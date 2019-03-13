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|УзбБудни-1. Гурленский хоким сломал стул об голову фермера
10:07 14.03.2019
ХОКИМ СЛОМАЛ СТУЛ ОБ ГОЛОВУ ФЕРМЕРА
Глава администрации Гурленского района Хорезмской области Алишер Салаев сломал стул о голову 22-летнего Дилшода Дустметова, который пришел на собрание вместо своего отца, сообщает Озодлик.
По свидетельству очевидцев, Алишер Салаев, глава района бросил стул. на котором сидел в голову Дилшода. Тот закрыл лицо руками. Стул так сильно ударился об него, что одна его ножка сломалась.
Районный прокурор и начальник районного отдела милиции, присутствующие на собрании, бесстрастно наблюдали за инцидентом, рассказали участники заседания.