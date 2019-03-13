Бюрократии станет меньше? РосМВД готово порадовать соотечественников, - "НГ"

08:48 14.03.2019

Представителям "русского мира" в очередной раз обещают снять бюрократические препоны



МВД передало на рассмотрение в правительство очередной блок поправок в миграционное законодательство. Как рассказали "НГ" в ведомстве, речь идет в том числе и о послаблениях для "носителей русского языка" (НРЯ). Раньше из-за проблем с выходом из предыдущего гражданства они часто были вынуждены находиться в РФ в качестве нелегалов. Это прежде всего касалось выходцев из Украины. Теперь им обещают, что будет достаточно заявления об отказе от прежнего паспорта.



МВД планирует сделать вид на жительство (ВНЖ) для иностранцев документом бессрочным. Сейчас же он выдается на пять лет – хотя люди все время живут и работают в России. В ведомстве считают, что бессрочный формат позволит пересмотреть в том числе и вопросы налогообложения таких жителей страны.



В МВД обещают разобраться и с бюрократической волокитой, к примеру, сократить максимальные сроки выдачи разрешений на временное проживание (РВП) с шести до четырех месяцев. Это будет касаться обычных приезжих. Украинским же беженцам, обладателям временного убежища или тем, кто имеет родственников среди россиян, хотят вообще предоставить упрощенный порядок получения РВП вне квоты.



Ведомство наконец согласилось ввести и ту норму, на которой долгое время настаивала общественность, – позволить соотечественникам оформлять ВНЖ сразу, без стадии РВП. Это же правило может распространиться на несовершеннолетних детей иностранцев, родившихся в РФ, детей из смешанных семей, а также на россиян, у которых изъяли паспорт из-за ошибки при выдаче.



От тестирования по русскому языку и истории страны МВД хочет освободить всех граждан, которые переселяются в Россию к своим родственникам. А вот для НРЯ могут отменить правило о трехлетнем сроке действия ВНЖ. Сейчас эти люди годами ждут документов о выходе из своего прежнего гражданства, вынуждены преодолевать и массу российских бюрократических препон. Между тем если за строго определенный срок они не успевают подать документы на российский паспорт, то лишаются ВНЖ и тогда оказываются, по сути дела, на нелегальном положении. МВД планирует, чтобы было достаточно "нотариально заверенного отказа от гражданства, направленного в соответствующее дипломатическое представительство".



В Институте стран СНГ эксперты между тем обсудили ситуацию с упрощением получения гражданства РФ для соотечественников. По их мнению, проблема не только в законодательных нормах, но и в некомпетентности миграционных органов на местах и непроработанных регламентах МВД. При этом было указано, что вообще-то на трудности с получением РВП и ВНЖ, чему, собственно, и посвящены поправки от МВД, переселенцы как раз жалуются меньше всего.



Зато серьезным испытанием для них является растущее число случаев с аннулированием их правовых статусов: "Аннулируется временное убежище, РВП и ВНЖ. Еще более странно, что аннулируются свидетельства участников госпрограммы по переселению соотечественников", – отметили эксперты. Продолжается, по их словам, и отъем паспортов у россиян без соответствующих судебных решений.



В последнее время, подчеркнули эксперты, легализацию теряют и украинцы. Политэмигранты и беженцы из этой страны столкнулись с проблемой замены паспортов по достижении определенного возраста. Они теперь вынуждены жить в РФ по недействительным документам. "Мы не понимаем, что делать с этими людьми. Они преследуются в Украине, они не могут туда поехать, чтобы вклеить фотографию", – сообщили в ходе дискуссии правозащитники. За два года, рассказали в Институте стран СНГ, поступило уже больше тысячи обращений от украинских беженцев. Большая часть из них связана с отказами в продлении миграционного учета, жалобы также касались последующих депортаций и запретов на въезд в РФ. Поэтому нынешние предложения МВД эксперты оценили как латание дыр, поскольку людей необходимо выводить из тени через проведение миграционной амнистии. Напомним, что власти России на нее упорно не соглашаются.



Как заявили в Институте стран СНГ, странной является и политика в отношении НРЯ. Специальная комиссия признает за человеком такой статус по своему усмотрению. И есть масса случаев, когда его так и не получили люди, говорящие только на русском языке. И наоборот – он быстро выдавался тем, кто его вообще не понимает. Между тем подать заявление на этот статус может лишь тот, кто имеет прямых предков, живших в России на постоянной основе. Поэтому-то эксперты в очередной раз заявили о необходимости введения нормы о признании свидетельств о рождении не только у тех, кто получил документ на территории РФ, но и у тех, "кто родился или имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России, в СССР или в Российской империи".



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

13.03.2019