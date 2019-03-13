Конфликт на кыр-тадж-границе. Дорога по-прежнему закрыта, народ мечет камни

17:15 14.03.2019

Все силовые структуры контролируют ситуацию на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщили в Государственной пограничной службе.



По ее данным, ситуация на границе остается стабильной. Новых стычек между жителями не зафиксировано. Сейчас проводятся погранпредставительские и другие встречи, проводятся встречи и с жителями сел Кок-Таш и Ак-Сай.



"Дорога Ак-Сай - Тамдык по-прежнему закрыта. Граждане с обеих сторон остаются у границы. С кыргызской стороны их около 100, с таджикской стороны - более 100 человек. Скопление людей наблюдается в районе сел Кок-Таш, Ак-Сай и Ортобоз. Люди со вчерашнего дня не расходились. Время от времени число людей то увеличивается, то уменьшается. Местные органы власти проводят на своем уровне встречи, чтобы открыть дорогу", - заключили в ГПС.



Напомним, что 13 марта в селе Ак-Сай Баткенской области на кыргызско-таджикском участке границы произошел конфликт. По предварительным данным, граждане Таджикистана хотели помешать строительству дороги Ак-Сай - Тамдык. Пограничники Кыргызстана воспрепятствовали этому. Люди начали бросать друг в друга камнями. Вечером пограничники локализовали конфликт, однако через некоторое время ситуация вновь накалилась.



14 марта 2019, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА