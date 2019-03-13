Может ли Россия помочь Киргизии и Таджикистану остановить кровопролитие? - "Взгляд"

16:19 14.03.2019

Киргизы и таджики до сих пор не могут поделить территории, которые достались им со времен СССР



Киргизии и Таджикистану не удается взять под контроль конфликт, который разгорелся между местными жителями на спорном участке границы. В Душанбе говорят, что киргизы нарушили договоренности в строительстве объездной автодороги Аксай – Тамдык. В ходе массовых столкновений дошло до стрельбы и кровопролития. Стоит ли России вмешаться в происходящее?



В четверг вице-премьер Киргизии Жениш Разаков выехал на юг республики для урегулирования конфликта на границе с Таджикистаном. Накануне там произошли массовые столкновения между жителями киргизского села Аксай и таджикского поселка Мехнатабад. Поводом послужило строительство в этом районе киргизами объездной автодороги Аксай – Тамдык. С обеих сторон в драке участвовало около 200 человек, которые забрасывали друг друга камнями.



Для сдерживания толпы киргизские и таджикские пограничники вынуждены были делать предупредительные выстрелы в воздух. Один житель Киргизии получил ранение и был госпитализирован в ближайшую больницу, на киргизской стороне был сожжен частный дом.



Один из участков, где должна пройти дорога, каждая из сторон считает своим. Так, в Душанбе указывают, что даже на карте 1959 года, которую Бишкек предъявляет в качестве аргумента на переговорах по демаркации и делимитации границы, этот участок отмечен как таджикская территория.



В четверг пограничники Таджикистана обвинили киргизскую сторону в создании конфликта. Как сообщило издание "Авеста" со ссылкой на главное управление пограничных войск Таджикистана, строительство автодороги началось вопреки двусторонним договоренностям. Пограничники добавили, что силовые структуры Киргизии закрыли автодорогу Исфара – Ворух, перекрыли движение транспорта и "взяли в заложники две автомашины марки "Газель" с 30 пассажирами". Более того, на территории кишлака Ходжаи Аъло гражданин Киргизии выстрелил из охотничьего ружья в 43-летнего местного жителя Хусейна Хакимова. В результате ранения мужчина скончался.



Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин также указывает на то, что пограничные инциденты происходят в регионе с завидной частотой – "в среднем раз в квартал". "Это проблема анклавов, чересполосиц, неурегулированных границ, которые толкуются местными властями и местными жителями как бог на душу положит. Так сложилось исторически. По большому счету, в данном конкретном инциденте нет ничего необычного, и пока что он развивается по стандартному сценарию", – сказал Грозин газете ВЗГЛЯД, напомнив, что три года назад таджикские пограничники использовали миномет "против своих киргизских коллег".



В то же время именно в Баткенской области наблюдается серьезный отток населения и в трудовую миграцию, и внутренние переезды, "киргизская территория постепенно обезлюдела". "И об этом говорят киргизские депутаты в парламенте. Так, кто-нибудь вылезает на трибуну и выражает озабоченность по поводу таджикской ползучей экспансии", – подчеркнул политолог.



Как пояснил газете ВЗГЛЯД информированный источник, хорошо знакомый с ситуацией на месте, таджикский эксклав Ворух, где произошел конфликт, – это болевая точка на карте Средней Азии. Это один из двух эксклавов Таджикистана на границе Баткенской области Киргизии. В целом проблемных участков гораздо больше. Обе страны решают вопрос демаркации и делимитации границы последние двадцать лет. Процесс идет медленно. К началу 2015 года удалось описать более 500 километров из 971.

"Еще в советские времена при многочисленных переносах границ между республиками на территории Баткенской области оказалось несколько замкнутых островков, принадлежащих соседним республикам. В Ворухе проживает около 30 тыс. человек. Чтобы выбраться в большой Таджикистан, им нужно пересечь территорию Киргизии, где находится участок шоссе", – пояснил собеседник.



По словам источника, в данном районе между таджикскими и киргизскими аулами пространства настолько тесные, что постоянно возникают трения, чему способствует активное строительство киргизами дорог. Таджики считают, что дороги задевают их территории, например, кладбища, поля. "Постоянно возникают столкновения с драками, иногда с сожжением машин. Доходит и до вмешательства пограничников, но стрельба там уже давно не звучала", – говорит собеседник.



Андрей Грозин в свою очередь напомнил, то "последнее заседание таджико-киргизской комиссии по пограничным вопросам окончилось ничем". То, что Киргизия прокладывает дорогу по спорным территориям, указывает на "неэффективность и разбалансированность руководства в административном и кадровом смысле". "Строят как бог на душу положит. Собственно, предыдущее крупное столкновение связано было с тем, что через речку на спорном участке одна из сторон бросила контейнер, для того чтобы дети могли переходить внутри него в школу на другую сторону. Другая сторона восприняла это как посягательство на территориальную целостность, начались споры вокруг контейнера, люди взялись за камни", – рассказал Грозин.



Нужно учитывать и тот факт, что таджикское село находится выше по течению реки Исфара, поэтому у "таджиков есть возможность регулировать ток реки в ущерб ниже расположенным киргизским селам", рассказал информированный источник. Если конфликт не урегулировать, то он чреват для Киргизии серьезными экологическими последствиями. "В этой местности без полива не растет ничего. Местные красоты напоминают картинки из Афганистана – мертвые горы и заселенные людьми зеленые долины. Если перекрыть воду, то тем, кто находится ниже по течению, будет худо. Именно в этом месте сошлись несколько факторов: густота населения, дороги и река, что и порождает трения", – пояснил он.



Конфликт обсудили главы внешнеполитических ведомств двух стран. Министры заявили о "необходимости снятия напряжения" и стремлении "укреплять добрососедские отношения двух братских народов". В пресс-службе киргизского правительства сообщили, что "Разаков на месте будет координировать действия местных органов власти и правоохранительных органов, которые работают над урегулированием ситуации". "Переговоры с таджикской стороной об урегулировании конфликта продолжаются, обе стороны принимают все необходимые меры для нормализации ситуации", – заверили в правительстве Киргизии.



Бывший глава МВД и премьер-министр Киргизии Феликс Кулов уверен, что проблемы вокруг строительства дороги будут урегулированы и в итоге обе стороны "придут к разумному решению". "Эта дорога выгодна для всех. Чем больше транспортных коммуникаций, тем легче торговать, перевозить грузы. Рано или поздно вопрос строительства дороги разрешится положительно. Возможно, здесь была недоработка со стороны наших госструктур. Надо было провести разъяснительную работу с населением, использовать методы народной дипломатии", – пояснил Кулов газете ВЗГЛЯД.



При этом собеседник убежден, что усиления противоречий не произойдет и власти уже взяли ситуацию под контроль. "Подобные конфликты не могут иметь масштабного распространения и какой-то эскалации. Да, сейчас там есть определенное обострение, но оно должно мирно разрешиться, несмотря на то, что там подожгли у кого-то дом", – надеется экс-премьер.



Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов напомнил газете ВЗГЛЯД, что в странах постсоветского пространства остается много спорных вопросов – и пограничных, и межконфессиональных. Однако он выразил уверенность, что Бишкеку и Душанбе хватит опыта и понимания опасности подобного рода конфликтов, чтобы урегулировать спор и не дать ему разрастись.



Тем не менее, согласно последним данным, накал ситуации на границе пока и не думал снижаться. Жители Киргизии продолжают блокировать соединяющую две республики автодорогу со своей стороны, а граждане Таджикистана – со своей.



По мнению Андрея Грозина,



вся Киргизия сейчас живет надеждами на предстоящий в конце марта визит Владимира Путина. "Все, что происходит в стране, связывают с ожиданием от этого визита, от которого официальная новая власть ждет очень многого.... Ожидается, что Путин всех рассудит",



– полагает Грозин.



При этом киргизы могут решить, что в Таджикистане намеренно решили пойти на обострение конфликта в связи с предстоящим визитом Путина в Бишкек, считает эксперт. И теперь, по его словам, Киргизия может обвинить соседей в том, "что они пытаются создать негативный фон внутри республики".



Олег Морозов отметил, что Россия не может оставаться безразличной к подобным событиям на территории постсоветского пространства. "Тем более в последнее время наши отношения с Киргизией выровнялись и имеют позитивный тренд. Но надо понимать, что это суверенные страны, которые должны использовать политические средства", – подытожил сенатор.



Текст: Андрей Резчиков,

Александр Колпаков