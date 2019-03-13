 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Елбасы улетел в Аравию... Обнимашки с принцем-шейхом Нахаяном
10:27 14.03.2019

Нурсултан Назарбаев прибыл в ОАЭ
Президент Казахстана поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за теплый прием.

В рамках рабочего визита Глава государства встретился с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за теплый прием и отметил, что Всемирные Специальные Олимпийские игры впервые проходят на Ближнем Востоке в Объединенных Арабских Эмиратах.

- Это важное спортивное событие позволит спортсменам со специальными возможностями продемонстрировать всему миру силу своего духа и волю к победе. В этих соревнованиях примет участие и команда из Казахстана. Руководители Вашей страны традиционно участвуют во всех международных мероприятиях, проводимых Казахстаном. Поэтому для оказания дружественной поддержки я приехал к вам, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия Игр, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что прошедший год был плодотворным для укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

- Наши частые двусторонние встречи и тесные отношения, основанные на братстве и доверии, дают качественный импульс всестороннему развитию во всех направлениях. В прошлом году мы обменялись официальными визитами и пришли к важным соглашениям, реализация которых вызывает глубокое удовлетворение, - сказал Глава государства.
В свою очередь Наследный принц Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Нурсултана Назарбаева за принятие приглашения посетить ОАЭ и особо подчеркнул роль Казахстана в деле установления межконфессионального согласия и диалога в мире.

- В этом году мы торжественно отметили 100-летие со дня рождения основателя нашей страны. Более 25 лет Вы были знакомы с шейхом Заидом бен Султаном Аль Нахаяном. Он очень уважал вас и восхищался вами как руководителем мирового масштаба. Ваш пример вдохновил нас объявить 2019 год ­– Годом толерантности, в рамках которого Эмираты позиционируются в качестве многонационального, межкультурного и межрелигиозного центра. В этой связи в феврале текущего года состоялся исторический визит в ОАЭ Папы Римского Франциска, - сказал Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили актуальные темы международной повестки дня, а также аспекты взаимодействия в сфере туризма, цифровизации, космоса, транспорта, логистики и сельского хозяйства. Также были рассмотрены вопросы расширения использования потенциала Межправительственной комиссии и Делового совета в целях активизации взаимного экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и вывода казахстанских товаров на рынок ОАЭ.

Источник - Zakon.kz
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