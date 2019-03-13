"Люди боятся...". Среди кыргызов на границе с Таджикистаном началась паника

09:30 14.03.2019

14 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

Паника среди населения. Депутаты требуют рассмотреть конфликт на границе



Депутат Жогорку Кенеша Карамат Орозова предложила рассмотреть сегодня в 11.00 на заседании ситуацию на кыргызско-таджикской границе.



По ее словам, правительство не работает в этом направлении. "Вопрос поднимают только после того, как кого-то убьют", - отметила Карамат Орозова.



Ее поддержал Таабылды Тиллаев. "Среди населения началась паника. Люди боятся. Правительство, занимаясь "Безопасным городом", забыло о безопасности приграничных районов", - сказал он.



Спикер Дастан Джумабеков отметил, что вице-премьер-министр Жениш Разаков вылетел в Баткен и разбирается с ситуацией. Но депутаты выступили за то, чтобы обсудить конфликт сегодня.



Напомним, на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошел очередной конфликт. Ранен один человек.



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Аида ДЖУМАШОВА

Конфликт на границе. Состояние раненого кыргызстанца тяжелое



Состояние раненного в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе кыргызстанца тяжелое. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.



Уточняется, что мужчину прооперировали, сейчас он находится в реанимационном отделении.



"Состояние раненого тяжелое, у него ранение грудной клетки. Пациент находится на аппарате искуственной вентиляции легких, но он в сознании", - проинформировали в Минздраве.



Напомним, 13 марта в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Граждане Таджикистана пытались помешать строительству дороги Ак-Сай - Тамдык. Пограничники Кыргызстана воспрепятствовали этому. Увидев это, население кыргызского села тоже собралось, и стороны стали забрасывать друг друга камнями. Вечером конфликт удалось локализовать, однако позже он разгорелся вновь.



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Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Конфликт на границе. Комментарий вице-премьера Жениша Разакова



Вице-премьер-министр Жениш Разаков прокомментировал 24.kg конфликт на кыргызско-таджикской границе, в результате которого ранен гражданин Кыргызстана.



По его словам, ситуация остается сложной. "Я выехал на место. Буду проводить переговоры со своими коллегами из Таджикистана, а также с представителями местных властей с обеих сторон. Кто стрелял в нашего гражданина, пока не установлено. Не подтверждается информация о пяти раненых таджикистанцах и захвате заложников жителями анклава Ворух. Участок дороги Ак-Сай - Тамдык, пролегающий к спорной территории, остается закрытым", - сказал Жениш Разаков.



Напомним, что 13 марта в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Граждане Таджикистана пытались помешать строительству дороги Ак-Сай - Тамдык. Пограничники Кыргызстана воспрепятствовали этому. Увидев это, население кыргызского села тоже собралось, и стороны стали забрасывать друг друга камнями. Вечером конфликт удалось локализовать, однако позже он разгорелся вновь.