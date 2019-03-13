Как у ташкентца Плужникова и сенатора Юлдашева УзбГосударство "конфисковало" картину Рембрандта

10:33 14.03.2019

ЖИТЕЛЬ ТАШКЕНТА "ПОТЕРЯЛ" РИСУНОК РЕМБРАНДТА ЗА $15 МИЛЛИОНОВ



Житель Ташкента Андрей Плужников лишился картины Рембрандта за 15 миллионов евро. Она перешла в руки государства, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.



История началась еще в 2008 году. Плужников решил продать картину, которая досталась ему от отца, собирателя произведений искусств. По семейному преданию, коллекционер купил ее по случаю на блошином рынке за сущие копейки как "картинку", вывезенную из Германии в годы Второй мировой войны.



С продажей вызвался "помочь" депутат парламента Камил Юлдашев. Он даже написал расписку Плужникову, что, дескать, вернет шедевр по первому требованию. А чтобы тот не сомневался, под расписку выдал тому 50 тысяч долларов в качестве залога.



Трагикомедия была в том, что оба на тот момент не знали истинной цены картины. А когда узнали, то хозяин потребовал Рембрандта назад, поняв, что продешевил. А парламентарий стал заявлять, что в глаза не видел эту картину.



Затем всплыла и еще одна скользкая фигура - Рафаэль Фузаилов. Он, якобы, в 2010 году вывез графическую работу великого художника в к себе на родину в Израиль, а в 2018 году зачем-то ввез обратно. А это уже уголовная статья – незаконный вывоз художественной ценности.



Четыре года борьбы Плужникова за свое сокровище кончились тем, что его из потерпевшего сделали свидетелем, не имеющим никакого отношения к рисунку. А Камил Юлдашев, написавший явку с повинной, (до этого успел отсидеть 2,5 года за незаконное владение оружием) превратился в собственника, у которого картину и отобрали по решению Яккасарайского суда города Ташкента.



13 марта Рембрандт был торжественно передан в Министерство культуры Узбекистана. На торгах в Европе она может уйти за $ 150 миллионов.