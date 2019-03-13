Рахмон, включи рубильник! В Таджикистане тотальное отключение света объясняют ремонтными работами

17:01 14.03.2019

В Таджикистане тотальное отключение света энергетики объясняют ремонтными работами



В большинстве регионов республики электричество подается в основном только днем, в ночное время, примерно, с 24.00 до 6 утра свет отключается, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.

На регулярные отключения электроэнергии жалуются жители близлежащих к столице районов, а также некоторых районов, расположенных на севере республики.

В "Барки точик" связывают эти отключения с проведением ремонтно-профилактических работ на линиях электропередачи и подстанциях после загруженности инфраструктуры в зимнее время года. По их данным, эти работы будут завершены в ближайшие дни.

В энергосетях же перерывы в подаче электричества объясняют нехваткой воды в Нурекском водохранилище.

"Воды в водохранилище осталось немного, поэтому вынуждены экономить", - сказали АП в одном из подразделений госэнергохолдинга.

На начало марта этого года уровень воды в Нурекском резервуаре находился на отметке 865 метров. До так называемой "мертвой отметки" (857 метров над уровнем моря), после достижения которой эксплуатация водохранилища запрещается по техническим параметрам, еще в начале текущего месяца оставалось 8 метров. В прошлом году на этот период уровень подлежащей эксплуатации воды резервуара составлял более 16 метров.

На нехватку электроэнергии также повлияла приостановка работы сданного в ноябре прошлого года в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС.

В энергетических ведомствах говорят, что данное решение принято в целях проведения профилактических работ для выяснения исправности деталей гидроагрегата.

Напомним, что и в Душанбе периодически в разных районах отключают свет с 9 часов до 16.00 в целях профилактики.