Что делать, чтобы Кыр-депутаты не "передрались" из-за мандатов на выборах-2020? - О.Гут

10:37 14.03.2019

Что делать, чтобы депутаты не "передрались" из-за мандатов на выборах-2020?



Оксана Гут



По плану, в 2020 году должны состояться выборы нового состава Жогорку Кенеша. За год до их проведения нынешние парламентарии обязаны принять ряд поправок в выборное законодательство, которые, по мнению самого президента Сооронбая Жээнбекова, позволят провести голосование максимально честно и прозрачно.



Поменять некоторые условия так скажем "политической игры" вздумали и сами ее потенциальные участники. Депутаты Жогорку Кенеша – Исхак Масалиев и Жанар Акаев инициировали свои изменения в закон "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР". В частности, они предлагают совершенствовать избирательную систему за счет внедрения электронных машин для голосования (ЭМГ). И сделать это за счет грантов международных организаций.



Поправки, как отмечается в справке-обосновании к ним, разработаны в целях сокращения "человеческих факторов", обеспечения доверия избирателей ко всем этапам избирательной кампании: при организации голосования, подсчете голосов и установления итогов голосования.



Инициаторы, перечисляя преимущества ЭМГ, ссылаются на опыт Бельгии, Великобритании, Дании, Германии, Ирландии, Италии. Где исследования показали, что при электронной системе:



- значительном ускоряется подведения итогов голосования;



- отсутствуют ошибки при подсчете бюллетеней;



- обеспечивается принцип "прозрачности" выборов;



- облегчается труд избирательных комиссий, снижаются риски от ошибок, связанных с усталостью;



- экономится бумага, так как нет необходимости печатать и перепечатывать списки;



- можно использовать многоязычные интерфейсы.



Также это удобно для избирателей с ограниченными физическими возможностями.



Но кроме прочего, эксплуатация ЭМГ поможет избежать казусных моментов в процессе разделения депутатских мандатов внутри политических партий.



Как объясняют сами депутаты, на протяжении последних лет имеется проблема распределения мандатов, которая создает раскол внутри партии.



А с помощью электронной машины для голосования избиратели смогут высказать свое предпочтение, отдав голос за определенного кандидата. Тем самым взяв на себя "тяжелое" бремя по распределению депутатских мандатов между представителями партий.



Проект закона вынесен на общественное обсуждение. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Жогорку Кенеша.