикали на этом направлении стало распоряжение президента Владимира Путина от 6 марта о создании рабочей группы по реализации концепции.

В нее вошли 24 человека - чиновники различных министерств, ведомств, депутаты Госдумы. Возглавил группу руководитель управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников, который перешел в администрацию президента с поста замминистра юстиции в июле 2018 года. Уже в декабре Владимир Путин расширил функционал управления господина Травникова, доверив ему определение приоритетов в сфере миграции.

Как миграционные потоки вписали в план
Именно через рабочую группу будет вестись вся работа госорганов, связанная с миграционной политикой. Она будет генерировать законодательные изменения, рассматривать инициативы министерств и ведомств, вырабатывать согласованные решения по всем вопросам, касающимся миграции. Заниматься реализацией выработанных в Кремле установок будет правительственная комиссия по миграционной политике, которую возглавляет первый вице-премьер Антон Силуанов.

Чиновник, вошедший в состав рабочей группы, в беседе с "Ъ" назвал ее формирование завершением работы по оформлению институциональной структуры, нужной для начала масштабной работы в сфере миграции:

Принятая в ноябре Концепция миграционной политики - это идеологическая основа. Реорганизация управления Травникова и создание группы - нужная инфраструктура".

Задачу плотно заняться темой миграции поставил Владимир Путин. В последнее время он часто говорит о демографическом кризисе и необходимости создать все условия для переселения в РФ соотечественников. Последний раз президент сказал об этом в послании Федеральному собранию. Отметив, что Россия вошла в сложный демографический период, а рождаемость падает, он призвал не мириться с этой ситуацией и преодолевать сложности.

Как Владимир Путин замкнул миграционную политику на администрацию президента
Законодательная работа на этом направлении уже ведется. Помимо новой Концепции миграционной политики уже приняты или находятся в процессе принятия законы, связанные с вопросами гражданства.

В силу скоро вступят изменения в закон "О гражданстве", предполагающие отмену для желающих получить гражданство РФ регистрации по месту жительства. Еще одна внесенная в Думу инициатива предполагает разрешение на работу в российских госорганах, включая МВД и спецслужбы, гражданам Украины, которые перешли в гражданство России.

В весеннюю сессию Госдума планирует одобрить еще несколько законодательных инициатив, касающихся гражданства и вопросов переселения в Россию. На Охотном ряду уже рассматривают очередные изменения в закон "О гражданстве Российской Федерации". Они, по сути, предлагают амнистию для тех, кто до 2010 года получил паспорт РФ с нарушениями. Им дадут возможность все исправить и сохранить гражданство, а период, в который все можно будет оформить по правилам, будет продлен до 2025 года.

Действующая редакция закона касается тех, кто стал гражданином РФ до 2002 года, а исправить ошибки можно до 2020 года.

Поправки, которые расширят временные рамки, планируют принять в первом чтении уже в мае. В числе их авторов - главы комитетов по развитию гражданского общества, по делам СНГ и по делам национальностей Сергей Гаврилов, Леонид Калашников и Ильдар Гильмутдинов. По данным "Ъ", отношение к ним имеет и управление Максима Травникова.

Каким образом Россию готовят к приему новых граждан
Сергей Гаврилов (член рабочей группы) объяснил "Ъ" суть нововведений. По его словам, они коснутся десятков тысяч человек, получивших паспорта "по разным схемам, с ошибочными или искаженными данными". Как пояснил депутат, зачастую эти люди получали паспорта в странах СНГ, и нередко проверка оснований для оформления ими гражданства России не проводилась.

"У таких людей нередко изымаются паспорта, и они оказываются в сложном положении. Подготовленные поправки - гуманитарная операция, которая позволит закрыть этот вопрос",- отметил господин Гаврилов.

Решение заменить в законе "О гражданстве" 2002 год 2010-м связано с тем, что к концу нулевых уже заработала единая информационная база, благодаря которой число нарушений при оформлении гражданства было сведено к минимуму. Поблажки не будут распространяться на тех, кто допустил серьезные нарушения при оформлении гражданства России. Например, сознательно предоставлял ложные сведения.

Еще одно готовящееся нововведение касается вида на жительство для иностранцев. Сейчас он выдается на пять лет с необходимостью продления. Однако в правительстве уже находится законопроект о том, чтобы сделать его бессрочным. Оттуда законопроект будет направлен в Госдуму и принят.

По словам собеседников "Ъ", имеющих отношение к разработке законов, связанных с реализацией Концепции государственной миграционной политики, в ближайшее время появятся новые инициативы, цель которых - упростить и сделать прозрачными процедуры, связанные с получением гражданства, оформлением вида на жительства в России и прочими сопутствующими переселению формальностями.

В чем заключается новая Концепция миграционной политики
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова (член рабочей группы) сообщила вчера агентству "РИА Новости", что гражданство РФ в прошлом году получило около 270 тыс. иностранцев и лиц без гражданства.

Хотя власти России официально ни разу не обозначали, какое количество людей в итоге хотелось бы привлечь в страну, источники "Ъ" говорят, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тыс. человек в год. В идеале же, говорят они, нужно стремиться к тому, чтобы новыми россиянами в будущем стало 5–10 млн человек. В качестве стран-доноров в этом смысле рассматриваются сопредельные государства с большим количеством русскоязычных: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия и др.

Владимир Соловьев
Газета "Коммерсантъ" №44 от 14.03.2019, стр. 1

Источник - коммерсант
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