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Волна по всем фронтам: почему корабль мировой торговли идет ко дну, - Дм.Мигунов
10:41 14.03.2019

Волна по всем фронтам: почему корабль мировой торговли идет ко дну
Глобальная экономика обескровлена "тысячами порезов"

Дмитрий Мигунов

В начале марта президент США Дональд Трамп развернул новое направление торговой войны - американская администрация исключила Турцию и Индию из Всеобщей системы преференций для развивающихся стран. Турки возмутились, а индийцы отреагировали с равнодушием. Возможно, конфликт и удастся утрясти, но подобные разрывы неизбежно будут продолжаться - все здание мировой торговли медленно, но верно разрушается. Подробности - в материале "Известий".

Неудобное благоприятствование

Всеобщая система преференций была создана развитыми странами в 1960-е годы для поддержки экономического роста более бедных развивающихся государств. Замысел состоял в том, что часть продукции последних будет импортироваться в развитый мир без пошлин, тем самым помогая "третьему миру" развиваться через экспорт в богатые страны. Во многом на этом поднялись после Второй мировой войны Япония и ФРГ, а чуть позже - Южная Корея.

Правовую основу создало дополнительное соглашение, заключенное в 1979 году в рамках ГАТТ (предшественника ВТО). Но еще раньше США предоставили режим торгового благоприятствования десяткам стран, включая Бразилию, Индию, Турцию, Малайзию и Индонезию.

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В общей сложности США на условиях ВСП импортируют товаров и услуг на $19 млрд в год. Более четверти от этой суммы приходится на Индию ($5,6 млрд). Именно ее Управление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера подвергло наиболее жесткой критике. Американские чиновники считают, что Индия систематически нарушает правила свободной торговли, устанавливая слишком высокие ввозные пошлины. Что касается Турции, то она, по мнению управления, попросту уже не является развивающейся страной, а значит, о льготах не может быть и речи - пусть торгует на общих основаниях.

Реакция заинтересованных сторон была смешанной. Представители Индии сказали, что каким-то образом отвечать на действия Вашингтона не собираются: овчинка выделки не стоит. Хотя объем торговли, подпадающий под действие системы преференций, велик, но реальный выигрыш от льгот не превышает $200 млн. Турция в свою очередь в лице министра торговли Рухсар Пекджан выразила "сожаление" по поводу сложившейся ситуации.

У обеих стран, равно как и у конгресса США, есть еще время, чтобы заявить несогласие - решение будет реализовано не мгновенно. Но, судя по всему, особых возражений не будет, поскольку ссориться с Америкой из-за сравнительно небольших сумм ни Дели, ни Анкара желанием не горят.

Новый протекционизм

Само по себе событие было бы не заслуживающей серьезного разговора мелочью, если бы оно не ложилось идеально в тренд "нового протекционизма", активно продвигаемого нынешней американской администрацией, в первую очередь советником Трампа Питером Наварро.

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Соответствующий курс был взят ровно в первый день президентства Трампа, когда хозяин Белого дома подписал указ о выходе Америки из Транстихоокеанского партнерства, соглашения о свободной торговле между 12 государствами бассейна Тихого океана, не включавшего Китай. Соглашение подвергалось жесткой критике в ходе предвыборной кампании 2016 года; таким образом, новый президент выполнил свое обещание электорату. Многие экономисты рассчитывали, что этим дело и закончится, но они ошибались.

Следом администрация объявила войну Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Трамп в течение первой половины своего срока неоднократно угрожал покинуть организацию (кроме США в нее входят Канада и Мексика), если соседи не примут меры по обеспечению равной выгоды всех участников (американцы подразумевали, что прежние условия были выстроены против них). Конфликт затянулся на год с лишним, в итоге же 30 ноября 2018 года три страны подписали новую версию договора, где Канада и Мексика пошли на ряд существенных уступок.

Главной же проблемой для всей мировой торговли остается противостояние между Китаем и США, развернувшееся в прошлом году. В сентябре администрация Трампа ввела пошлины на импорт в США китайских товаров на общую сумму в $250 млрд. Китайцы ответили установкой тарифов на американскую продукцию стоимостью в $110 млрд. В декабре стороны договорились о "перемирии", которое было продлено с 1 марта. С тех пор идут тяжелые переговоры, успех которых отнюдь не предопределен. Ясно лишь, что о возвращении к статус-кво не может быть и речи.

Глобальная деглобализация

Легче всего свалить растущий ком проблем в мировой торговле на эксцентричного президента США или популистское движение, набирающее силу в Европе, да и на других континентах. В реальности проблемы глобализации начались задолго до избрания Трампа и не исчезнут после его ухода. Политические наследники нынешних деятелей будут делать ровно то же самое, быть может, менее громко и картинно.

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По мнению голландского экономиста Питера ван Бергейка, происходящие сейчас процессы деглобализации не вызваны появлением на политической арене Трампа и других популистов, это не более чем симптом. Он сравнивает нынешнюю ситуацию с 1930-ми годами. Как и 80 лет назад, сигналом к свертыванию, резкому замедлению роста мировой торговли послужил глобальный экономический кризис.

Статистика показывает справедливость такого подхода. В конце XX века рост мировой торговли был тесно связан с общим экономическим ростом. В период 1986–2000 годов увеличение ВВП на 1% означало увеличение объемов международной торговли на 2,2%. В следующие 13 лет этот показатель упал до 1,3%. В 2000-е годы тем не менее сама торговля увеличивалась на 7–8% в год в среднем, в 2010-е возникла "новая норма" - 3–4%.

Еще сильнее впечатляют данные судостроения. Заказы на постройку новых контейнеровозов до кризиса 2008 года превышали 1,3 тыс. единиц в год. В 2011 году это число упало до 500 судов, а сейчас едва достигает 200 судов. Тоннаж уменьшился соответственно. Так как морские перевозки составляют львиную долю всех международных (свыше 50%), нет никаких шансов, что рост объемов в других видах транспорта (в частности, по железнодорожным направлениям Китай–Европа) может компенсировать этот спад.

Надо сказать, что более чем существенное снижение в объемах торговли происходит на фоне восстановления мировой экономики, отмеченного в последние 2–3 года. Темпы роста уже нормальные: они лишь немногим уступают показателям середины "нулевых". Однако нынешний расцвет в экономике маскирует реальные проблемы мировой торговли, которые вскроются в случае нового кризиса.

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А он уже не за горами: в конце прошлого года главный экономист ВТО Роберт Коопман заявил, что глобальной торговле грозит "смерть от тысячи порезов", имея в виду накопление экономических трудностей по всему земному шару, на что накладываются торговые войны и прочие субъективные факторы.

Питер ван Бергейк отмечает принципиальную разницу между "антиглобалистами" 1930-х годов и нынешними: в те времена главными сторонниками протекционизма были авторитарные режимы. Сейчас экономический национализм наиболее активен в демократических государствах. И если популисты успешно ставят барьеры свободной торговли во времена относительного экономического благополучия, можно представить себе, что начнется, когда ударит очередной кризис.

Поэтому либо сторонники глобализации смогут быстро найти рецепт подъема уровня жизни и восстановления среднего класса как в развитых, так и в развивающихся государствах, либо международная торговля и кооперация будут отброшены на 80 лет в прошлое.

Источник - Известия
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