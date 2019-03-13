УзбБудни-2. Гражданина, пожаловавшегося в инете на произвол Ханкинского хокима (отобрал землю), посадили на 15 месяцев

10:12 14.03.2019

ХОРЕЗМИЙЦА ПОСАДИЛИ НА 15 МЕСЯЦЕВ ЗА "НАЕЗД" НА ХОКИМА

Житель Хорезма, обвинивший хокима в незаконной продаже земли, лишен свободы на 15 месяцев, сообщает УзА.



Приговор вынес суд по уголовным делам Ханкинского района Хорезмской области.



По данным УзА, правоохранительные органы изучили видеообращение, в котором мужчина обвиняет хокима района в несправедливости по отношению к нему и его брату, заявляя, что глава администрации незаконно забрал у них землю (15-20 га), после чего продал этот участок за 5 или 10 тысяч долларов.



Изложенные факты признали не соответствующими действительности, заявитель получил срок, информирует УзА.