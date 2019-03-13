 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.03.2019
22:06  Жээнбеков улетел в турне по Европам
21:56  Порошенко остался без Божка. У Украины будет новый главный разведчик
21:50  Британские парламентарии проголосовали за отсрочку "Брексита" до 30/06
21:26  Саудиты "по ошибке" бомбанули своих союзников в Йемене
21:19  33 года тюрьмы и 148 ударов плетью: за что приговорили иранского адвоката Насрин Сотуде
21:16  РосМинистерства переселяют в одну башню "Москва-сити". "Боинг", лети!
21:04  К.Эрнст снял с рос-эфира фильм про педофила Майкла Джексона... С чего бы?
17:35  Почему КГБ не смог предотвратить распад СССР
17:33  Казахстанские проблемные ценности - власть, богатство и родство (часть 1)
17:26  В Киеве убит сотрудник администрации Порошенко - Бухтатый
17:15  Конфликт на кыр-тадж-границе. Дорога по-прежнему закрыта, народ мечет камни
17:01  Рахмон, включи рубильник! В Таджикистане тотальное отключение света объясняют ремонтными работами
16:59  Жээнбеков и Рахмон договорились лично растащить свои добрососедские народы
16:19  Может ли Россия помочь Киргизии и Таджикистану остановить кровопролитие? - "Взгляд"
15:32  "Лохотрон" от Столтенберга, - Р.Устраханов
10:41  Волна по всем фронтам: почему корабль мировой торговли идет ко дну, - Дм.Мигунов
10:40  Родительские права: французских детей избавили от "отца" и "матери"
10:37  Что делать, чтобы Кыр-депутаты не "передрались" из-за мандатов на выборах-2020? - О.Гут
10:35  От ЛГБТ до иностранных агентов. Должны ли Кыр-власти контролировать НПО? - Е.Улитина
10:33  Как у ташкентца Плужникова и сенатора Юлдашева УзбГосударство "конфисковало" картину Рембрандта
10:32  Сенатор Ким просит вернуть каз-полицаям "волшебные палочки"
10:27  Елбасы улетел в Аравию... Обнимашки с принцем-шейхом Нахаяном
10:15  Скончался УзбСенатор и экс-вице-премьер, атворитетнейший аксакал Мираброр Усманов
10:12  УзбБудни-2. Гражданина, пожаловавшегося в инете на произвол Ханкинского хокима (отобрал землю), посадили на 15 месяцев
10:07  УзбБудни-1. Гурленский хоким сломал стул об голову фермера
09:30  "Люди боятся...". Среди кыргызов на границе с Таджикистаном началась паника
09:19  Система "Тундук"... Премьер Киргизии Абылгазиев озвучил планы на жизнь
09:04  Индо-пакистанский конфликт и интересы России, - П.Искендеров
09:03  Новая Большая игра: почему США хотят дестабилизировать китайский Синьцзян, - В.Прохватилов
08:59  Предвыборный Укр-расклад на троих, - Олег Царев
08:56  Удар по рос-либералам. За что прищемили орешки министру Орешкину, - А.Фефелов
08:48  Бюрократии станет меньше? РосМВД готово порадовать соотечественников, - "НГ"
08:36  Алжир. Арабская весна 2.0. Переживет ли страна отставку Бутефлики, - С.Строкань
08:27  Мигрантополучатели. Сформированы структуры, которые займутся привлечением в РФ новых граждан
08:23  Как демократично загнобить 30% меньшинство. Эстонский опыт, - А.Выползов
06:24  "Многие ездят за границу, чтобы попить чай в посольстве", - кыр-президент Жээнбеков догадался...
01:34  Гомосеки не дают спокойно спать "настоящему джигиту" кыр-депутату Тазабеку Икрамову
01:13  Правила глобального нефтяного рынка может изменить американский Конгресс, - О.Соловьева
01:05  Таджикам ограничат выход в Интернет. Перед выборами операторов связи обложили большим налогом, - В.Панфилова
01:03  В Пакистане может сработать "теория сумасшедшего". Исламабад готов к первому ядерному удару, - "НГ"
00:46  Плоды исламизации Казахстана: гора родила мышь? Ч. 2, - Н.Нуртазина
Среда, 13.03.2019
20:14  Эпидемия кори в Казахстане - результат работы военно-биологической лаборатории США, - А.Курманов
19:24  Пиарщику Трампа Манафорту беспристрастный амер-суд "довесил" еще 3,5 года тюрьмы
19:23  "Жесткий брексит": что будет делать Британия без соглашения с ЕС
19:02  На кыргызско-таджикской границе опять конфликт. Аксайцы перекрывают дороги
16:40  Цена безопасности: сколько стоит союз с США, - И.Крамник
16:39  США тяжело прощаются с Афганистаном, - С.Тарасов
16:35  Готов ли Капитализм отказаться от бесконечного накопления капитала? - А.Айвазов
16:34  Повышение зарплат, пенсий и стипендий в Таджикистане в этом году не ожидается
16:32  В Узбекистане разрешили искусственное оплодотворение женщин. В Таджикистане ЭКО разрешено законом
16:26  Муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев торжественно открыл ресторан Black Star Burger российского рэпера Тимати
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Конфликт на кыр-тадж-границе. Дорога по-прежнему закрыта, народ мечет камни
17:15 14.03.2019

Все силовые структуры контролируют ситуацию на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщили в Государственной пограничной службе.

По ее данным, ситуация на границе остается стабильной. Новых стычек между жителями не зафиксировано. Сейчас проводятся погранпредставительские и другие встречи, проводятся встречи и с жителями сел Кок-Таш и Ак-Сай.

"Дорога Ак-Сай - Тамдык по-прежнему закрыта. Граждане с обеих сторон остаются у границы. С кыргызской стороны их около 100, с таджикской стороны - более 100 человек. Скопление людей наблюдается в районе сел Кок-Таш, Ак-Сай и Ортобоз. Люди со вчерашнего дня не расходились. Время от времени число людей то увеличивается, то уменьшается. Местные органы власти проводят на своем уровне встречи, чтобы открыть дорогу", - заключили в ГПС.

Напомним, что 13 марта в селе Ак-Сай Баткенской области на кыргызско-таджикском участке границы произошел конфликт. По предварительным данным, граждане Таджикистана хотели помешать строительству дороги Ак-Сай - Тамдык. Пограничники Кыргызстана воспрепятствовали этому. Люди начали бросать друг в друга камнями. Вечером пограничники локализовали конфликт, однако через некоторое время ситуация вновь накалилась.

14 марта 2019, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552572900
Новости Казахстана
- Мажилис взял в работу проект правительственных поправок в республиканский бюджет на 2019-2021 годы
- Премьер-Министр РК А. Мамин: необходимо активизировать экономическое взаимодействие тюркоязычных государств
- Н.Нигматулин принял Генерального секретаря Тюркского совета Б.Амреева
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-феврале 2019г. составил 103,6%
- "Ак жол" требует разобраться с волокитой в инвестиционной политике
- Кадровые перестановки
- Встреча с населением и личный прием граждан: правительственная рабочая группа посетила Западно-Казахстанскую область
- Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил в Сенат Парламента РК обращение о проблемных аспектах реализации права на гражданство и документирование
- "Ак жола" просит правительство срочно погасить задолженность по субсидиям в животноводстве
- Казахстан не позволит иностранцам забрать деньги из Нацфонда - глава Минюста
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  