От ЛГБТ до иностранных агентов. Должны ли Кыр-власти контролировать НПО? - Е.Улитина

10:35 14.03.2019

От ЛГБТ до иностранных агентов. Должны ли власти контролировать НПО?



Екатерина Улитина



Обсуждение в Жогорку Кенеше гей парада, который по мнению некоторых депутатов прошел в Бишкеке 8 марта, привел к обсуждению другой темы – необходимости контролировать НПО.



С инициативой выступил заместитель председателя ГКНБ Орозбек Опумбаев. Отвечая на вопросы депутатов он сказал, что сегодня самая необходимая вещь - это принять закон по НПО, как в России.



- Самая главная проблема –что финансирование идет бесконтрольно. В особенности, на ЛГБТ. Сколько денег поступает? Кому адресуются? Какие проводятся акции? Если мы примем этот закон, у нас будет контроль. Мы узнаем, какая международная организация лоббирует это действие, какие иностранцы будут приезжать сюда, как мы можем противостоять этому, - сказал он.



Отметим, закон об иностранных агентах был вынесен на голосование в ЖК во время работы прошлого созыва. Однако депутаты его отклонили. Теперь же многие вновь задумываются о необходимости вернуться к этой инициативе. Депутат Исхак Масалиев в комментарии VB.KG заявил, что всегда поддерживал этот закон.



- Не надо путать иностранных агентов со шпионами. Никто не собирается за ними следить или в чем-то обвинять. Но насаждение в Кыргызстане нетрадиционной для нас культуры – это недопустимо. По крайней мере мы можем спросить, кто эти люди, откуда берут деньги, и какие мероприятия проводят с теми же представителями ЛГБТ. Ведь им никто не запрещает заниматься любой деятельностью. Пожалуйста, любите друг друга. Запритесь у себя в комнате. Только соседям не мешайте. Что касается организаций, то речь идет лишь о предоставлении отчетности. Если у нас работает 16 тысяч неправительственных организаций, почему мы не можем знать, чем они занимаются? - сказал Исхак Масалиев.



Его коллега Дастан Бекешев считает, что главная проблема закона об иностранных агентах, что даже если он будет принят, его сложно администрировать и исполнять.



- У ГКНБ есть другие важные проблемы: шпионаж, контршпионаж, терроризм, экстремизм. Конечно, в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом они должны контролировать финансовые потоки, но для этого есть Финразведка. Кроме того, закон о легализации доходов дает возможность контролировать неправительственные организации, - сказал Дастан Бекешев.



Напомним, 8 марта в Бишкеке прошел марш за права женщин. Несколько участников пришли на мероприятие с символикой ЛГБТ-движения. Их фотографии быстро распространились в социальных сетях. Некоторые активисты и депутаты заявили, что в Кыргызстане прошел первый гей парад. Это событие обсудили и дали негативную оценку на заседании Жогорку Кенеша.