Жээнбеков и Рахмон договорились лично растащить свои добрососедские народы

16:59 14.03.2019

Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили сложившуюся ситуацию на границе

Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг.



В ходе разговора главы двух государств обсудили сложившуюся ситуацию на кыргызско-таджикской границе.



Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон отметили необходимость создания совместной комиссии для объективного расследования и недопущения подобных ситуаций в будущем, а также активизации переговоров по завершению процесса делимитации государственной границы.



Президенты Кыргызстана и Таджикистана были едины во мнении, что народы двух стран, имеющие вековые добрососедские отношения, должны жить только в мире и дружбе.