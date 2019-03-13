 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Предвыборный Укр-расклад на троих, - Олег Царев
08:59 14.03.2019

Олег Царев 13 марта 2019

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" и кандидат в президенты Украины Тимошенко потребовала от ныне действующего главы Украинского государства Порошенко снять свою кандидатуру с выборов на пост президента. Также глава МВД Украины Аваков уличил Порошенко в подкупе избирателей, а экстремисты "Национального корпуса" устроили очередную акцию во время выступления Порошенко в Житомире.

Каких еще разоблачений и событий можно ожидать от предвыборной гонки на Украине?

Националисты сейчас разделились на два лагеря. Одни – "Национальные дружины" Авакова – имеют отдельную форму, постоянно получают зарплату, другие к Авакову не попали и их подобрал Порошенко. Как показала последняя демонстрация сил, которую устроили Порошенко и Аваков, радикалы из "Национальных дружин" более многочисленны и организованы.

Я думаю, что противники Порошенко подготовили, как минимум, по одному скандалу в неделю. Предвыборная кампания будет проходить на фоне громких расследований, разоблачений и обвинений.

Основное, в чем обвиняют Порошенко – это коррупция. Найти примеры и доказательства вины Порошенко для конкурентов не составит труда, поскольку вся его деятельность от начала и до конца является сплошной коррупцией.

Порошенко тоже может поиграть в компромат против Зеленского и Тимошенко, и Зеленский в этом смысле более уязвим. Тимошенко так долго и последовательно критиковали, что избиратель к этому уже привык и новый компромат вряд ли сработает. Если же вдруг будет опубликована негативная информация о Зеленском, то это может несколько снизить его рейтинг. Какая? Например, если это будет разговор Коломойского с Зеленским, в котором Коломойский в привычной ему манере вычитывает Зеленского, как своего подчиненного. Хотя я не думаю, что это сильно снизит рейтинг Зеленского.

Однако сейчас ни один серьезный аналитик не сможет сделать четкий прогноз, кто победит или хотя бы выйдет во второй тур. Порошенко, Тимошенко, Зеленский – у каждого из них есть свои шансы и возможности. Скажу больше, определенные шансы есть даже у Гриценко, но он уже упустил свои возможности. Если бы его поддержал не только Садовой, но и Вакарчук и пару месяцев назад, то шансы бы были и у него.

Впереди еще достаточно времени для избирательной кампании, которая принесет немало сюрпризов.

На данный момент самый высокий рейтинг у Зеленского. Но у Порошенко еще остается административный ресурс и возможность фальсификации выборов, а самая развитая партийная структура у Тимошенко, которая тоже способная обеспечить необходимые итоги избирательного процесса.

Тимошенко также поддерживают олигархи. Финансируют, предоставляют эфирное время. Это очень серьезный ресурс.

Даже можно отметить сценарий, при котором Тимошенко и Зеленский договорятся, распределят между собой роли президента и премьера. Сейчас этот вариант не устраивает ни одну из сторон, но вполне возможно, что на такой шаг им придется пойти. Ведь при этом варианте шансы на победу такой совместной команды резко вырастут – они получат возможность победить даже в первом туре.

Если Тимошенко соберет вокруг себя целый пул кандидатов в президенты, например, Наливайченко, Гриценко и так далее, и представит свою команду такой, то у нее тоже резко поднимется рейтинг, ведь кандидат с такой командой вызывает больше доверия у избирателей. Поэтому вариантов исхода выборов достаточно много – остается наблюдать за процессом.

Источник - Завтра
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