В Киеве убит сотрудник администрации Порошенко - Бухтатый

17:26 14.03.2019

В Киеве убили сотрудника администрации Порошенко



Ранним утром 14 марта случайные прохожие обнаружили на ул. Багговутовской возле недостроенной церкви (Шевченковский район Киева) труп мужчины с признаками насильственной смерти.



По данным украинских СМИ, погибший - Александр Бухтатый, 1973 года рождения. Он работал главным консультантом департамента информационной политики Администрации президента Украины.



На месте обнаружения тела сотрудника администрации Порошенко работают правоохранители, начато расследование.





