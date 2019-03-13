Казахстанские проблемные ценности - власть, богатство и родство (часть 1)

17:33 14.03.2019 Елена Брицкая



Большинство казахстанцев в душе диктаторы и жаждут доминирования, уверен социолог Есет Есенгараев. Ценности и установки общества должна менять интеллектуальная элита, а не государство. Но пока мы смотрим в прошлое.



Ценность – это то, что значимо для людей и благодаря чему у них появляется приверженность чему-либо. При этом следует различать ценности декларируемые и ценности, реально влияющие на наше поведение. Если спросить у казахстанцев, каковы их ценности, большинство ответят: духовность, вера, труд, образование.



Но в реальности их жизнь определяют другие вещи. И несмотря на то что каждый считает себя уникальной личностью, большинство являются приверженцами господствующих в обществе ценностей.



Ценность первая - власть



- На ваш взгляд, какая ценность в нашем обществе сейчас находится на первом месте?



- Мы являемся обществом иерархическим, или властоцентричным, как и большинство обществ в мире. И это не результат политики какой-то отдельной группы, так сложилось исторически. А во властоцентричном обществе большинство оказывается привержено такой ценности как власть. При этом люди это не декларируют, но в системе ценностей общества она фактически вне конкуренции.



Власть ценится не только в виде должности, что для казахстанцев очень значимо, но и как массовое проявление желания доминировать. В душе большинство наших людей диктаторы. И если не получается доминировать с помощью административной или политической должности, стремятся доминировать в семье, в кругу друзей, на работе.



Есет Есенгараев, социолог. Фото: old.kursyfprk.kz



Мы видим, что владельца бизнеса больше волнует желание доминировать, чем проблемы повышения его эффективности. Но при опросе мало кто ответит, что я люблю власть и люблю доминировать.



- В каких еще странах власть на первом месте?



- Власть является особо почитаемой ценностью почти во всех обществах, которые не стали современными.



Современное общество - это полицентричная система, поэтому власть там теряет свое монопольное положение



И как следствие, в современных обществах большинство не жаждет власти. Люди утверждаются в жизни и находят признание окружающих через профессию, свои знания и умения. Но не в виде традиционного стремления к должности или другой позиции, на основе которых можно диктовать другим правила поведения.



За ценностями - в прошлое



Однако если общество так устроено, что власть имеет большое значение, большинство явно или не явно, но тяготеют к этому идеалу доминирования. А получив такую возможность, находят в этом огромное удовлетворение. Такая страсть имеет очень плохие последствия для общества, его развития, потому что таланты многих остаются нераскрытыми. Ведь не все могут и не все должны быть начальниками.



А так как ценность власти побеждает другие, многие наши молодые люди мечтают занять доминирующее положение в обществе через высокую должность, но не стремятся стать профессионалом своего дела и проявить свои таланты и способности.



Это очень хорошо видно, когда наши люди думают о карьере.



Под карьерой они понимают только повышение в должности. А это искаженное понимание



Ведь кроме должностного роста, может быть карьера врача, инженера, ученого.



Преимущество развитых стран именно в том, что там можно быть профессионалом национального и мирового масштаба, не занимая высокой должности. И окружающие считают, что это прекрасная карьера. Но у нас, если человек не занимает высокую должность, считается, что он не смог сделать карьеру, его жизнь не удалась и он вовсе не успешный человек.



- В ближайшее время такие взгляды могут измениться?



- Вряд ли. Потому что не меняются наши представления, влияющие на общественные ценности. И те группы, которые должны их формировать – интеллектуальные группы, "смысловики" - работают неэффективно. За последние 20-30 лет не появилось ни одного романа, ни одного философского трактата, который повлиял бы на сознание и ценности казахстанцев.



- А почему?



- История сложилась так, что советские группы, которые формировали смыслы и ценности, выдохлись, а несоветские еще не сформировались



- Сколько нужно лет, чтобы они сформировались?



- Здесь никто гарантий не дает. Может быть природа решила взять небольшой тайм-аут (смеется).



- В Казахстане?



- Не только в Казахстане. В большинстве постсоветских стран существует проблема с производством современных смыслов и ценностей. Например, в России тоже застряли. Там сегодня больше тяготеют к советскому и досоветскому прошлому. Мы также пытаемся недостаток новых идей и ценностей компенсировать повышенным вниманием к прошлому. И при отсутствии способности создавать новые смыслы и ценности такая приверженность к прошлому неизбежна – природа не терпит пустоты



Задачи интеллектуальной элиты



- Поэтому сейчас происходит возврат к традициям и обычаям?



- Да, и это нормальное стремление. Но должна выдерживаться пропорция между прошлым, настоящим и будущим. А мы являемся странами, которые не имеют возможности производить современные смыслы и поэтому сильно привержены традиционным.



- Будет ли этот разворот к прошлому еще больше тормозить появление новых смыслов?



- Да, так мы оказываемся в порочном кругу. И в нем сейчас большинство стран мира. Только около 30 (западные страны, Япония, Сингапур, Южная Корея, Тайвань) смогли каким-то образом большими усилиями в течение длительного времени выйти из этого состояния и сформировать новую ценностную систему. Причем не отвергая полностью свои традиции, а опираясь на них.



- Ее целенаправленно формировало государство?



- Государство, конечно, играло определенную роль, но не главную. Оно вообще не должно формировать ценности. Оно только может способствовать их продвижению. А когда государство берется за их формирование, это будет иметь краткосрочный эффект, как при Советском Союзе.



Язык государства, на основе которого формируются и распространяются ценности, это канцелярит. А на таком языке трудно обеспечить долговременную приверженность ценностям. Поэтому процесс их выработки должно осуществлять само общество, его интеллектуальная элита. И чиновники не могут их заменить.



- Будет ли Казахстан превращаться в патриархальное государство?



- Я не думаю, что есть такая однозначная предопределенность. Но, к сожалению, есть предпосылки, что мы больше будем во власти традиций, нежели инноваций



И в этом будут виноваты не столько явные ретрограды, сколько все общество и его интеллектуальная элита. А пока общество в деле утверждения модернизационных ценностей и практик остается очень пассивным.



Кстати, на этом фоне власти выдвигают очень много модернизационных инициатив. Но общество и его интеллектуальные группы, если им не нравятся проекты, не в состоянии их поддержать или аргументированно опровергнуть.



Недовольные модернизационными инициативами власти предлагают лозунги, а не конкретизированную альтернативу. Но лозунги в виде альтернативы не годятся.



Ценность вторая - богатство



- Какая ценность на втором месте?



- Богатство. Конечно, большинство не мечтают сказочно разбогатеть, они просто хотят обладать престижными вещами и быть обеспеченными. Но и в этом редко признаются при опросах.



Однако для наших людей первичное значение наряду с властью имеют именно материальные ценности



Дело опять-таки не в декларациях, а в поступках: что люди покупают, к чему стремятся. Люди мечтают иметь хороший дом, машину, модно одеваться, ездить заграницу на отдых. И в этом нет ничего плохого. Вопрос в соотношении идеального и материального в жизни человека и общества. У нас явный перекос в сторону материального.



При этом люди не всегда отдают отчет, что богатство достигается и особенно удерживается тяжелым трудом



Нужно потратить много времени и сил, к чему большинство не расположено. Кроме того, особенность нашего общества в том, что даже обеспеченные люди, не обладающие властью, чувствуют себя неудовлетворенными. Это следствие того, что ценность власти превосходит ценность богатства.



И ключевой фигурой в нашем обществе благодаря соотношению этих ценностей является человек, обладающий властью, а не богатством.



Негативные последствия потребления



- Можно ли назвать сейчас казахстанское общество обществом потребления?



- Конечно, нас затронуло влияние ценностей потребительского общества. Сегодня большинство казахстанцев являются людьми с потребительскими установками. И чаще всего их потребительские желания ограничивает только размер кошелька, а не какие-то духовные ценности.



Также следует отметить, что мы столкнулись с влиянием потребительского общества, сохранив многие традиционные установки. В частности, акцент на чрезмерную демонстрацию, характерную для традиционного общества. Даже если для этого приходится брать кредит, несовместимый с зарплатой. И это следствие того, что мы не получили выучки самоограничения, поэтому практика потребления приводит ко многим негативным последствиям



Кроме того, у нас есть большой перекос в сторону материальных ценностей. А в потреблении интеллектуальных наши люди явно тяготеют к аскетизму или потребляют интеллектуальный фастфуд, а не сложные продукты, требующих от потребителя больших усилий.



И если мы проанализируем структуру потребления казахстанского общества, лишимся многих иллюзий по поводу модернизационных возможностей нашего обществ и нашего самомнения.



Ведь все знают, что если постоянно есть вредную пищу, со здоровьем будут проблемы. Но почему-то мы надеемся, что забивая свои головы интеллектуальным мусором или держа ум на голодном пайке, будем креативными и инновационными.



А если мы пока особо не блещем такими способностями, по мнению большинства, в этом виновен не наш образ жизни, а конечно злые силы, которые мешают нам развиваться.



Ценность третья - родство



На третье место я бы поставил такую ценность как родство. Это довольно почитаемая, но одновременно и очень проблемная ценность, которая во многом действует по инерции. Влияние сценариев и ролей родства расписаны и действуют веками, поэтому эффективно влияют на нашу самоидентификацию.



Однако с проникновением в нашу жизнь современных тенденций и появлением возможностей индивидуального выражения, особенно среди молодежи, мы не можем сказать, что семья остается такой же значимой ценностью, как раньше



Поэтому треть браков в стране распадается уже в первые несколько лет. Старшее и среднее поколения уже не могут передать эстафету семейных ценностей, потому что у них тоже не все благополучно. Сегодня мы привержены ценности родства, потому что эта модель хорошо разработана и влияет на нас с детства. И когда мы строим свою жизненную стратегию, очень часто делаем это с учетом родственных связей.



Индивидуализированная версия и не семейная стратегия встречаются довольно редко. Поэтому в нашей картине мира и самоидентификации ценность родства занимает значимое место. Но сказать, что казахстанцы стойкие приверженцы семейных ценностей, мы не можем. С этим у нас не все благополучно



Неразвитость культуры позитивного одиночества



На 4 место я бы поставил ценность дружбы. Мы любим дружить. Но как и любое общественное явление, дружба не является однозначным феноменом, построенном лишь на альтруизме. Это больше обмен явными или неявными услугами. Например, "я забочусь о друге, он заботится обо мне".



Также за дружбой часто стоит невозможность быть одиноким, так как у нас неразвита культура позитивного одиночества, индивидуализма.



Наши люди любят дружить, потому что им трудно и даже невозможно жить в одиночестве



Но ведь иногда человек нуждается остаться наедине с собой. И вовсе не потому что он изгой или впал в депрессию. Нет, он должен брать тайм-аут, чтобы набраться сил, заняться самоанализом, совершенствоваться профессионально и так далее.



В целом можно сказать, что дружба у нас часто результат того, что люди не умеют быть индивидуалистами и психологически выдерживать одиночество. Поэтому они ищут общения и нуждаются в дружбе.



На 5 месте – здоровье, ценность которого в последнее время повысилась. Наши люди стали меньше пить и есть, стали следить за здоровьем и ходить в фитнес-клубы. "Пофигизма" по отношению к здоровью, который был характерен 20-30 лет назад, стало меньше. Но вместе с тем казахстанцы уделяют мало внимания психологическому здоровью - например, формированию позитивного мышления



Термин "здоровье" они воспринимают только в физическом плане. Но более сложное современное понимание подразумевает также развитие самоанализа, способности управлять процессом мышления и его влиянием на жизнь.



- А в России как выглядит первая пятерка ценностей?



- Я считаю, примерно также. Интеллектуальные сообщества Москвы и Санкт-Петербурга отличаются, но не определяют базовые ориентации большинства россиян. В России сегодня также очень сильно выражена тенденция к архаизации. Даже на Физтехе, который в советское время был центром инноваций, сегодня больше пропагандируют религиозные ценности, чем научные.



У большинства россиян более выражены стремления к изоляции от мира и возврату в прошлое, чем к модернизации



Модернизации там очень сильно мешает имперское прошлое как следствие его значимости для россиян. Свои довольно ограниченные силы они растрачивают на милитаристские фантазии и иллюзии.



Религия как дань моде



- Кстати, религия не вошла в топ-5 ценностей…



- Во-первых, религия во многом у нас – это мода. Во-вторых, способ компенсации взамен потерянных идеологических ориентаций. После краха советской идеологии, дававшей людям способ объяснения мира, из доступных способов интерпретации мира сегодня общество выбрало религию.



Но к ней обращаются очень поверхностно, так как у нас не было и сегодня еще нет теологов и религиозных авторитетов, которые могли бы не упрощенно и комплексно разъяснять неофитам религиозные постулаты.



В пожарном порядке мы обратились к религии и видим, что сейчас таких неофитов много, однако на практике реально следуют религиозным требованиям лишь 10-15%. Для остальных это просто ритуал, метод достижения психологического удовлетворения и способ объяснения мира.



Люди не могут жить в непонятном мире, поэтому сегодня религия дает им возможность жить в понятном



Но следует помнить, что понятный мир не всегда истинный.



В целом большинство наших граждан - при всем своем показном пиетете как к религии, так и к образованию, труду и профессии - в реальности больше руководствуются другими побуждениями.



Продолжение следует Источник - 365info.kz

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