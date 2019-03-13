Система "Тундук"... Премьер Киргизии Абылгазиев озвучил планы на жизнь

09:19 14.03.2019

Премьер-министр назвал главные проекты, которые нужно реализовать в 2019 году



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев обозначил проекты, реализацией которых в 2019 году нужно заняться в первую очередь. Свое видение он озвучил на расширенном совещании с руководителями министерств и ведомств.



По его словам, в социальном секторе нужно улучшить доступ и качество общего образования с доведением охвата детей школьным образованием до 98,8 процента. Укрепить систему первичной медико-санитарной помощи. Добиться строительства современных объектов физической культуры и спорта в каждой области.



Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев отметил важность завершения реализации компонента "Безопасный город" на всей территории страны. Среди приоритетных проектов - развитие экономики регионов на основе "точек роста" и оптимального размещения производительных сил, внедрение системы фискализации налоговых процедур и запуск в промышленном режиме госпортала электронных услуг и увеличение числа услуг, предоставляемых в электронном формате, до 80.



На 2019 год запланировано и подключение всех государственных органов к системе "Тундук", а также строительство и расширение систем питьевого водоснабжения в селах страны с охватом не менее 65 процентов жителей.



По словам главы правительства, одной из важных задач является трансформация системы управления госимуществом посредством перехода на холдинговую систему управления и внедрения системы ключевых показателей эффективности KPI (Национальная управляющая компания).



В 2019 году должны быть реформированы такие крупные предприятия, как "Кыргыз почтасы", "Кыргыз темир жолу", "Международный аэропорт "Манас", с привлечением частных инвестиций для их модернизации и повышения качества предоставляемых услуг.



"Кроме того, нужно ускорить процедуру капитализации ОАО "РСК Банк" для расширения поддержки экспортно-импортных операций, а также внедрить механизм финансирования проектов по развитию регионов в размере 2 миллиардов сомов. Ежегодные планы должны исполняться таким образом, чтобы мы могли реализовать 103 национальных инвестиционных проекта на $15,7 миллиарда", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.



14 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА