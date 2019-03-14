Индо-пакистанский конфликт и интересы России, - П.Искендеров

09:04 14.03.2019

ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ | 14.03.2019 |



США усиливают давление на Индию и Пакистан, чтобы заставить их отказаться от совместного проекта с Россией и Ираном



Новая эскалация конфликта между Индией и Пакистаном несет серьезные угрозы российским интересам в регионе. Это касается не только перспектив торгово-экономического взаимодействия России с обоими государствами, но и реализации крупных энергетических проектов в Передней, Южной и Юго-Восточной Азии. А учитывая, что одним из участников сотрудничества в реализации этих проектов выступает Иран, активизируются усилия США, направленные на изоляцию Тегерана и "выдавливание" Москвы с перспективных региональных рынков.



В первую очередь речь идет о проекте "Газпрома" по сооружению газопровода Иран – Пакистан – Индия. Недавно российская компания подписала меморандум с пакистанской компанией Inter State Gas Systems (ISGS) о разработке технико-экономического обоснования "поставок газа с Ближнего Востока в Южную Азию". Документ развивает договоренности, достигнутые в сентябре 2018 года на уровне министерств энергетики двух стран. Аналогичный меморандум "Газпром" подписал в ноябре 2017 года с иранской компанией NIOC.



К настоящему времени в рамках реализации данного трехстороннего проекта на территории Ирана сооружен трубопровод протяженностью 900 километров. "Газпром" обсудил с иранской стороной вопросы ресурсного обеспечения трубопровода за счет четырех месторождений – Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish. По словам главы российского Минэнерго Александра Новака, осталось согласовать меморандум с Индией и подписать четырехстороннее соглашение. "Проект на повестке дня, у нас постепенно заключаются межправительственные документы", – отметил Новак в конце 2018 года.



Одновременно администрация США усиливает давление на Индию и Пакистан, чтобы заставить их отказаться от реализации совместного проекта с Россией и Ираном. Американские представители в Нью-Дели и Исламабаде в обмен на такой отказ обещают "посреднические услуги", усиление давления соответственно на ту или иную сторону в кашмирском конфликте, а также военно-техническую поддержку обоим государствам. Основной упор делается на необходимости "сдержать" Иран.



Проект строительства газопровода Иран – Пакистан – Индия невыгоден Вашингтону еще и потому, что он снижает уровень напряженности между Нью-Дели и Исламабадом, то есть уменьшает шансы превратить Южную Азию в зону "управляемого хаоса".



Наряду со строительством широтного газопровода Иран – Пакистан – Индия Россия заинтересована в строительстве меридионального газопровода "Север – Юг" уже в самом Пакистане – от порта Карачи до Лахора, близ границы с Индией. С российской стороны его участниками выступают Трубная металлургическая компания и "Ростех". Они планируют построить в Пакистане газопровод протяженностью 1100 километров и пропускной способностью до 12,4 млрд кубометров газа в год. Трубопровод свяжет терминалы по приему СПГ в Карачи с Лахором, где должны быть построены газовые электростанции. Предварительная стоимость проекта – 2 млрд долларов. Предполагается, что заказчиком проекта выступит государственная компания Пакистана ISGSL, которая занимается поставками газа. Она же будет оплачивать услуги по его транспортировке. Ожидается, что коммерческие соглашения могут быть подписаны уже в первой половине сего года, если не случится форс-мажор под влиянием обстоятельств военного или санкционного характера.



Согласно предварительному плану российского Минэнерго, проект планируется по схеме BOOT (Build Own Operate Transfer): газопровод, находясь в собственности проектной компании, будет эксплуатироваться ею в течение 25 лет. Предполагается, что за это время компания окупит вложения за счет тарифа на прокачку газа, а затем передаст газопровод правительству Пакистана.



Межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Север – Юг" Россия и Пакистан заключили в октябре 2015 года в Исламабаде. "Россия и Пакистан имеют давний успешный опыт сотрудничества, еще с советских времен. Строительство газопровода Север – Юг выводит торгово-экономическое сотрудничество России и Пакистана на новый уровень", – подчеркивает российский министр энергетики Александр Новак. Этот газопровод должен стать первым совместным проектом России и Пакистана на основании межправительственного соглашения за долгое время. Он способен обеспечить заказами российские промышленные предприятия и увеличить объемы российского несырьевого экспорта. Проект выгоден и пакистанской стороне; в планы пакистанского правительства входит масштабное развитие топливно-энергетического комплекса. "В настоящее время в густонаселенных регионах Пакистана – в центре и на севере – ощущается острый дефицит энергоресурсов. Это ограничивает рост экономики страны. Строительство газопровода станет важным шагом к решению данной проблемы и послужит основой для развития сотрудничества с нашими российскими партнерами", – говорит министр нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Хакан Аббаси.



Следует, пожалуй, отметить, что в осуществлении проекта с Пакистаном Россия конкурирует не только с Соединенными Штатами, но и с Китаем. Трубная металлургическая компания вовремя зашла в проект, чтобы получить часть контрактов, отмечает директор группы корпоративных рейтингов агентства АКРА Максим Худалов. В настоящее время китайские подрядчики строят в Пакистане крупный газопровод Гвадар – Навабша, который будет подключен к газопроводу Карачи – Лахор. В самом Китае опережающими темпами растет спрос на импортный газ, отсюда заинтересованность Пекина в самостоятельном подключении к региональным газопроводам. Высокие темпы роста спроса на газ должны стимулировать Китай к тому, чтобы обеспечить стабильность долгосрочных поставок, считают в компании Fitch.



Только за 2017 год спрос на газ вырос в Китае на 15,1%, до 240,4 млрд кубометров, и предполагается, что уже к 2023 году страна почти вдвое увеличит импорт газа – с 92 млрд кубометров до 171 млрд кубометров. Согласно оценке Международного энергетического агентства (МЭА), одним из основных стимулов роста спроса в Китае на газ выступает программа замещения угольной генерации.



Специфика позиции Китая в отношении российских энергетических проектов в регионе определяется, помимо финансово-энергетических расчетов, стремлением сохранить за собой положение приоритетного партнера Пакистана, чтобы использовать его как противовес Индии. Характерно, что Пекин, выражая солидарность с Индией в связи с террористическими актами в индийских городах, одновременно блокирует все попытки Нью-Дели включить лидера стоящей за терактами организации Масуда Азхара "Джаиш-е-Мухаммад" в список международных террористов, на которых распространяются санкции ООН.



Сложившаяся ситуация требует от Москвы внимательного учета всего многообразия факторов в контексте отношений между Индией и Пакистаном.