 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Удар по рос-либералам. За что прищемили орешки министру Орешкину, - А.Фефелов
08:56 14.03.2019

почему председатель Госдумы Вячеслав Володин прогнал с трибуны министра Максима Орешкина

6 марта на "правительственном часе" председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина, поскольку министр не подготовился к вопросам о национальных проектах и приоритетах развития экономики, а пытался ограничиться темой малого и среднего бизнеса.

"Правительственный час" перенесен на конец марта - начало апреля.

Что это было? Мелкие пакостники стали сразу же орать про политическую схватку двух потенциальных преемников Путина. Однако абсурдность этой версии выводит ее за пределы обсуждения. Может, в этом столкновении нет никакой загадки? Ведь действительно, Орешкин не был готов к выступлению, постоянно "путался в показаниях", не смог дать ответ на простой вопрос Володина. То есть своей вальяжностью, расслабленностью чиновник разъярил спикера…Однако, может дело обстоит гораздо серьезнее. Ведь это первый жесткий думский накат на либеральную группу, которая угнездилась в правительственных структурах и уже много лет осуществляет колониальный курс в экономике и финансах.

В чем суть этого курса?

Прежде всего осуществляется поддержка тех компаний, которые якобы могут экспортировать свою продукцию на внешние рынки. Постепенно сошла на нет риторика чиновников об импортозамещении и о стимулировании бизнеса, который работает на внутренний российский рынок. Напротив, вновь и вновь произносятся речи, что, мол, "давайте поддержим экспортеров и найдем, наконец, нишу в международном разделении труда". Что ж, в условиях начала Первой мировой экономической войны такие призывы иначе как вредительством не назовешь.

Второе направление, его реализует Центробанк, - это сохранение высоких процентных ставок и постепенная девальвация рубля, что больно бьет по населению России, а, значит, и по внутреннему спросу. Видимо в ЦБ считают, что российская финансовая система до конца времен будет интегрирована в мировую, а Россия и в будущем останется на переферии мировых финансов.

И третье направление, о котором, в общем, заявлял Орешкин, - это поддержка малого и среднего бизнеса.

С этим малым бизнесом российские реформаторы носятся уже тридцать лет! В условиях России, где всегда исторически приоритетными были именно крупные промышленные, научно-технические и инфраструктурные проекты, болтовня про малый бизнес напоминает очковтирательство.

Все три перечисленные стратегии ошибочны и ведут к краху.

Если Володин, прогоняя с трибуны Орешкина, имел в виду именно это, то честь ему и хвала! Тогда надо помочь нашим парламентариям работать в этом направлении.

Несколько лет назад, еще до начала экономической войны, произошла достаточно масштабная перестановка в ЦБ, в министерствах финансов и экономического развития. Туда пришла группа молодых экономистов из инвестиционного банка VTB Capital, которые заняли посты заместителей министров в правительстве и начальников департаментов в ЦБ. Из той же компании - и сам министр экономического развития Максим Орешкин. Эта группа очень состоятельных людей, судя по раскрытой информации об их доходах, и убежденных западников в течение последних пяти лет занимала означенные позиции и успешно проваливала все антикризисные и антисанкционные инициативы Кремля.

С тех пор, как началась эпоха санкций и экономических войн, никто не ставил вопрос ребром: "Почему они у власти?" И вот, наконец, состоялся достаточно мощный и точный удар по этой группе в лице Орешкина. Удар последовал из Государственной Думы, высшего учреждения народного представительства в нашей стране.

Впрочем, за всей этой историей стоит один простой вопрос, который не задаст даже разгневанный Вячеслав Володин: "Почему либералам и западникам в нашем правительстве дан карт-бланш в эпоху протекционизма и экономических войн?".

Андрей Фефелов
12 марта 19

Источник - Завтра
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